Presidente do Cuiabá alfineta o Remo e questiona origem de investimentos: 'Só Deus sabe de onde vem'

Na reta final da Série B, enquanto os clubes brigam pelas últimas vagas de acesso à elite do futebol brasileiro, polêmicas extracampo também têm marcado o clima da competição, e o Clube do Remo tem sido um dos principais alvos.

Em entrevista à Band News Goiânia, o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, comentou sobre o planejamento dos times da Série B e fez uma insinuação sobre o investimento do clube azulino.

“O Remo fez um investimento altíssimo, e o dinheiro só Deus sabe de onde está vindo”, declarou o dirigente.

Essa foi a segunda vez nesta semana que o time paraense foi citado por representantes de outras equipes. Após o empate entre Remo e Novorizontino, no último sábado (8), o técnico Enderson Moreira também sugeriu favorecimento ao afirmar que sua equipe “não recebe ajuda do governo”.

Apesar das provocações, o Remo optou pelo silêncio e não se manifestou oficialmente em nenhum dos dois episódios. O foco segue sendo as partidas decisivas contra Avaí e Goiás, que podem confirmar o retorno azulino à Série A após 32 anos.

Na tabela, o Leão ocupa a terceira colocação, com 59 pontos, atrás apenas do líder Coritiba (64) e do Athletico-PR (59). A vitória do América-MG sobre a Chapecoense, na segunda-feira (10), favoreceu os paraenses, que dependem apenas de si para garantir o acesso.

O Remo volta a campo neste sábado (15), às 18h30, contra o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis. O duelo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração ao vivo na Rádio Liberal+.