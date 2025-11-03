Árbitro relata invasão de campo e arremesso de objetos após empate do Remo no Baenão

O árbitro Bruno Arleu de Araújo registrou em súmula dois incidentes ocorridos logo após o apito final do empate entre Remo e Chapecoense, por 1 a 1, no domingo (2), no Baenão, em Belém. Segundo o documento publicado nesta segunda-feira (3) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), houve invasão de campo por parte de um torcedor azulino e arremesso de objetos em direção à arbitragem e aos jogadores da equipe catarinense.

De acordo com o relato, o torcedor invadiu o gramado logo após o encerramento da partida, na área próxima à saída dos árbitros. Ele foi rapidamente contido pela equipe de segurança e conduzido para o devido registro de ocorrência. O caso foi comunicado ao árbitro pelo delegado da partida, Flávio Cavalcanti.

Além da invasão, o árbitro informou que copos com líquidos foram arremessados em direção aos membros da arbitragem e aos atletas da Chapecoense, mas os objetos não atingiram ninguém, sendo interceptados pelos escudos dos policiais militares que faziam a proteção no local.

A partida marcou um confronto direto pelo acesso à Série A e terminou empatada em 1 a 1, com gol da Chapecoense já nos acréscimos, frustrando a festa da torcida azulina. O Remo segue na 3ª colocação, com 58 pontos, e volta a campo no próximo sábado (8), às 18h, contra o Novorizontino, fora de casa, em Novo Horizonte (SP).