Reta final! CBF divulga tabela detalhada das últimas duas rodadas da Série B Remo ainda está vivo na briga pelo acesso, enquanto o Paysandu cumpre tabela Aila Beatriz Inete 03.11.25 12h35 Remo segue na luta pelo acesso (Igor Mota / O Liberal) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, no último fim de semana, a tabela detalhada das duas rodadas finais da Série B - a 37ª e a 38ª. A competição entra em sua reta decisiva, com pelo menos oito equipes ainda na disputa pelo acesso à elite do futebol brasileiro, incluindo o Remo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A abertura da 37ª rodada será entre Paysandu, que já está rebaixado, e o Amazonas-AM, que luta para evitar o retorno à Série C. A partida ocorre no dia 14 de novembro (sexta-feira), às 20h, na Curuzu, em Belém. O Papão entra em campo apenas para cumprir tabela. Já o Remo visita o Avaí-SC no sábado (15), no estádio da Ressacada, com início marcado para 16h30. O Leão Azul segue vivo na luta pelo acesso e pode chegar para o duelo ainda mais próximo do retorno à Série A. VEJA MAIS Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor. Márcio Fernandes deve deixar o Paysandu após rebaixamento, diz jornalista Ignácio Neto deve treinar a equipe nos três jogos que restam na Série B do Brasileirão. Guto Ferreira após empate da Chape no último lance: 'Não tem nada perdido, vamos até o fim' Técnico lamenta gol sofrido no último lance contra a Chapecoense, mas garante confiança no elenco e destaca bom desempenho fora de casa antes dos dois próximos jogos decisivos A 38ª rodada, que marcará a última da Série B, será disputada no domingo, 23 de novembro, com todas as partidas começando no mesmo horário: 16h30. Na rodada final, o Remo poderá decidir o acesso em casa, contra o Goiás-GO, no estádio Mangueirão, segundo a tabela divulgada pela CBF. O clube azulino ocupa atualmente a terceira colocação, com 58 pontos, e é um dos favoritos ao acesso. Enquanto isso, o Paysandu se despede da Segundona fora de casa, diante do Athletic-MG, em São João del-Rei (MG). A equipe bicolor foi rebaixada na 35ª rodada, após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO, e ocupa a lanterna da competição, com 27 pontos. Antes dessas rodadas finais, o Remo encara o Novorizontino-SP no sábado (8), às 16h, em um duelo direto pelo acesso. Já o Bicola recebe o líder Coritiba-PR no domingo (9), na Curuzu. 