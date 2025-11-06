Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B

Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A

Fábio Will
fonte

Novorizontino quer o apoio do torcedor nessa reta final da Série B (Ozzair Jr. / Novorizontino)

O Novorizontino-SP iniciou a venda e a distribuição de ingressos para o jogo contra o Remo, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, marcado para o sábado (2), às 16h, no Estádio Jorjão, em Novo Horizonte (SP). O clube anunciou que irá disponibilizar três mil ingressos gratuitos, em parceria com patrocinadores locais, como forma de incentivar o comparecimento do torcedor.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A estratégia faz parte de uma série de ações do Tigre para aumentar a média de público na reta final da competição. Em outras partidas da Série B, o clube já havia adotado medidas semelhantes.

VEJA MAIS

image Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista
A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP

.

image Remo é o time mais disciplinado da Série B segundo ranking da ESPN
Com apenas dois cartões vermelhos e 82 amarelos, Leão lidera lista de fair play na reta final da competição

image Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números
Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação

Ingressos pagos também estão disponíveis

Além das cortesias, o Novorizontino mantém a venda convencional de bilhetes. Os preços são de R$ 40 para arquibancada inferior e arquibancada geral do setor visitante, com opção de meia-entrada a R$ 20.

As compras podem ser feitas pela internet, no site oficial do clube, ou nas bilheterias do estádio, no sábado, a partir das 15h.

Confronto direto pelo acesso

A partida vale vaga no G4 da Série B, já que coloca frente a frente duas equipes que lutam diretamente pelo acesso à Série A de 2026. O Novorizontino ocupa a quinta posição, com 56 pontos, enquanto o Remo aparece logo à frente, em terceiro, com 58 pontos. Tigre x Leão Azul duelam neste sábado (8), às 16h, na cidade de Novo Horizonte (SP) e o jogo terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberla.com e também pela Rádio Liberal +.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

novorizontino

novorizontino x remo

série b
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FUTEBOL

Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B

Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A

06.11.25 11h05

FUTEBOL

Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista

A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP

06.11.25 9h26

CONFIANÇA

Jorge comenta boa fase, celebra titularidade no Remo e quer coroar ano com acesso: 'torcedor merece'

Após atuar os 90 minutos nas últimas três partidas, o jogador reforça o compromisso do elenco em retribuir o apoio do Fenômeno Azul com o tão sonhado retorno à elite do futebol brasileiro

05.11.25 18h44

série b

Remo é o time mais disciplinado da Série B segundo ranking da ESPN

Com apenas dois cartões vermelhos e 82 amarelos, Leão lidera lista de fair play na reta final da competição

05.11.25 16h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista

A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP

06.11.25 9h26

CRÍTICA

Davide Ancelotti responde a ataques contra técnicos estrangeiros no Brasil: 'Coisa antiga'

Filho de Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, disse que outros fatores fazem ele se sentir mais pressionado comandando um grande clube do Brasil

06.11.25 8h27

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (06/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Conference League e Europa League movimentam o futebol nesta quinta-feira

06.11.25 8h50

FUTEBOL

Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números

Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação

05.11.25 13h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda