Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números

O Remo briga pelo acesso à Série A e possui um fator importante fora de campo que vem fazendo toda a diferença. A torcida azulina vem apoiando a equipe desde o início da competição e fez o Leão Azul arrecadar mais de R$12 milhões em renda bruta nesta Série B.

Em 18 partidas como mandante nesta Segunda Divisão, o Remo foi o clube que mais arrecadou em renda. O clube paraense contabilizou um total de R$12.676.757,00 nessas partidas, segundo o site Sr Goool. O clube possui uma média de arrecadação de R$704.264,28 por jogo. O segundo colocado em arrecadação bruta é o Coritiba-PR, com R$9.748.092,00 e média de R$541.560,67 por partida.

Analisando os números da renda líquida, que é o que sobra para o clube após os descontos das despesas da partida, o Remo faturou o valor de R$7.017.551,90. Na segunda posição em arrecadação líquida está o Athletico-PR, que teve até o momento R$5.351.372,34.

O Paysandu, maior rival do Remo, faturou nesta Série B de forma bruta R$6.936.070,00. Com as despesas das partidas, o Papão fechou até o jogo antes contra o Coritiba, com um faturamento de R$4.151.639,04, obtendo uma média de R$244.214,06 por partida.

O Remo ainda terá uma partida em casa nesta Série B. O Leão encara o Goiás-GO, na última rodada da competição, jogo que pode ser do acesso à Série A. Já o Paysandu ainda terá mais duas partidas como mandante, a primeira diante do Coritiba-PR, no próximo domingo e diante do Amazonas-AM, no dia 14 de novembro, porém, o clube paraense já está rebaixado para a Série C e a arrecadação nessas paridas deverão ser baixas.