Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A Fábio Will 06.11.25 11h05 Novorizontino quer o apoio do torcedor nessa reta final da Série B (Ozzair Jr. / Novorizontino) O Novorizontino-SP iniciou a venda e a distribuição de ingressos para o jogo contra o Remo, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, marcado para o sábado (2), às 16h, no Estádio Jorjão, em Novo Horizonte (SP). O clube anunciou que irá disponibilizar três mil ingressos gratuitos, em parceria com patrocinadores locais, como forma de incentivar o comparecimento do torcedor. Ingressos pagos também estão disponíveis Além das cortesias, o Novorizontino mantém a venda convencional de bilhetes. Os preços são de R$ 40 para arquibancada inferior e arquibancada geral do setor visitante, com opção de meia-entrada a R$ 20. As compras podem ser feitas pela internet, no site oficial do clube, ou nas bilheterias do estádio, no sábado, a partir das 15h. Confronto direto pelo acesso A partida vale vaga no G4 da Série B, já que coloca frente a frente duas equipes que lutam diretamente pelo acesso à Série A de 2026. O Novorizontino ocupa a quinta posição, com 56 pontos, enquanto o Remo aparece logo à frente, em terceiro, com 58 pontos. Tigre x Leão Azul duelam neste sábado (8), às 16h, na cidade de Novo Horizonte (SP) e o jogo terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberla.com e também pela Rádio Liberal +.