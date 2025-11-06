'Você tem que estar onde é feliz', diz Guto Ferreira ao falar sobre o futuro no Remo Em entrevista ao canal "Fala Abner", o comandante remista disse que felicidade e respeito pesam mais que qualquer proposta Pedro Garcia 06.11.25 12h13 Treinador fez questão de priorizar o objetivo imediato e, acima de tudo, ressaltar a importância do carinho e do desejo da torcida. (Claudio Pinheiro / O Liberal) Em entrevista reveladora ao jornalista Abner Luiz, na live do canal “Fala Abner”, no YouTube, o técnico azulino Guto Ferreira abriu o jogo sobre seus próximos passos no comando do Clube do Remo. Questionado diretamente sobre sua permanência no Leão Azul para o próximo ano — mesmo que o tão sonhado acesso não se concretize nesta temporada —, o treinador fez questão de priorizar o objetivo imediato e, acima de tudo, ressaltar a importância do carinho e do desejo da torcida. “Neste momento, o meu pensamento é o acesso”, cravou o comandante remista. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Guto Ferreira, que possui um vasto currículo e experiência em diversos clubes brasileiros, destacou a importância de estar em um ambiente onde é valorizado e respeitado. Para ele, a felicidade e o reconhecimento são fatores cruciais que pesam na decisão. “Eu, querendo ficar aqui, sei até onde o Remo pode chegar. E eu já fui um cara que busquei muito tamanhos de clube. Você tem que estar onde está feliz. Onde as pessoas te respeitam. Porque a vida é uma só. Você tem que aproveitar e desfrutar onde as pessoas te querem”, disse o técnico. VEJA MAIS Vale tudo! Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B
Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A

Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista
A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP

Um ponto-chave na fala de Guto foi o reconhecimento da recepção calorosa que teve da torcida remista. Ele lembrou que, desde o início, sentiu-se a opção favorita dos azulinos, o que trouxe uma energia especial para o seu trabalho. "Eu acho que uma das coisas que deu certo no Remo aqui, é que, antes de a gente vir, a torcida já me dava como favorito. Então eu não vim para cá com dúvidas. Eu vim com o povo me querendo aqui. E isso, com certeza, essa energia, ela reflete. A obrigação, a responsabilidade de entregar é muito grande. Por isso que a gente se dedica a cada dia, a cada instante”, complementou. Crescimento e estrutura Guto Ferreira também falou sobre o momento que o Remo vive fora de campo. Segundo o treinador azulino, a evolução da estrutura interna demonstra um esforço contínuo de organização e crescimento. Ele expressou uma visão ambiciosa, projetando o Leão em um patamar de grandeza compatível com a paixão de sua torcida. “Eu me sinto dentro de uma estrutura que cresce dia a dia, que busca se organizar dia a dia, que tem interesse e tem profissionais pensando nessas melhorias”, afirmou Guto. O treinador disse acreditar que, se o Remo mantiver o foco na estruturação e na organização, o clube atingirá um patamar nacional de destaque. “Do que eu vejo em termos de cenário, em termos da comunidade azulina, se esse clube conseguir se estruturar e se organizar como vem querendo, isso aqui se agiganta de tal maneira que fica no tamanho do calor do que é essa torcida. E aí os resultados tendem a imperar dentro do Clube do Remo e o respeito do Brasil todo, porque vai fazer resultados nacionais", declarou.

Por fim, Guto estendeu a responsabilidade pelo crescimento para além da diretoria e dos profissionais do clube, incluindo a torcida azulina no processo. "Quando eu falo de querer ir à luta, querer pagar o preço, não passa só pela gestão do clube, pelos profissionais dentro do clube. Passa pelos interesses do torcedor também, de estar apoiando o tempo todo esse pensamento que vai se agigantando", concluiu o técnico, pedindo engajamento total da comunidade remista no projeto de longo prazo. 