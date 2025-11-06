Torcida do Remo faz festa no Baenão antes de embarque do time para rodadas decisivas da Série B

Os torcedores do Remo acompanharam, nesta quinta-feira (6), o embarque da delegação azulina para São Paulo, onde o time enfrentará o Novorizontino pela Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para o sábado (8), às 16h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novorizonte.

A homenagem ocorreu na frente do estádio Baenão. Inicialmente a programação seria no aeroporto de Belém, mas a programação foi cancelada, a pedido do clube, devido às interdições na cidade em decorrência da Cúpula do Clima, que reúne mais de 50 chefes de estado na capital do Pará.

A delegação azulina parte para uma longa jornada. A equipe do Remo ficará 11 dias longe de Belém. Na sequência, após o confronto em São Paulo, o Leão jogará contra o Avaí, em Florianópolis, em outra partida fora de casa pela competição nacional.

Segundo apuração do jornalista Bruno Amâncio, do GE PA, o Remo fretou o avião particular da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, para garantir uma logística mais confortável e eficiente na reta final da Série B. O investimento total é de aproximadamente R$ 300 mil, incluindo custos de aluguel e deslocamentos.

Reta final de decisão

Com 58 pontos e na 3ª colocação, o Leão depende apenas de si nas três rodadas finais da Série B para conquistar o acesso. Após os confrontos fora de casa, o time encerrará sua participação no campeonato diante do Goiás-GO, no dia 23 de novembro, no Mangueirão, partida que pode marcar um feito histórico para o futebol paraense.