Paraense e ex-Paysandu, meia da Chapecoense provoca Remo após empate: ‘Não tem tradição’ Giovanni Augusto deu a declaração após a partida do último domingo (2), no Baenão O Liberal 03.11.25 10h14 Jogador provocou o Leão Azul após empate no Baenão (Divulgação / Chapecoense-SC) A Chapecoense-SC arrancou um empate no último minuto contra o Remo, no domingo (2), no Baenão, em jogo válido pela 35ª rodada da Série B. Com o resultado, a equipe catarinense voltou para casa com um ponto importante. Após a partida, o meia Giovanni Augusto, paraense e ex-jogador do Paysandu, provocou o Leão Azul e afirmou que o clube “não tem tradição”. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “Agradecer a Deus por esse baita resultado. Sabíamos que deveríamos vir aqui para somar ponto, até pelo fato de tradição mesmo, né? [sic] Acho que a gente ficaria um pouco mais preocupado se fosse a equipe do Paysandu, mas tratando da equipe do Remo, que não tem tradição, então a gente sabia que ia vir aqui somar um ponto. Agora é descansar, porque a gente tem mais um grande jogo pela frente”, declarou o jogador. A provocação ocorreu após o empate conquistado pela Chape, que teve gosto de vitória. O time catarinense perdia até o último lance do jogo, quando Eduardo Doma marcou e deixou tudo igual. O resultado acabou frustrando os jogadores azulinos e a torcida, que compareceu em peso ao Baenão para apoiar o time. Aos 36 anos, o meia acumula passagens por equipes de destaque do futebol brasileiro, como Atlético-MG, Corinthians, Vasco, Goiás-GO, Vitória-BA, Coritiba-PR, Guarani-SP, Portuguesa-SP, Náutico-PE e também pelo Mazatlán, do México. Desde 2024, o paraense defende a Chapecoense. Na atual temporada, ele já disputou 43 partidas, marcou três gols e deu 11 assistências. Com a mesma pontuação, 58 pontos, Chape e Remo seguem firmes na briga pelo acesso. A equipe catarinense ocupa a segunda colocação, enquanto o Leão Azul é o terceiro. Já o Paysandu é o lanterna do campeonato e está rebaixado para a Série C. SÉRIE B Empate impede Remo de alcançar maior sequência de vitórias em Brasileirões Empate com a Chapecoense impediu o Leão de quebrar marca histórica alcançada em 1971, mas manteve o time embalado na luta pelo acesso à Série A 03.11.25 20h30 CONFUSÃO Árbitro relata invasão de campo e arremesso de objetos após empate do Remo no Baenão Ocorrências foram registradas na súmula da partida; um torcedor foi contido pela segurança e levado para registro de ocorrência 03.11.25 19h31 Futebol Reta final! CBF divulga tabela detalhada das últimas duas rodadas da Série B Remo ainda está vivo na briga pelo acesso, enquanto o Paysandu cumpre tabela 03.11.25 12h35 Futebol Presidente da Chapecoense critica torcida do Remo após empate no Baenão: 'Muito agressivos' Na súmula, o árbitro da partida relatou que objetos e até mesmo um rojão foram arremessados em direção aos jogadores da Chape no fim do jogo 03.11.25 10h44 