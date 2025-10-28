UFMG: Remo vence a 6ª seguida e vê chances de acesso à Série A dispararem para quase 70%

O Remo superou o Cuiabá-MT fora de casa por 3 a 1, venceu a sexta partida seguida e se consolidou no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 34ª rodada da competição, terminou com o Leão Azul ocupando a terceira colocação, somando 57 pontos.

Com esse resultado, as projeções de acesso do time azulino voltaram a aumentar. De acordo com dados do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Remo tinha 49,4% de chances de acesso ao final da 33ª rodada, mas, após vencer o Dourado, as projeções subiram para 69,6%.

Com a sequência de resultados positivos sob o comando de Guto Ferreira, o time azulino está a apenas três pontos do Coritiba-PR, líder da Série B, com 60. Atualmente, as chances do Leão Azul de ser campeão da Segundona são de 8,5%.

Segundo o projeto da UFMG, a pontuação segura para subir à Série A seria 67 pontos, mas, com 63, a probabilidade já chega a 98,124%. Ainda restam cinco rodadas até o fim do campeonato, ou seja, 15 pontos em disputa. O Leão Azul precisaria de mais seis pontos — duas vitórias, ou uma vitória e três empates — para conquistar o acesso, conforme as projeções.

O próximo compromisso do Remo será no domingo (2/11), às 18h30, no estádio Baenão, contra a Chapecoense-SC. Um resultado positivo dos azulinos coloca o time com um pé na Série A de 2026 e, de quebra, garante a vice-liderança da competição. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.