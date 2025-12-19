Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Al Shorta x Al-Ahli: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/12) pela Liga dos Campeões AFC

Al-Shorta e Al Ahli jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Al Ahli soma 9 pontos a mais que Al Shorta no Grupo B da AFC Champions League (X/ @ALAHLI_FCEN)

Al-Shorta x Al Ahli disputam hoje, segunda-feira (22/12), a 6° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo acontece às 15h15 (horário de Brasília), no Estádio Al-Zawra'a, em Bagdá, Iraque. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Al Shorta x Al-Ahli ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Ahli é o 4° colocado do Grupo B da Champions League da Ásia e acumula 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 12 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já Al Shorta está na vice-lanterna do mesmo grupo, ainda não obteve vitórias e soma 1 empate, 4 derrotas, 2 gols marcados e 12 gols sofridos.

Al-Shorta x Al-Ahli: prováveis escalações

Sharjah: Sem informações.

Al Hilal: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Al Shorta x Al Ahli
Liga dos Campeões AFC
Local: Estádio Al-Zawra'a, em Bagdá, Iraque
Data/Horário: 22 de dezembro de 2025, 15h15

.
