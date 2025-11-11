Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso!

O empate com o Novorizontino-SP no último sábado (8) foi o suficiente para o Remo fechar mais uma rodada no G-4 da Série B e ficar ainda mais perto do acesso. O time azulino contou com o tropeço da Chapecoense-SC diante do América-MG e fechou a 36ª rodada na terceira posição. Assim, o Leão Azul encara o Avaí-SC nesta semana com a possibilidade de garantir um lugar na elite do futebol brasileiro de 2026.

O clube azulino poderá subir para a Série A já contra o time catarinense em caso de vitória simples e combinação de resultados da 37ª rodada.

Atualmente, o Remo é o terceiro colocado com 59 pontos, atrás do líder isolado Coritiba-PR, que tem 64, e do Athletico-PR, também com 59. Ainda restam seis pontos em disputa e o clube azulino pode fechar o campeonato com 65 pontos, mas, se na 37ª rodada, o Leão Azul vencer o Leão da Ilha e Chapecoense-SC, Criciúma-SC e Goiás-GO perderem, a equipe paraense sela o seu retorno à Série A após 32 anos.

Nesse cenário, o clube azulino chegaria a 62 pontos, o que não seria possível para as outras equipes alcançarem. A Chape, com a derrota para o Coelho, é a quarta colocada com 58 pontos, seguida pelo Tigre e pelo Esmeraldino, que possuem a mesma pontuação. Os três times só poderiam somar 61 pontos e brigariam entre si pela vaga na primeira divisão, caso o Furacão também vença.

Na próxima rodada, a Chapecoense vai encarar o Volta Redonda-RJ, que já está rebaixado, fora de casa. Já o Criciúma recebe o Botafogo-SP, que ainda luta para não cair, e o Goiás enfrenta o Novorizontino-SP, que tenta sobreviver em meio à briga pelo acesso.

Outros cenários

Em caso de empate, a decisão ficaria para o último jogo, que será em casa, contra o Goiás-GO. Assim, o Leão teria que vencer para subir. Mesmo com o último cenário sendo bastante dramático, o Remo segue dependendo só de si para conquistar o acesso.

Já uma derrota pode reabrir a disputa, especialmente porque há três clubes com 58 pontos e outro, o Novorizontino, com 57, ainda sonha com a Série A. Por isso, mais do que nunca, a equipe de Guto Ferreira precisa manter o equilíbrio, concentração e buscar a vitória para evitar ir para o último jogo em uma situação dramática.

Agenda

A partida entre Remo e Avaí ocorre no sábado (15), às 18h30, no estádio Ressacada. O duelo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal+.