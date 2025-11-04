Remo tem dois desfalques importantes no duelo de 'seis pontos' contra o Novorizontino-SP Partida ocorre neste sábado (8), às 16h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em São Paulo Pedro Garcia 04.11.25 12h29 Dos 17 gols assinalados pelo Remo sob o comando do técnico Guto Ferreira, sete foram originados justamente pela dupla Caio Vinícius e Diego Hernández, que não estará disponível. (Samara Miranda/ Ascom Remo) O Remo viaja até São Paulo para enfrentar o Novorizontino-SP neste sábado (8), pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o confronto decisivo, a equipe azulina terá dois desfalques importantes: o meia-atacante Diego Hernández e o volante Caio Vinícius, que levaram o terceiro amarelo no empate contra a Chapecoense. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A ausência dos jogadores impõe a necessidade de uma reorganização tática para o próximo embate. Dos 17 gols assinalados pelo Remo sob o comando do técnico Guto Ferreira, sete foram originados justamente pela dupla Caio Vinícius e Diego Hernández, que não estará disponível. VEJA MAIS UFMG: após tropeço em casa, chances de acesso do Remo voltam a diminuir na Série B Leão Azul perdeu a chance de assumir a vice-liderança após empatar com a Chapecoense dentro de casa na 35ª rodada da competição. Pelo menos oito clubes estão na briga pelo acesso; Remo é um dos favoritos Faltam apenas três rodadas para a definição dos quatro melhores times da Série B, que disputarão a elite do futebol brasileiro em 2026 Para a vaga do volante Caio Vinícius, o técnico Guto Ferreira deve contar com Luan Martins, que não atua pelo Leão Azul desde a partida contra o CRB-AL, quando o time venceu por 4 a 2. Além de Luan, o professor também pode optar por Víctor Cantillo, mas o jogador não entra em campo desde o duelo contra o América-MG, pela 21ª rodada — há 15 partidas. No lugar do meia-atacante, o treinador terá à disposição duas peças: Janderson e Marrony. Os jogadores têm atuado frequentemente com a camisa do Leão Azul; contudo, a preferência de Guto Ferreira deve ser por Janderson, que tem sido a escolha do treinador durante o segundo tempo das partidas. Cenário O próximo confronto é encarado como um embate de “seis pontos”. Para o Leão, vencer o duelo significa se distanciar de um adversário direto, aumentando as possibilidades de acesso. Atualmente, o time azulino ocupa a terceira colocação, com 58 pontos, enquanto o paulista está na quinta posição, somando 56. A partida ocorre neste sábado (8), às 16h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em São Paulo. O jogo terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo remo futebol desfalques COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Marcelo Rangel supera lesão, volta a jogar pelo Remo e mira o acesso: 'Oportunidade única' Jogador azulino disse que o clube tem condições até de brigar pelo título 04.11.25 12h29 Futebol Remo tem dois desfalques importantes no duelo de 'seis pontos' contra o Novorizontino-SP Partida ocorre neste sábado (8), às 16h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em São Paulo 04.11.25 12h29 Acorda Leão UFMG: após tropeço em casa, chances de acesso do Remo voltam a diminuir na Série B Leão Azul perdeu a chance de assumir a vice-liderança após empatar com a Chapecoense dentro de casa na 35ª rodada da competição. 04.11.25 10h19 Futebol Pelo menos oito clubes estão na briga pelo acesso; Remo é um dos favoritos Faltam apenas três rodadas para a definição dos quatro melhores times da Série B, que disputarão a elite do futebol brasileiro em 2026 04.11.25 10h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES Acorda Leão UFMG: após tropeço em casa, chances de acesso do Remo voltam a diminuir na Série B Leão Azul perdeu a chance de assumir a vice-liderança após empatar com a Chapecoense dentro de casa na 35ª rodada da competição. 04.11.25 10h19 Futebol Pelo menos oito clubes estão na briga pelo acesso; Remo é um dos favoritos Faltam apenas três rodadas para a definição dos quatro melhores times da Série B, que disputarão a elite do futebol brasileiro em 2026 04.11.25 10h09 PLANEJAMENTO Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026 Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia 03.11.25 22h20 Futebol Técnico do Coritiba-PR destaca respeito ao Paysandu após rebaixamento: 'Uma história importante' Mozart disse que não olha para a tabela de classificação e que vai fazer uma final contra o Papão no próximo domingo (9) 04.11.25 11h34