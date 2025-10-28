Capa Jornal Amazônia
Remo lidera desempenho das últimas 10 rodadas da Série B e Paysandu segue na lanterna; veja números

Leão Azul vive grande fase e tem a melhor campanha recente da Série B, enquanto o Papão amarga a pior sequência do torneio

Fábio Will
fonte

Remo vive um momento muito bom e briga pelo acesso. Já o Paysandu luta contra o rebaixamento, que está cada vez mais próximo. (Wagner Santana / O Liberal)

A reta final da Série B do Campeonato Brasileiro é de realidades opostas para os clubes paraenses. O Remo vive um momento de afirmação e aparece como o time de melhor desempenho nas últimas 10 rodadas da competição. Já o Paysandu, seu maior rival, amarga a lanterna tanto na classificação geral quanto no recorte recente da competição.

O levantamento considera os resultados das 10 últimas rodadas da Série B. Nesse período, o Remo soma o maior número de vitórias e aproveitamento de 73.33% dos pontos, reflexo da boa fase sob o comando do técnico Guto Ferreira, que chegou ao clube e emplacou seis vitórias seguidas em seis jogos. O Leão consolidou-se entre os primeiros colocados e segue firme na briga pelo acesso à Série A.

Leão Azul embala na reta final

A sequência positiva recolocou o Remo entre os quatro primeiros colocados, com grandes chances de garantir o retorno à elite do futebol brasileiro em 2026. Outro fator importante é o apoio do torcedor, que sempre esteve ao lado do clube na temporada e, agora, nessa reta final, vem sendo um fator fundamental nessa arrancada.

Papão amarga fase difícil

Enquanto o Remo sobe na tabela da Série B, o Paysandu vive a pior fase da temporada. O time é o lanterna do campeonato e também da análise de desempenho das últimas 10 rodadas, com seis pontos, com três empates e uma vitória no período e o menor aproveitamento da Série B com apenas 20%.

O Papão enfrenta um cenário crítico na luta contra o rebaixamento, com risco matemático de cair para a Série C já no próximo jogo, na sexta-feira (31), contra o Atlético-GO, em Goiânia (GO). Só a vitória mantém o Papão ainda com chances de se livrar do rebaixamento, qualquer outro resultado o clube paraense estará matematicamente na Série C de 2026.

Agenda

Enquanto que o Papão pega o Dragão, às 19h, na sexta-feira (31), o Remo encara a Chapecoense-SC, no domingo (2), às 18h30, no Baenão, em um confronto direto por uma das vagas na Série A do Brasileiro.

Clubes que conquistaram mais ponros nas últimas 10 rodadas

1 - Remo - 22 pontos

2 - Athletico-PR - 20

3 - Novorizontino-SP - 19

4 - Coritiba-PR - 17

5 - CRB-AL - 17

Piores desempenhos nas últimas 10 rodadas

Athletic-MG - 9

Operário-PR - 9

Amazonas-AM - 8

Ferroviária-SP - 8

Botafogo-SP - 8

Paysandu - 6

