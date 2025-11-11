Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso! Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada O Liberal 11.11.25 11h34 Leão Azul depende apenas de si para subir (Raul Martins/Remo) O empate com o Novorizontino-SP no último sábado (8) foi o suficiente para o Remo fechar mais uma rodada no G-4 da Série B e ficar ainda mais perto do acesso. O time azulino contou com o tropeço da Chapecoense-SC diante do América-MG e fechou a 36ª rodada na terceira posição. Assim, o Leão Azul encara o Avaí-SC nesta semana com a possibilidade de garantir um lugar na elite do futebol brasileiro de 2026. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O clube azulino poderá subir para a Série A já contra o time catarinense em caso de vitória simples e combinação de resultados da 37ª rodada. Atualmente, o Remo é o terceiro colocado com 59 pontos, atrás do líder isolado Coritiba-PR, que tem 64, e do Athletico-PR, também com 59. Ainda restam seis pontos em disputa e o clube azulino pode fechar o campeonato com 65 pontos, mas, se na 37ª rodada, o Leão Azul vencer o Leão da Ilha e Chapecoense-SC, Criciúma-SC e Goiás-GO perderem, a equipe paraense sela o seu retorno à Série A após 32 anos. VEJA MAIS Lateral do Remo sofre entorse no pé após jogo contra o Novorizontino-SP na Série B Jogador sofreu a lesão após falta dura ainda no primeiro tempo do duelo contra a equipe paulista Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo “Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. Mesmo atrás do Remo na tabela, Chapecoense tem mais chances de acesso na Série B, diz UFMG Leão Azul empatou fora de casa por 1 a 1 contra o Novorizontino-SP e viu as chances de acesso reduzirem Nesse cenário, o clube azulino chegaria a 62 pontos, o que não seria possível para as outras equipes alcançarem. A Chape, com a derrota para o Coelho, é a quarta colocada com 58 pontos, seguida pelo Tigre e pelo Esmeraldino, que possuem a mesma pontuação. Os três times só poderiam somar 61 pontos e brigariam entre si pela vaga na primeira divisão, caso o Furacão também vença. Na próxima rodada, a Chapecoense vai encarar o Volta Redonda-RJ, que já está rebaixado, fora de casa. Já o Criciúma recebe o Botafogo-SP, que ainda luta para não cair, e o Goiás enfrenta o Novorizontino-SP, que tenta sobreviver em meio à briga pelo acesso. Outros cenários Em caso de empate, a decisão ficaria para o último jogo, que será em casa, contra o Goiás-GO. Assim, o Leão teria que vencer para subir. Mesmo com o último cenário sendo bastante dramático, o Remo segue dependendo só de si para conquistar o acesso. Já uma derrota pode reabrir a disputa, especialmente porque há três clubes com 58 pontos e outro, o Novorizontino, com 57, ainda sonha com a Série A. Por isso, mais do que nunca, a equipe de Guto Ferreira precisa manter o equilíbrio, concentração e buscar a vitória para evitar ir para o último jogo em uma situação dramática. Agenda A partida entre Remo e Avaí ocorre no sábado (15), às 18h30, no estádio Ressacada. O duelo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 