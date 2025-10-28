Capa Jornal Amazônia
Remo chevron right

Remo pode comemorar acesso à Série A antes ou durante os dias da COP 30 em Belém

Está chegando a hora! Veja quando deve ocorrer o acesso do Leão à Série A, que pode coincidir com a realização da COP 30 em Belém

O Liberal

A torcida do Clube do Remo vive a expectativa de um fim de ano histórico, afinal o Leão Azul está muito perto de garantir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. A confirmação do acesso pode ocorrer antes ou mesmo durante a realização da COP 30, que começa em Belém no dia 10 de novembro.

Independente do resultado contra a Chapecoense, o Remo provavelmente seguirá precisando de poucos pontos para marcar o retorno à elite. Se mantiver a média dos últimos 6 jogos e vencer a Chapecoense, chegará a 60 pontos e ficará a uma vitória simples de garantir matematicamente o sonhado acesso, sem grandes sustos.

Com esse cenário, a comemoração da torcida pode acontecer ainda antes do início da COP 30, evento que terá início dia 10 de novembro. Na pior das hipóteses, o acesso ocorrerá durante ou logo após o evento, dando a Belém uma festa histórica em um dos momentos de maior destaque midiático mundial.

Próximos jogos do Leão, após a partida com a Chapecoense:

Novorizontino-SP x Remo (36ª rodada) — 8 de novembro, 16h, no interior de São Paulo (pode sacramentar o acesso antes da COP 30, que inicia dia 10)

Avaí x Remo (37ª rodada) — 15 de novembro, em Florianópolis (caso ainda precise de mais uma vitória, a partida será realizada durante a COP 30 e pode marcar o acesso ou mesmo título azulino)

Remo x Goiás (38ª rodada) — 22 de novembro (última rodada, com chance de ser o dia da festa do acesso e/ou de título da Série B, um dia após o encerramento da COP)

E você, internauta? Acredita que o Clube do Remo subirá para a Série A em qual rodada?

.
