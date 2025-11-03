Autor do gol do Remo, volante lamenta empate, mas mantém confiança no acesso: ‘Temos condições’ Caio Vinícius marcou o gol azulino na partida contra a Chapecoense-SC, no último domingo (2), no Baenão Aila Beatriz Inete 03.11.25 9h24 Jogador marcou o único gol do Remo no jogo (Igor Mota / O Liberal) Com um gol sofrido no último minuto, o Remo empatou com a Chapecoense-SC no último domingo (2), no Baenão, e segue na terceira colocação da Série B. Apesar de o resultado não ser tão ruim para o time azulino, o gosto foi amargo, já que a equipe vencia até o último lance. Após o duelo, o autor do gol do Leão Azul, o volante Caio Vinícius, falou sobre o sentimento com o empate e reafirmou a confiança na luta pelo acesso. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “O resultado acabou ficando com um gostinho amargo. No último lance, tivemos a infelicidade, mas é levantar a cabeça. Continuamos na briga e na busca do nosso objetivo. Agora temos mais uma decisão fora de casa e vamos em busca da vitória para continuarmos vivos na luta pelo nosso objetivo", declarou o jogador azulino. "E glória a Deus por mais um gol, por poder representar mais uma vez essa camisa. Seguimos firmes, com o pé no chão, jogo a jogo, pois sabemos que temos condições de alcançar o nosso objetivo", completou o volante. Caio marcou um belo gol para o Remo ainda no primeiro tempo. O jogador aproveitou a sobra de bola dentro da grande área, girou e mandou para o fundo da rede. Foi o sexto gol do atleta com a camisa do Leão Azul, sendo cinco deles na Série B. Com o empate, o Remo chegou a 58 pontos e permanece na terceira posição. A Chapecoense tem a mesma pontuação, mas leva vantagem no número de vitórias e ocupa a vice-liderança. O Coritiba-PR segue na liderança isolada, com 61 pontos. Na próxima rodada, o clube azulino encara o Novorizontino-SP, que ainda não jogou nesta rodada e está na sétima posição, com 55 pontos. A partida será no sábado (8), em São Paulo, às 16h. 