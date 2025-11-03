Árbitro relata invasão de campo e arremesso de objetos após empate do Remo no Baenão Ocorrências foram registradas na súmula da partida; um torcedor foi contido pela segurança e levado para registro de ocorrência O Liberal 03.11.25 19h31 Torcida lotou mais uma vez o Baenão e fez uma linda festa (Igor Mota/O Liberal) O árbitro Bruno Arleu de Araújo registrou em súmula dois incidentes ocorridos logo após o apito final do empate entre Remo e Chapecoense, por 1 a 1, no domingo (2), no Baenão, em Belém. Segundo o documento publicado nesta segunda-feira (3) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), houve invasão de campo por parte de um torcedor azulino e arremesso de objetos em direção à arbitragem e aos jogadores da equipe catarinense. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo De acordo com o relato, o torcedor invadiu o gramado logo após o encerramento da partida, na área próxima à saída dos árbitros. Ele foi rapidamente contido pela equipe de segurança e conduzido para o devido registro de ocorrência. O caso foi comunicado ao árbitro pelo delegado da partida, Flávio Cavalcanti. VEJA MAIS Presidente da Chapecoense critica torcida do Remo após empate no Baenão: 'Muito agressivos' Na súmula, o árbitro da partida relatou que objetos e até mesmo um rojão foram arremessados em direção aos jogadores da Chape no fim do jogo Chapecoense empata no último lance e estraga festa do Remo no Baenão Com o empate, o Remo fica em terceiro lugar com 58 pontos e próximo jogo será contra o Novorizontino, fora de casa, no próximo sábado (8) Guto Ferreira após empate da Chape no último lance: 'Não tem nada perdido, vamos até o fim' Técnico lamenta gol sofrido no último lance contra a Chapecoense, mas garante confiança no elenco e destaca bom desempenho fora de casa antes dos dois próximos jogos decisivos Além da invasão, o árbitro informou que copos com líquidos foram arremessados em direção aos membros da arbitragem e aos atletas da Chapecoense, mas os objetos não atingiram ninguém, sendo interceptados pelos escudos dos policiais militares que faziam a proteção no local. A partida marcou um confronto direto pelo acesso à Série A e terminou empatada em 1 a 1, com gol da Chapecoense já nos acréscimos, frustrando a festa da torcida azulina. O Remo segue na 3ª colocação, com 58 pontos, e volta a campo no próximo sábado (8), às 18h, contra o Novorizontino, fora de casa, em Novo Horizonte (SP). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave série b 2025 Remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO CONFUSÃO Árbitro relata invasão de campo e arremesso de objetos após empate do Remo no Baenão Ocorrências foram registradas na súmula da partida; um torcedor foi contido pela segurança e levado para registro de ocorrência 03.11.25 19h31 Futebol Reta final! CBF divulga tabela detalhada das últimas duas rodadas da Série B Remo ainda está vivo na briga pelo acesso, enquanto o Paysandu cumpre tabela 03.11.25 12h35 Futebol Presidente da Chapecoense critica torcida do Remo após empate no Baenão: 'Muito agressivos' Na súmula, o árbitro da partida relatou que objetos e até mesmo um rojão foram arremessados em direção aos jogadores da Chape no fim do jogo 03.11.25 10h44 Futebol Paraense e ex-Paysandu, meia da Chapecoense provoca Remo após empate: ‘Não tem tradição’ Giovanni Augusto deu a declaração após a partida do último domingo (2), no Baenão 03.11.25 10h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paraense e ex-Paysandu, meia da Chapecoense provoca Remo após empate: ‘Não tem tradição’ Giovanni Augusto deu a declaração após a partida do último domingo (2), no Baenão 03.11.25 10h14 LUITA SEGUE Guto Ferreira após empate da Chape no último lance: 'Não tem nada perdido, vamos até o fim' Técnico lamenta gol sofrido no último lance contra a Chapecoense, mas garante confiança no elenco e destaca bom desempenho fora de casa antes dos dois próximos jogos decisivos 02.11.25 21h45 Futebol Presidente da Chapecoense critica torcida do Remo após empate no Baenão: 'Muito agressivos' Na súmula, o árbitro da partida relatou que objetos e até mesmo um rojão foram arremessados em direção aos jogadores da Chape no fim do jogo 03.11.25 10h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (03/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 03.11.25 7h00