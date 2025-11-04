Pelo menos oito clubes estão na briga pelo acesso; Remo é um dos favoritos Faltam apenas três rodadas para a definição dos quatro melhores times da Série B, que disputarão a elite do futebol brasileiro em 2026 O Liberal 04.11.25 10h09 Leão Azul está vivo na briga pelo acesso (Igor Mota / O Liberal) Faltando apenas três rodadas para o final da Série B, a disputa pelo acesso à primeira divisão do futebol brasileiro segue totalmente aberta. Ao fim da 35ª rodada, pelo menos oito times ainda têm chances reais de subir. Entre eles, o Remo, terceiro colocado na tabela, aparece como um dos principais favoritos ao acesso. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo De acordo com dados do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Remo tem 68,6% de chance de conquistar o acesso. O líder Coritiba-PR praticamente garantiu a vaga, com 99,37%, enquanto a Chapecoense-SC, vice-líder, aparece com 88,2% de probabilidade. Mesmo com o empate sem gols diante do CRB-AL, o Coxa segue isolado na liderança, com 61 pontos, e pode confirmar o acesso já na próxima rodada, contra o Paysandu. O Remo empatou com a Chape no Baenão e terminou a rodada com 58 pontos - mesma pontuação da equipe catarinense, que leva vantagem no número de vitórias. VEJA MAIS Empate impede Remo de alcançar maior sequência de vitórias em Brasileirões Empate com a Chapecoense impediu o Leão de quebrar marca histórica alcançada em 1971, mas manteve o time embalado na luta pelo acesso à Série A Árbitro relata invasão de campo e arremesso de objetos após empate do Remo no Baenão Ocorrências foram registradas na súmula da partida; um torcedor foi contido pela segurança e levado para registro de ocorrência Reta final! CBF divulga tabela detalhada das últimas duas rodadas da Série B Remo ainda está vivo na briga pelo acesso, enquanto o Paysandu cumpre tabela Além dos três primeiros, o Athletico-PR também está firme na briga. Após o empate do Novorizontino-SP com o Atlético-GO (2 a 2), o Furacão fechou a rodada na quarta colocação, com 56 pontos, dois a menos que Remo e Chapecoense. A projeção da UFMG aponta 61,3% de chance de acesso para o time paranaense. Vale lembrar que, em 2024, o Athletico disputou a Série A, mas acabou rebaixado e agora busca retornar à elite do futebol brasileiro. O Novorizontino ocupa a quinta colocação, com 33,7% de probabilidade de subir. No próximo sábado (8), o time paulista encara o Leão Azul em um duelo direto pelo G-4. Já Criciúma-SC e Goiás-GO, sexto e sétimo colocados, somam 55 pontos e têm, respectivamente, 27,2% e 16,9% de chances de acesso. O CRB, logo atrás, aparece com apenas 3,2%. Para Avaí-SC (0,36%), Atlético-GO (1,1%) e Cuiabá-MT (0,39%), as possibilidades são consideradas remotas. Rebaixamento Até o momento, apenas o Paysandu, lanterna da competição, está matematicamente rebaixado. As maiores chances de acompanhar o Bicola na queda são de Volta Redonda-RJ (98,5%), Amazonas-AM (86,7%), Athletic-MG (66%) e Botafogo-SP (35%). 