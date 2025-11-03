Paraense e ex-Paysandu, meia da Chapecoense provoca Remo após empate: ‘Não tem tradição’

A Chapecoense-SC arrancou um empate no último minuto contra o Remo, no domingo (2), no Baenão, em jogo válido pela 35ª rodada da Série B. Com o resultado, a equipe catarinense voltou para casa com um ponto importante. Após a partida, o meia Giovanni Augusto, paraense e ex-jogador do Paysandu, provocou o Leão Azul e afirmou que o clube “não tem tradição”.

“Agradecer a Deus por esse baita resultado. Sabíamos que deveríamos vir aqui para somar ponto, até pelo fato de tradição mesmo, né? [sic] Acho que a gente ficaria um pouco mais preocupado se fosse a equipe do Paysandu, mas tratando da equipe do Remo, que não tem tradição, então a gente sabia que ia vir aqui somar um ponto. Agora é descansar, porque a gente tem mais um grande jogo pela frente”, declarou o jogador.

A provocação ocorreu após o empate conquistado pela Chape, que teve gosto de vitória. O time catarinense perdia até o último lance do jogo, quando Eduardo Doma marcou e deixou tudo igual. O resultado acabou frustrando os jogadores azulinos e a torcida, que compareceu em peso ao Baenão para apoiar o time.

Giovanni é natural de Belém e iniciou a carreira nas categorias de base do Paysandu, antes de seguir para outros clubes fora do estado. Aos 36 anos, o meia acumula passagens por equipes de destaque do futebol brasileiro, como Atlético-MG, Corinthians, Vasco, Goiás-GO, Vitória-BA, Coritiba-PR, Guarani-SP, Portuguesa-SP, Náutico-PE e também pelo Mazatlán, do México.

Desde 2024, o paraense defende a Chapecoense. Na atual temporada, ele já disputou 43 partidas, marcou três gols e deu 11 assistências.

Com a mesma pontuação, 58 pontos, Chape e Remo seguem firmes na briga pelo acesso. A equipe catarinense ocupa a segunda colocação, enquanto o Leão Azul é o terceiro. Já o Paysandu é o lanterna do campeonato e está rebaixado para a Série C.