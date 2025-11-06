Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista

O Remo pode perder um jogadorer ao fim da temporada. O meia Pavani, de 28 anos, que foi peça importante no acesso azulino à Série B do Brasileiro e também na boa campanha deste ano, está na mira do Guarani-SP para a temporada 2026.

A informação foi divulgada pelo jornalista Lucas Rossafa, que cobre o clube campineiro. Segundo ele, o Guarani formalizou uma proposta e espera contar com Pavani já no início do próximo ano. As tratativas estão avançadas, e a expectativa é que o atleta se apresente no Estádio Brinco de Ouro da Princesa após o encerramento da Série B.

De acordo com as informações, o formato do contrato ainda está em discussão. O negócio pode ser empréstimo ou transferência em definitivo O Guarani tem pressa e deseja contar com o jogador para a disputa do Campeonato Paulista de 2026.

Pavani está na sua segunda temporada com a camisa do Remo (Samara Miranda / Remo)

A equipe de Campinas tenta se reestruturar após um ano difícil. O Bugre foi rebaixado para a Série C em 2024, disputou o quadrangular de acesso nesta temporada, mas acabou eliminado. Para completar, viu a rival Ponte Preta conquistar o título e o retorno à Série B, o que aumentou a pressão interna por reforços de peso.

Desempenho com a camisa azulina

Pavani está na segunda temporada pelo Remo e se consolidou como uma das lideranças do elenco. O meia soma 74 partidas com a camisa azulina, 34 somente em 2025 e marcou cinco gols, além de ter conquistado o título do Campeonato Paraense e o acesso à Série B com o Leão.

Carreira e clubes anteriores

Revelado pelo Rio Preto-SP, Pavani construiu carreira no futebol brasileiro, com passagens por Linense-SP, Patrocinense-MG, Noroeste-SP, São Bernardo-SP, Taubaté-SP, Água Santa-SP, Operário-PR e Chapecoense-SC, antes de chegar ao Remo em 2024.