Remo pode comemorar acesso à Série A antes ou durante os dias da COP 30 em Belém Está chegando a hora! Veja quando deve ocorrer o acesso do Leão à Série A, que pode coincidir com a realização da COP 30 em Belém O Liberal 28.10.25 22h46 A torcida do Clube do Remo vive a expectativa de um fim de ano histórico, afinal o Leão Azul está muito perto de garantir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. A confirmação do acesso pode ocorrer antes ou mesmo durante a realização da COP 30, que começa em Belém no dia 10 de novembro. Independente do resultado contra a Chapecoense, o Remo provavelmente seguirá precisando de poucos pontos para marcar o retorno à elite. Se mantiver a média dos últimos 6 jogos e vencer a Chapecoense, chegará a 60 pontos e ficará a uma vitória simples de garantir matematicamente o sonhado acesso, sem grandes sustos. VEJA MAIS Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro 'Por que não sonhar com o título?', diz Nathan após sexta vitória seguida do Remo na Série B Meia destacou a força do grupo, elogiou o trabalho de Guto Ferreira e pode ganhar vaga entre os titulares contra a Chapecoense. Remo lidera desempenho das últimas 10 rodadas da Série B e Paysandu segue na lanterna; veja números Leão Azul vive grande fase e tem a melhor campanha recente da Série B, enquanto o Papão amarga a pior sequência do torneio Com esse cenário, a comemoração da torcida pode acontecer ainda antes do início da COP 30, evento que terá início dia 10 de novembro. Na pior das hipóteses, o acesso ocorrerá durante ou logo após o evento, dando a Belém uma festa histórica em um dos momentos de maior destaque midiático mundial. Próximos jogos do Leão, após a partida com a Chapecoense: Novorizontino-SP x Remo (36ª rodada) — 8 de novembro, 16h, no interior de São Paulo (pode sacramentar o acesso antes da COP 30, que inicia dia 10) Avaí x Remo (37ª rodada) — 15 de novembro, em Florianópolis (caso ainda precise de mais uma vitória, a partida será realizada durante a COP 30 e pode marcar o acesso ou mesmo título azulino) Remo x Goiás (38ª rodada) — 22 de novembro (última rodada, com chance de ser o dia da festa do acesso e/ou de título da Série B, um dia após o encerramento da COP) E você, internauta? Acredita que o Clube do Remo subirá para a Série A em qual rodada? 28.10.25 22h46 Futebol Atacante português espera jogo duro contra a Chapecoense e diz que prioridade é o acesso Nesta terça, o grupo treinou no Baenão sob o comando do técnico Guto Ferreira, que vem preparando o time de forma ofensiva, contando com a boa fase dos atacantes 28.10.25 18h23 SÉRIE B Chapecoense aparece com leve favoritismo contra o Remo, segundo projeções da UFMG Leão e Verdão do Oeste têm chances quase idênticas de vitória no confronto direto pelo acesso à Série A, neste domingo (2), no Baenão 28.10.25 16h04 Futebol Assim como o Remo, Chapecoense está há seis rodadas sem perder na Série B Equipes somam os mesmos 57 pontos e chegam invictas há seis rodadas; quem vencer assume a vice-liderança da Segundona 28.10.25 12h17