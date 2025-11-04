UFMG: após tropeço em casa, chances de acesso do Remo voltam a diminuir na Série B Leão Azul perdeu a chance de assumir a vice-liderança após empatar com a Chapecoense dentro de casa na 35ª rodada da competição. Pedro Garcia 04.11.25 10h19 Com o empate, as projeções de acesso do time azulino diminuíram (Igor Mota / O Liberal) O Remo empatou dentro de casa por 1 a 1 com a Chapecoense-SC, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com tropeço, o Leão permaneceu na terceira colocação, com os mesmos 58 pontos da Chape, que ocupa a vice-liderança. Com esse resultado, as projeções de acesso do time azulino diminuíram. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo De acordo com dados do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Remo tinha 69,6% de chances de acesso ao final da 34ª rodada, mas, após empatar com a Chape, as projeções caíram para 68,6%. VEJA MAIS Pelo menos oito clubes estão na briga pelo acesso; Remo é um dos favoritos Faltam apenas três rodadas para a definição dos quatro melhores times da Série B, que disputarão a elite do futebol brasileiro em 2026 Empate impede Remo de alcançar maior sequência de vitórias em Brasileirões Empate com a Chapecoense impediu o Leão de quebrar marca histórica alcançada em 1971, mas manteve o time embalado na luta pelo acesso à Série A Com a sequência de resultados positivos sob o comando de Guto Ferreira, o time azulino está a apenas três pontos do Coritiba-PR, líder da Série B, com 61. Além disso, as chances do Leão Azul de ser campeão da Segundona também diminuíram. Ao fim da última rodada, as probabilidades eram de 8,5%, e agora são de apenas 5%. Segundo o projeto da UFMG, a pontuação segura para subir à Série A seria de 65 pontos, mas, com 63, a probabilidade já chega a 99,191%. Ainda restam três rodadas até o fim do campeonato, ou seja, nove pontos em disputa. O Leão Azul precisaria de mais cinco pontos — duas vitórias ou uma vitória e dois empates — para conquistar o acesso, conforme as projeções. O próximo compromisso do Remo será no sábado (8/11), às 16h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, contra o Novorizontino-SP. Um resultado positivo dos azulinos coloca o time com um pé na Série A de 2026 e, dependendo de um tropeço da Chape, pode até mesmo garantir a vice-liderança da competição. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Diante da Chape, Remo bate recorde de renda no Baenão em 2025; veja arrecadações O Fenômeno Azul deu um show nas arquibancadas do Baenão e bateu o recorde em arrecadação nesta temporada 04.11.25 16h48 FUTEBOL Remo levou cinco gols nos acréscimos e pontos perdidos garantiriam acesso à Série A; veja números Leão Azul é atualmente o terceiro colocado na Série B, mas gols sofridos nos acréscimos atrapalharam o clube na Série B 04.11.25 16h17 Futebol Marcelo Rangel supera lesão, volta a jogar pelo Remo e mira o acesso: 'Oportunidade única' Jogador azulino disse que o clube tem condições até de brigar pelo título 04.11.25 12h29 Futebol Remo tem dois desfalques importantes no duelo de 'seis pontos' contra o Novorizontino-SP Partida ocorre neste sábado (8), às 16h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em São Paulo 04.11.25 12h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES jogo de '6 pontos' Novorizontino perdeu só uma em casa na Série B, mas Remo está embalado fora de Belém O Leão vai embalado para vencer o Novorizontino e se aproximar do acesso à Série A e título da Série B. 04.11.25 22h02 SÉRIE B Zagueiro Thalisson desfalca o Paysandu contra o Coritiba na Série B; veja o motivo Emprestado pelo Coxa, defensor está impedido de atuar no confronto deste domingo (9), na Curuzu, pela 36ª rodada da Série B 04.11.25 17h16 SÉRIE B Zagueiro Maurício Antônio deve deixar o Paysandu e acertar com o Guarani para 2026 Defensor de 33 anos tem negociações avançadas com o clube paulista e deve reforçar a equipe para a disputa da Série C do Brasileirão 04.11.25 18h06 Futebol Rebaixamento do Paysandu encerra a pior temporada na carreira do técnico Márcio Fernandes Com este, o treinador somou nada menos que três quedas com participação direta e indireta, em 2025, um ano para ser esquecido 03.11.25 18h48