Torcida do Remo faz festa no Baenão antes de embarque do time para rodadas decisivas da Série B Delegação azulina viaja para São Paulo, onde o time enfrentará o Novorizontino. Caio Maia 06.11.25 13h56 Os torcedores do Remo acompanharam, nesta quinta-feira (6), o embarque da delegação azulina para São Paulo, onde o time enfrentará o Novorizontino pela Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para o sábado (8), às 16h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novorizonte. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A homenagem ocorreu na frente do estádio Baenão. Inicialmente a programação seria no aeroporto de Belém, mas a programação foi cancelada, a pedido do clube, devido às interdições na cidade em decorrência da Cúpula do Clima, que reúne mais de 50 chefes de estado na capital do Pará. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A delegação azulina parte para uma longa jornada. A equipe do Remo ficará 11 dias longe de Belém. Na sequência, após o confronto em São Paulo, o Leão jogará contra o Avaí, em Florianópolis, em outra partida fora de casa pela competição nacional. Segundo apuração do jornalista Bruno Amâncio, do GE PA, o Remo fretou o avião particular da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, para garantir uma logística mais confortável e eficiente na reta final da Série B. O investimento total é de aproximadamente R$ 300 mil, incluindo custos de aluguel e deslocamentos. Reta final de decisão Com 58 pontos e na 3ª colocação, o Leão depende apenas de si nas três rodadas finais da Série B para conquistar o acesso. Após os confrontos fora de casa, o time encerrará sua participação no campeonato diante do Goiás-GO, no dia 23 de novembro, no Mangueirão, partida que pode marcar um feito histórico para o futebol paraense.