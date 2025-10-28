Chapecoense-SC vence o Operário-PR e tira Remo da vice-liderança da Série B

A Chapecoense-SC tirou o Remo da vice-liderança da Série B após vencer por 2 a 0 o Operário-PR, na última segunda-feira (28), na Arena Condá. Com isso, o time azulino fechou a 34ª rodada na terceira colocação da tabela.

O Leão Azul tinha a chance de encerrar a rodada na vice-liderança, algo que não acontecia desde a nona rodada. A equipe de Guto Ferreira fez o seu papel e venceu o Cuiabá-MT fora de casa, na sexta-feira (24). O time precisava que a Chape empatasse ou perdesse para o Operário-PR, mas o clube catarinense se impôs diante do adversário e venceu.

Assim, a Chapecoense chegou aos 57 pontos, a mesma pontuação do Remo, mas superou o time azulino pelo número de vitórias - atualmente, a Chape tem 17, enquanto o Leão Azul tem 15. Com isso, os clubes estão a três pontos do líder Coritiba-PR. O Goiás-GO fechou a rodada na quarta posição, enquanto o Novorizontino-SP é o quinto, ambos com 55 pontos.

Na próxima rodada, Remo e Chape se enfrentam no Baenão, no domingo (2). O duelo é um confronto direto pelo acesso. Em caso de vitória, para ambos os lados, o time chegará a 60 pontos, e a Primeira Divisão ficará ainda mais próxima.

Conforme o projeto Probabilidade no Futebol, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), para subir para a Série A, a equipe precisa conquistar 64 pontos (99,8%). Com isso, se o Remo vencer, precisará apenas de mais uma vitória e um empate nos três jogos restantes - o mesmo vale para a Chapecoense.

Rebaixamento

Na parte de baixo da tabela, não houve muitas modificações. O Botafogo-SP assumiu a 17ª posição, com 35 pontos; o Volta Redonda-RJ caiu para a 18ª colocação, com 34, o Amazonas-AM é o 19º, com 32; e o Paysandu segue na lanterna, com apenas 27 pontos.