Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo

“Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 

Caio Maia
fonte

Destaque do Remo desde ano passado, Marcelo Rangel é "paredão" azulino (Foto: Wagner Santana)

Gratidão. É esse o sentimento que tem cercado a vida do goleiro do Remo, Marcelo Rangel, nas últimas semanas. O jogador, que retornou à equipe azulina na rodada retrasada, contra a Chapecoense-SC, pela Série B, travou uma intensa batalha contra as estatísticas recentemente. Recém-recuperado de uma cirurgia no joelho, o arqueiro voltou a campo em tempo recorde, tornando-se o "favorito" para ocupar o posto de principal herói azulino nesta temporada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A lesão de Rangel não foi simples. No dia 19 de outubro, ele foi diagnosticado com uma lesão de "alça de balde" no menisco, uma espécie de rasgadura na cartilagem que protege os ossos do joelho. A expectativa do departamento médico do Remo era que ele voltasse a jogar apenas na próxima temporada, no Parazão. No entanto, a dedicação da equipe médica do clube, segundo Rangel, fez com que essa previsão fosse — bastante — adiantada.

VEJA MAIS

image Remo abre inscrições para peneira das categorias de base; veja como participar
As inscrições devem ser realizadas presencialmente na secretaria da sede social do clube, localizada na Avenida Nazaré

image Torcida do Remo faz festa no Baenão antes de embarque do time para rodadas decisivas da Série B
Delegação azulina viaja para São Paulo, onde o time enfrentará o Novorizontino.

image 'Você tem que estar onde é feliz', diz Guto Ferreira ao falar sobre o futuro no Remo
Em entrevista ao canal "Fala Abner", o comandante remista disse que felicidade e respeito pesam mais que qualquer proposta

"Quando eu fiquei sabendo da lesão, um dia após o jogo, passaram muitas coisas pela minha cabeça, muito por se tratar de uma lesão de quatro a seis semanas. Dificilmente eu estaria no restante da temporada. Mas, graças a Deus e à competência dos médicos e dos profissionais do clube, as coisas aconteceram da melhor forma e conseguimos nos recuperar de maneira surpreendente em apenas 13 dias. Isso foi resultado de um trabalho de muitas mãos: do departamento médico do clube, do preparador de goleiros, Daniel, da doutora Marcela, que é fisioterapeuta, junto com o NASP do clube, fisiologia e nutrição. Foi por causa disso que conseguimos nos recuperar bem", disse Rangel em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal.

Esse "trabalho de muitas mãos" não estaria completo sem duas peças importantes na vida de Rangel: a família e o Fenômeno Azul. Eles, segundo o goleiro, deram força para que, mentalmente, a recuperação fosse bem-sucedida.

"Quero agradecer à minha esposa, que me deu forças junto com a minha filha, principalmente no lado psicológico e mental. Foram muitas pessoas importantes em todo o processo. A emoção de voltar ao gramado foi muito grande. Na hora em que entrei para o aquecimento e vi as pessoas aplaudindo, fiquei muito emocionado. Fui para o jogo com muita determinação. Esse calor da torcida, as mensagens, a positividade... tudo isso ajudou muito", disse.

Rangel encerrou a entrevista com uma reflexão: a vida é imprevisível. Segundo ele, a única saída para enfrentar essa rotina dinâmica de coisas boas e ruins — como a lesão e um possível acesso do Remo — é ter confiança no trabalho feito.

"A lição que fica para mim é que tudo é muito imprevisível e dinâmico — tanto para o bem quanto para as situações que não queremos passar como atletas. Uma lição que eu tiro é que quem tem fé, acredita no trabalho das pessoas e é determinado, Deus dá novas oportunidades. O segredo é ser determinado, porque as coisas acontecem para quem é determinado", finalizou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

remo

marcelo rangel
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo

“Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 

09.11.25 7h30

REMO

Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí

O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado

08.11.25 20h05

FIM DE JOGO

Remo empata com Novorizontino fora de casa e alcança vice-liderança da Série B

O resultado colocou o Leão Azul na vice-liderança da competição, com 59 pontos, restando apenas duas rodadas para o fim do torneio

08.11.25 18h19

Futebol

Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B

Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão

08.11.25 7h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

É HOJE!

Coritiba pode fazer festa na Curuzu se garantir o acesso hoje contra o Papão

Com 61 pontos, o Coritiba pode fazer festa na Curuzu, pois caso vença o Paysandu e conte com uma combinação de resultados, confirma matematicamente o retorno à Série A após dois anos

09.11.25 7h00

REMO

Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí

O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado

08.11.25 20h05

Futebol

Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo

“Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 

09.11.25 7h30

Futebol

Paysandu inicia reconstrução após rebaixamento e projeta elenco para 2026

Apesar do cenário turbulento, o departamento de futebol já possui uma base mínima de atletas com contrato vigente, o que pode servir de ponto de partida para o próximo ano

08.11.25 8h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda