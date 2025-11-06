Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP Fábio Will 06.11.25 9h26 Pavani (à esquerda) pode deixar o Leão (Thiago Gomes / O Liberal) O Remo pode perder um jogadorer ao fim da temporada. O meia Pavani, de 28 anos, que foi peça importante no acesso azulino à Série B do Brasileiro e também na boa campanha deste ano, está na mira do Guarani-SP para a temporada 2026. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A informação foi divulgada pelo jornalista Lucas Rossafa, que cobre o clube campineiro. Segundo ele, o Guarani formalizou uma proposta e espera contar com Pavani já no início do próximo ano. As tratativas estão avançadas, e a expectativa é que o atleta se apresente no Estádio Brinco de Ouro da Princesa após o encerramento da Série B. De acordo com as informações, o formato do contrato ainda está em discussão. O negócio pode ser empréstimo ou transferência em definitivo O Guarani tem pressa e deseja contar com o jogador para a disputa do Campeonato Paulista de 2026. Pavani está na sua segunda temporada com a camisa do Remo (Samara Miranda / Remo) VEJA MAIS Torcida do Remo prepara festa na saída da delegação para jogo decisivo da Série B Torcedores irão se concentrar em um posto de combustível ao lado do Baenão Remo inicia maratona de dois jogos fora de casa e freta avião de Leila Pereira para o transporte Por causa da COP-30, clube pede que torcida não vá ao aeroporto e investe em logística especial para confrontos decisivos contra Novorizontino e Avaí na Série B Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação A equipe de Campinas tenta se reestruturar após um ano difícil. O Bugre foi rebaixado para a Série C em 2024, disputou o quadrangular de acesso nesta temporada, mas acabou eliminado. Para completar, viu a rival Ponte Preta conquistar o título e o retorno à Série B, o que aumentou a pressão interna por reforços de peso. Desempenho com a camisa azulina Pavani está na segunda temporada pelo Remo e se consolidou como uma das lideranças do elenco. O meia soma 74 partidas com a camisa azulina, 34 somente em 2025 e marcou cinco gols, além de ter conquistado o título do Campeonato Paraense e o acesso à Série B com o Leão. Carreira e clubes anteriores Revelado pelo Rio Preto-SP, Pavani construiu carreira no futebol brasileiro, com passagens por Linense-SP, Patrocinense-MG, Noroeste-SP, São Bernardo-SP, Taubaté-SP, Água Santa-SP, Operário-PR e Chapecoense-SC, antes de chegar ao Remo em 2024. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série b série c pavani guarani futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. 