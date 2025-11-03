Empate impede Remo de alcançar maior sequência de vitórias em Brasileirões Empate com a Chapecoense impediu o Leão de quebrar marca histórica alcançada em 1971, mas manteve o time embalado na luta pelo acesso à Série A O Liberal 03.11.25 20h30 O empate por 1 a 1 com a Chapecoense, no último domingo (2), no Baenão, encerrou uma das melhores sequências do Clube do Remo em Campeonatos Brasileiros. A equipe azulina, comandada por Guto Ferreira, ficou a um passo de fazer história: caso tivesse vencido, ultrapassaria a maior série de vitórias consecutivas do clube na competição, registrada há 54 anos. Com o resultado, o Leão igualou a marca de seis triunfos seguidos, alcançada pela última vez em 1971. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Sob o comando de Guto, o Remo vive uma das fases mais sólidas de sua história recente. A equipe venceu CRB, Operário, Athletico-PR, Paysandu, Athletic-MG e Cuiabá em sequência, somando 18 pontos e retornando ao G4 após 21 rodadas fora do grupo de acesso. O bom momento colocou o clube de volta entre os principais candidatos à vaga na Série A. VEJA MAIS Chapecoense empata no último lance e estraga festa do Remo no Baenão Com o empate, o Remo fica em terceiro lugar com 58 pontos e próximo jogo será contra o Novorizontino, fora de casa, no próximo sábado (8) Guto Ferreira após empate da Chape no último lance: 'Não tem nada perdido, vamos até o fim' Técnico lamenta gol sofrido no último lance contra a Chapecoense, mas garante confiança no elenco e destaca bom desempenho fora de casa antes dos dois próximos jogos decisivos Árbitro relata invasão de campo e arremesso de objetos após empate do Remo no Baenão Ocorrências foram registradas na súmula da partida; um torcedor foi contido pela segurança e levado para registro de ocorrência De acordo com levantamento do site oGol, a última vez que o Remo havia conquistado uma sequência semelhante foi durante a campanha de 1971, quando o time superou Paysandu, Rodoviária (duas vezes), Itabaiana (duas vezes) e Vila Nova-MG, conquistando o vice-campeonato da Segunda Divisão nacional e o acesso à elite. Mais de cinco décadas depois, o roteiro parece se repetir. Com 58 pontos e ocupando a 3ª colocação, o Remo chega às últimas três rodadas da Série B com chances reais de retorno à Série A — algo que não acontece desde 1994. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO SÉRIE B Empate impede Remo de alcançar maior sequência de vitórias em Brasileirões Empate com a Chapecoense impediu o Leão de quebrar marca histórica alcançada em 1971, mas manteve o time embalado na luta pelo acesso à Série A 03.11.25 20h30 CONFUSÃO Árbitro relata invasão de campo e arremesso de objetos após empate do Remo no Baenão Ocorrências foram registradas na súmula da partida; um torcedor foi contido pela segurança e levado para registro de ocorrência 03.11.25 19h31 Futebol Reta final! CBF divulga tabela detalhada das últimas duas rodadas da Série B Remo ainda está vivo na briga pelo acesso, enquanto o Paysandu cumpre tabela 03.11.25 12h35 Futebol Presidente da Chapecoense critica torcida do Remo após empate no Baenão: 'Muito agressivos' Na súmula, o árbitro da partida relatou que objetos e até mesmo um rojão foram arremessados em direção aos jogadores da Chape no fim do jogo 03.11.25 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paraense e ex-Paysandu, meia da Chapecoense provoca Remo após empate: ‘Não tem tradição’ Giovanni Augusto deu a declaração após a partida do último domingo (2), no Baenão 03.11.25 10h14 LUITA SEGUE Guto Ferreira após empate da Chape no último lance: 'Não tem nada perdido, vamos até o fim' Técnico lamenta gol sofrido no último lance contra a Chapecoense, mas garante confiança no elenco e destaca bom desempenho fora de casa antes dos dois próximos jogos decisivos 02.11.25 21h45 Futebol Presidente da Chapecoense critica torcida do Remo após empate no Baenão: 'Muito agressivos' Na súmula, o árbitro da partida relatou que objetos e até mesmo um rojão foram arremessados em direção aos jogadores da Chape no fim do jogo 03.11.25 10h44 Futebol Reta final! CBF divulga tabela detalhada das últimas duas rodadas da Série B Remo ainda está vivo na briga pelo acesso, enquanto o Paysandu cumpre tabela 03.11.25 12h35