Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação Fábio Will 05.11.25 13h41 Fenômeno Azul é destaque nesta Série B (Crystian Jatene / Remo) O Remo briga pelo acesso à Série A e possui um fator importante fora de campo que vem fazendo toda a diferença. A torcida azulina vem apoiando a equipe desde o início da competição e fez o Leão Azul arrecadar mais de R$12 milhões em renda bruta nesta Série B. Em 18 partidas como mandante nesta Segunda Divisão, o Remo foi o clube que mais arrecadou em renda. O clube paraense contabilizou um total de R$12.676.757,00 nessas partidas, segundo o site Sr Goool. O clube possui uma média de arrecadação de R$704.264,28 por jogo. O segundo colocado em arrecadação bruta é o Coritiba-PR, com R$9.748.092,00 e média de R$541.560,67 por partida. Analisando os números da renda líquida, que é o que sobra para o clube após os descontos das despesas da partida, o Remo faturou o valor de R$7.017.551,90. Na segunda posição em arrecadação líquida está o Athletico-PR, que teve até o momento R$5.351.372,34. VEJA MAIS Remo tem dois desfalques importantes no duelo de 'seis pontos' contra o Novorizontino-SP Partida ocorre neste sábado (8), às 16h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em São Paulo Torcida do Remo prepara festa na saída da delegação para jogo decisivo da Série B Torcedores irão se concentrar em um posto de combustível ao lado do Baenão O Paysandu, maior rival do Remo, faturou nesta Série B de forma bruta R$6.936.070,00. Com as despesas das partidas, o Papão fechou até o jogo antes contra o Coritiba, com um faturamento de R$4.151.639,04, obtendo uma média de R$244.214,06 por partida. O Remo ainda terá uma partida em casa nesta Série B. O Leão encara o Goiás-GO, na última rodada da competição, jogo que pode ser do acesso à Série A. Já o Paysandu ainda terá mais duas partidas como mandante, a primeira diante do Coritiba-PR, no próximo domingo e diante do Amazonas-AM, no dia 14 de novembro, porém, o clube paraense já está rebaixado para a Série C e a arrecadação nessas paridas deverão ser baixas.