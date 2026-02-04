Bragantino x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/02) pelo Brasileirão

RB Bragantino x Atlético MG disputam hoje, quarta-feira (04/02), a 2° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bragantino x Atlético (MG) ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pelo Brasileirão, o RB Bragantino venceu o Coritiba por 1 a 0 e o Galo empatou com o Palmeiras por 2 a 2.

Bragantino x Atlético MG: prováveis escalações

Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavo Neves e Ignaio Sosa; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

Galo: Éverson, Alan Franco, Ruan Tressoldi, Júnior Alonso, Renan Lodi, Igor Gomes, Maycon, Bernard, Victor Hugo, Dudu, Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino x Atlético Mineiro

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Estádio Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Data/Horário: 04 de fevereiro de 2026, 19h