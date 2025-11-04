Capa Jornal Amazônia
Remo tem dois desfalques importantes no duelo de 'seis pontos' contra o Novorizontino-SP

Partida ocorre neste sábado (8), às 16h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em São Paulo

Pedro Garcia
fonte

Dos 17 gols assinalados pelo Remo sob o comando do técnico Guto Ferreira, sete foram originados justamente pela dupla Caio Vinícius e Diego Hernández, que não estará disponível. (Samara Miranda/ Ascom Remo)

O Remo viaja até São Paulo para enfrentar o Novorizontino-SP neste sábado (8), pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o confronto decisivo, a equipe azulina terá dois desfalques importantes: o meia-atacante Diego Hernández e o volante Caio Vinícius, que levaram o terceiro amarelo no empate contra a Chapecoense.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A ausência dos jogadores impõe a necessidade de uma reorganização tática para o próximo embate. Dos 17 gols assinalados pelo Remo sob o comando do técnico Guto Ferreira, sete foram originados justamente pela dupla Caio Vinícius e Diego Hernández, que não estará disponível.

VEJA MAIS

image UFMG: após tropeço em casa, chances de acesso do Remo voltam a diminuir na Série B
Leão Azul perdeu a chance de assumir a vice-liderança após empatar com a Chapecoense dentro de casa na 35ª rodada da competição.

image Pelo menos oito clubes estão na briga pelo acesso; Remo é um dos favoritos
Faltam apenas três rodadas para a definição dos quatro melhores times da Série B, que disputarão a elite do futebol brasileiro em 2026

Para a vaga do volante Caio Vinícius, o técnico Guto Ferreira deve contar com Luan Martins, que não atua pelo Leão Azul desde a partida contra o CRB-AL, quando o time venceu por 4 a 2. Além de Luan, o professor também pode optar por Víctor Cantillo, mas o jogador não entra em campo desde o duelo contra o América-MG, pela 21ª rodada — há 15 partidas.

No lugar do meia-atacante, o treinador terá à disposição duas peças: Janderson e Marrony. Os jogadores têm atuado frequentemente com a camisa do Leão Azul; contudo, a preferência de Guto Ferreira deve ser por Janderson, que tem sido a escolha do treinador durante o segundo tempo das partidas.

Cenário

O próximo confronto é encarado como um embate de “seis pontos”. Para o Leão, vencer o duelo significa se distanciar de um adversário direto, aumentando as possibilidades de acesso. Atualmente, o time azulino ocupa a terceira colocação, com 58 pontos, enquanto o paulista está na quinta posição, somando 56.

A partida ocorre neste sábado (8), às 16h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em São Paulo. O jogo terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.

