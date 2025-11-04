UFMG: após tropeço em casa, chances de acesso do Remo voltam a diminuir na Série B

O Remo empatou dentro de casa por 1 a 1 com a Chapecoense-SC, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com tropeço, o Leão permaneceu na terceira colocação, com os mesmos 58 pontos da Chape, que ocupa a vice-liderança. Com esse resultado, as projeções de acesso do time azulino diminuíram.

De acordo com dados do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Remo tinha 69,6% de chances de acesso ao final da 34ª rodada, mas, após empatar com a Chape, as projeções caíram para 68,6%.

Com a sequência de resultados positivos sob o comando de Guto Ferreira, o time azulino está a apenas três pontos do Coritiba-PR, líder da Série B, com 61. Além disso, as chances do Leão Azul de ser campeão da Segundona também diminuíram. Ao fim da última rodada, as probabilidades eram de 8,5%, e agora são de apenas 5%.

Segundo o projeto da UFMG, a pontuação segura para subir à Série A seria de 65 pontos, mas, com 63, a probabilidade já chega a 99,191%. Ainda restam três rodadas até o fim do campeonato, ou seja, nove pontos em disputa. O Leão Azul precisaria de mais cinco pontos — duas vitórias ou uma vitória e dois empates — para conquistar o acesso, conforme as projeções.

O próximo compromisso do Remo será no sábado (8/11), às 16h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, contra o Novorizontino-SP. Um resultado positivo dos azulinos coloca o time com um pé na Série A de 2026 e, dependendo de um tropeço da Chape, pode até mesmo garantir a vice-liderança da competição. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.