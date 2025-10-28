UFMG: Remo vence a 6ª seguida e vê chances de acesso à Série A dispararem para quase 70% Leão Azul está a apenas três pontos do líder da competição e com 8,5% de probabilidade de ser campeão. Pedro Garcia 28.10.25 10h25 o Remo tinha 49,4% de chances de acesso ao final da 33ª rodada, mas, após vencer o Dourado, as projeções subiram para 69,6%. (Thiago Gomes / O Liberal) O Remo superou o Cuiabá-MT fora de casa por 3 a 1, venceu a sexta partida seguida e se consolidou no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 34ª rodada da competição, terminou com o Leão Azul ocupando a terceira colocação, somando 57 pontos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Com esse resultado, as projeções de acesso do time azulino voltaram a aumentar. De acordo com dados do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Remo tinha 49,4% de chances de acesso ao final da 33ª rodada, mas, após vencer o Dourado, as projeções subiram para 69,6%. VEJA MAIS Remo inicia venda de ingressos para jogo contra a Chapecoense-SC; veja valor Time azulino está em boa fase na Série B e pode ficar mais perto do acesso em caso de vitória sobre a Chape Chapecoense-SC vence o Operário-PR e tira Remo da vice-liderança da Série B Times vão se enfrenta no próximo domingo (2) em um duelo direto pelo acesso Com a sequência de resultados positivos sob o comando de Guto Ferreira, o time azulino está a apenas três pontos do Coritiba-PR, líder da Série B, com 60. Atualmente, as chances do Leão Azul de ser campeão da Segundona são de 8,5%. Segundo o projeto da UFMG, a pontuação segura para subir à Série A seria 67 pontos, mas, com 63, a probabilidade já chega a 98,124%. Ainda restam cinco rodadas até o fim do campeonato, ou seja, 15 pontos em disputa. O Leão Azul precisaria de mais seis pontos — duas vitórias, ou uma vitória e três empates — para conquistar o acesso, conforme as projeções. O próximo compromisso do Remo será no domingo (2/11), às 18h30, no estádio Baenão, contra a Chapecoense-SC. Um resultado positivo dos azulinos coloca o time com um pé na Série A de 2026 e, de quebra, garante a vice-liderança da competição. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol ufmg remo remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO DIAS HISTÓRICOS Remo pode comemorar acesso à Série A antes ou durante os dias da COP 30 em Belém Está chegando a hora! Veja quando deve ocorrer o acesso do Leão à Série A, que pode coincidir com a realização da COP 30 em Belém 28.10.25 22h46 Futebol Atacante português espera jogo duro contra a Chapecoense e diz que prioridade é o acesso Nesta terça, o grupo treinou no Baenão sob o comando do técnico Guto Ferreira, que vem preparando o time de forma ofensiva, contando com a boa fase dos atacantes 28.10.25 18h23 SÉRIE B Chapecoense aparece com leve favoritismo contra o Remo, segundo projeções da UFMG Leão e Verdão do Oeste têm chances quase idênticas de vitória no confronto direto pelo acesso à Série A, neste domingo (2), no Baenão 28.10.25 16h04 Futebol Assim como o Remo, Chapecoense está há seis rodadas sem perder na Série B Equipes somam os mesmos 57 pontos e chegam invictas há seis rodadas; quem vencer assume a vice-liderança da Segundona 28.10.25 12h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES PLANEJAMENTO Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026 Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve 28.10.25 21h28 GALÃO DA MASSA Atlético derrota Independiente del Valle com gol 499 de Hulk e está na final da Sul-Americana O Galo agora aguarda o vencedor de Lanús e Universidad do Chile. 28.10.25 23h39 ESPORTE Paysandu supera Remo em ranking nacional de títulos no século 21 Time Bicolor acumula 18 troféus neste século contra 10 do clube azulino 03.02.25 16h33 VERGONHA Paysandu venceu apenas 12 vezes em Belém neste ano; veja a curta lista de triunfos Em uma temporada lamentável, o Papão conseguiu vencer apenas 12 vezes jogando na Curuzu e no Mangueirão. Relembre! 28.10.25 20h32