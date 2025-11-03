Presidente da Chapecoense critica torcida do Remo após empate no Baenão: 'Muito agressivos' Na súmula, o árbitro da partida relatou que objetos e até mesmo um rojão foram arremessados em direção aos jogadores da Chape no fim do jogo Pedro Garcia 03.11.25 10h44 Ao final da partida, o presidente da Chape, Alex Passos, exaltou o resultado e manifestou preocupação em jogar no estádio Baenão. (Cristino Martins / O Liberal) Com um gol no fim do jogo, a Chapecoense empatou com o Remo por 1 a 1 e frustrou os planos da equipe paraense de assumir a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao final da partida, o presidente da Chape, Alex Passos, exaltou o resultado e manifestou preocupação em jogar no estádio Baenão, declarando que a torcida “foge do padrão” e chega a ser até mesmo “agressiva” em algumas ocasiões. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo "Fizemos um dos nossos melhores jogos, e o que nos incomoda é que aqui foge do padrão. As pessoas são muito agressivas, isso aqui é futebol. Aqui eles ofendem as pessoas, jogam coisas nas pessoas. Tanto que eu vou cobrar da arbitragem, o árbitro tem que reportar o que aconteceu aqui, porque também já aconteceu com outros clubes e todo mundo está chateado", disse Alex Passos. VEJA MAIS Paraense e ex-Paysandu, meia da Chapecoense provoca Remo após empate: ‘Não tem tradição’ Giovanni Augusto deu a declaração após a partida do último domingo (2), no Baenão Autor do gol do Remo, volante lamenta empate, mas mantém confiança no acesso: ‘Temos condições’ Caio Vinícius marcou o gol azulino na partida contra a Chapecoense-SC, no último domingo (2), no Baenão Na súmula da partida, o árbitro Bruno Arleu de Araújo registrou objetos arremessados, como copos e até mesmo uma pasta de dente, jogados em direção ao gramado durante a saída dos atletas da Chapecoense. Além disso, a equipe de arbitragem também relatou que encontrou um sinalizador atirado por torcedores que ficam na arquibancada da Almirante Barroso. Por sorte, ninguém saiu ferido, segundo o documento. “Após o término da partida, foi observado pela equipe de arbitragem que torcedores do Remo, situados na arquibancada localizada atrás do túnel de acesso ao campo da Chapecoense, atiravam copos com líquidos na direção da saída dos atletas. Foi atirado também um sinalizador. Em ambos os casos citados, não foi possível identificar se alguém foi atingido”, diz a súmula. Ainda de acordo com o documento assinado pela arbitragem, um torcedor azulino teria invadido o gramado, mas foi detido pelos seguranças do local. “Foi informado pelo delegado da partida, Sr. Flávio Cavalcanti, que um torcedor da equipe do Remo, após o término da partida, situado na arquibancada atrás da saída da equipe de arbitragem, invadiu o campo de jogo, sendo detido pela segurança local e conduzido para confecção de registro de ocorrência”, concluiu. Agenda Com o empate, o Remo chegou a 58 pontos e atualmente ocupa a terceira posição da Série B do Campeonato Brasileiro. O próximo adversário do time paraense será o Novorizontino-SP, neste sábado (8), às 16h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. A partida terá transmissão pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . 