Remo lidera desempenho das últimas 10 rodadas da Série B e Paysandu segue na lanterna; veja números Leão Azul vive grande fase e tem a melhor campanha recente da Série B, enquanto o Papão amarga a pior sequência do torneio Fábio Will 28.10.25 15h53 Remo vive um momento muito bom e briga pelo acesso. Já o Paysandu luta contra o rebaixamento, que está cada vez mais próximo. (Wagner Santana / O Liberal) A reta final da Série B do Campeonato Brasileiro é de realidades opostas para os clubes paraenses. O Remo vive um momento de afirmação e aparece como o time de melhor desempenho nas últimas 10 rodadas da competição. Já o Paysandu, seu maior rival, amarga a lanterna tanto na classificação geral quanto no recorte recente da competição. O levantamento considera os resultados das 10 últimas rodadas da Série B. Nesse período, o Remo soma o maior número de vitórias e aproveitamento de 73.33% dos pontos, reflexo da boa fase sob o comando do técnico Guto Ferreira, que chegou ao clube e emplacou seis vitórias seguidas em seis jogos. O Leão consolidou-se entre os primeiros colocados e segue firme na briga pelo acesso à Série A. VEJA MAIS Acabou! Ingressos para o jogo do Remo contra a Chapecoense esgotam em duas horas Partida pode deixar o time azulino mais próximo do acesso UFMG: Remo vence a 6ª seguida e vê chances de acesso à Série A dispararem para quase 70% Leão Azul está a apenas três pontos do líder da competição e com 8,5% de probabilidade de ser campeão. Chapecoense-SC vence o Operário-PR e tira Remo da vice-liderança da Série B Times vão se enfrenta no próximo domingo (2) em um duelo direto pelo acesso Leão Azul embala na reta final A sequência positiva recolocou o Remo entre os quatro primeiros colocados, com grandes chances de garantir o retorno à elite do futebol brasileiro em 2026. Outro fator importante é o apoio do torcedor, que sempre esteve ao lado do clube na temporada e, agora, nessa reta final, vem sendo um fator fundamental nessa arrancada. Papão amarga fase difícil Enquanto o Remo sobe na tabela da Série B, o Paysandu vive a pior fase da temporada. O time é o lanterna do campeonato e também da análise de desempenho das últimas 10 rodadas, com seis pontos, com três empates e uma vitória no período e o menor aproveitamento da Série B com apenas 20%. VEJA MAIS Paysandu vai encerrar Série B com a pior campanha do clube na era dos pontos corridos Com 27 pontos e apenas cinco vitórias em 34 jogos, clube vai encerrar a Série B de 2025 com o pior desempenho desde o início do formato por pontos corridos. Quase 7 anos depois, Paysandu pode ser rebaixado novamente pelo Atlético-GO Confronto de sexta-feira pode confirmar nova queda do Papão, sete anos após o duelo fatídico com o mesmo rival, na Curuzu Em um mês, técnico do Remo possui mais vitórias que o Paysandu em toda a Série B Técnico Guto Ferreira comandou o Remo pela primeira vez em 28 de setembro e já conseguiu mais triunfos que o Paysandu em toda a competição O Papão enfrenta um cenário crítico na luta contra o rebaixamento, com risco matemático de cair para a Série C já no próximo jogo, na sexta-feira (31), contra o Atlético-GO, em Goiânia (GO). Só a vitória mantém o Papão ainda com chances de se livrar do rebaixamento, qualquer outro resultado o clube paraense estará matematicamente na Série C de 2026. Agenda Enquanto que o Papão pega o Dragão, às 19h, na sexta-feira (31), o Remo encara a Chapecoense-SC, no domingo (2), às 18h30, no Baenão, em um confronto direto por uma das vagas na Série A do Brasileiro. Clubes que conquistaram mais ponros nas últimas 10 rodadas 1 - Remo - 22 pontos 2 - Athletico-PR - 20 3 - Novorizontino-SP - 19 4 - Coritiba-PR - 17 5 - CRB-AL - 17 Piores desempenhos nas últimas 10 rodadas Athletic-MG - 9 Operário-PR - 9 Amazonas-AM - 8 Ferroviária-SP - 8 Botafogo-SP - 8 Paysandu - 6 