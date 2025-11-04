Pelo menos oito clubes estão na briga pelo acesso; Remo é um dos favoritos

Faltando apenas três rodadas para o final da Série B, a disputa pelo acesso à primeira divisão do futebol brasileiro segue totalmente aberta. Ao fim da 35ª rodada, pelo menos oito times ainda têm chances reais de subir. Entre eles, o Remo, terceiro colocado na tabela, aparece como um dos principais favoritos ao acesso.

De acordo com dados do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Remo tem 68,6% de chance de conquistar o acesso. O líder Coritiba-PR praticamente garantiu a vaga, com 99,37%, enquanto a Chapecoense-SC, vice-líder, aparece com 88,2% de probabilidade.

Mesmo com o empate sem gols diante do CRB-AL, o Coxa segue isolado na liderança, com 61 pontos, e pode confirmar o acesso já na próxima rodada, contra o Paysandu. O Remo empatou com a Chape no Baenão e terminou a rodada com 58 pontos - mesma pontuação da equipe catarinense, que leva vantagem no número de vitórias.

Além dos três primeiros, o Athletico-PR também está firme na briga. Após o empate do Novorizontino-SP com o Atlético-GO (2 a 2), o Furacão fechou a rodada na quarta colocação, com 56 pontos, dois a menos que Remo e Chapecoense. A projeção da UFMG aponta 61,3% de chance de acesso para o time paranaense.

Vale lembrar que, em 2024, o Athletico disputou a Série A, mas acabou rebaixado e agora busca retornar à elite do futebol brasileiro.

O Novorizontino ocupa a quinta colocação, com 33,7% de probabilidade de subir. No próximo sábado (8), o time paulista encara o Leão Azul em um duelo direto pelo G-4. Já Criciúma-SC e Goiás-GO, sexto e sétimo colocados, somam 55 pontos e têm, respectivamente, 27,2% e 16,9% de chances de acesso. O CRB, logo atrás, aparece com apenas 3,2%.

Para Avaí-SC (0,36%), Atlético-GO (1,1%) e Cuiabá-MT (0,39%), as possibilidades são consideradas remotas.

Rebaixamento

Até o momento, apenas o Paysandu, lanterna da competição, está matematicamente rebaixado. As maiores chances de acompanhar o Bicola na queda são de Volta Redonda-RJ (98,5%), Amazonas-AM (86,7%), Athletic-MG (66%) e Botafogo-SP (35%).