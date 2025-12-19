Al Shorta x Al-Ahli: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/12) pela Liga dos Campeões AFC Al-Shorta e Al Ahli jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo Thalles Leal 19.12.25 14h15 Al Ahli soma 9 pontos a mais que Al Shorta no Grupo B da AFC Champions League (X/ @ALAHLI_FCEN) Al-Shorta x Al Ahli disputam hoje, segunda-feira (22/12), a 6° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo acontece às 15h15 (horário de Brasília), no Estádio Al-Zawra'a, em Bagdá, Iraque. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Shorta x Al-Ahli ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Ahli é o 4° colocado do Grupo B da Champions League da Ásia e acumula 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 12 gols marcados e 6 gols sofridos. Já Al Shorta está na vice-lanterna do mesmo grupo, ainda não obteve vitórias e soma 1 empate, 4 derrotas, 2 gols marcados e 12 gols sofridos. VEJA MAIS [[(standard.Article) Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (22/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo]] [[(standard.Article) África do Sul x Angola: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/12) pela Copa Africana]] Al-Shorta x Al-Ahli: prováveis escalações Sharjah: Sem informações. Al Hilal: Sem informações. FICHA TÉCNICA Al Shorta x Al Ahli Liga dos Campeões AFC Local: Estádio Al-Zawra'a, em Bagdá, Iraque Data/Horário: 22 de dezembro de 2025, 15h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Ahli Al Shorta Liga dos Campeões AFC AFC Champions League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Português Estoril x Braga: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/12) pela Liga Portugal Estoril e Braga jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 19.12.25 16h15 Campeonato Espanhol Valencia x Mallorca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/12) por La Liga Valencia e Mallorca jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 19.12.25 16h00 Campeonato Alemão Borussia x Mönchengladbach: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/12) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 19.12.25 15h30 Supercopa da Itália Bologna x Inter: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/12) pela Supercopa Italiana Bologna e Inter de Milão jogam pela Supercopa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.12.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES REFORÇO Remo contrata o atacante Alef Manga como reforço para a temporada 2026 Atacante de 31 anos, ex-Avaí, assinou contrato por um ano e chega para reforçar o Leão Azul na disputa da Série A de 2026 19.12.25 20h57 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21 Futebol Defesa de Daniel Alves apresenta recurso por liberdade provisória e ele diz: 'Aceito o que vier' Advogado do jogador que responde por acusação de agressão sexual tem até a próxima terça para apresentar recurso, mas o fará já nesta segunda. "La Vanguardia" tem acesso a declarações do lateral 30.01.23 11h34 MENSAGEM 'Sou gay': Iker Casillas, ídolo do Real Madrid e campeão do mundo em 2010, assume homossexualidade Aposentado desde 2020, ex-goleiro se declara por meio de postagem nas redes sociais na manhã deste domingo 09.10.22 10h19