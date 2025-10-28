Chapecoense-SC vence o Operário-PR e tira Remo da vice-liderança da Série B Times vão se enfrenta no próximo domingo (2) em um duelo direto pelo acesso O Liberal 28.10.25 9h04 Remo e Chape se enfrentam no próximo domingo (Rafael Bressan | ACF) A Chapecoense-SC tirou o Remo da vice-liderança da Série B após vencer por 2 a 0 o Operário-PR, na última segunda-feira (28), na Arena Condá. Com isso, o time azulino fechou a 34ª rodada na terceira colocação da tabela. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O Leão Azul tinha a chance de encerrar a rodada na vice-liderança, algo que não acontecia desde a nona rodada. A equipe de Guto Ferreira fez o seu papel e venceu o Cuiabá-MT fora de casa, na sexta-feira (24). O time precisava que a Chape empatasse ou perdesse para o Operário-PR, mas o clube catarinense se impôs diante do adversário e venceu. Assim, a Chapecoense chegou aos 57 pontos, a mesma pontuação do Remo, mas superou o time azulino pelo número de vitórias - atualmente, a Chape tem 17, enquanto o Leão Azul tem 15. Com isso, os clubes estão a três pontos do líder Coritiba-PR. O Goiás-GO fechou a rodada na quarta posição, enquanto o Novorizontino-SP é o quinto, ambos com 55 pontos. VEJA MAIS 'Por que não sonhar com o título?', diz Nathan após sexta vitória seguida do Remo na Série B Meia destacou a força do grupo, elogiou o trabalho de Guto Ferreira e pode ganhar vaga entre os titulares contra a Chapecoense. Em 6 jogos, Guto Ferreira faz ataque do Remo superar marcas de Daniel Paulista e António Oliveira Time azulino tem média superior a dois gols por partida e chega embalado para o duelo contra a Chape no Baenão. Na próxima rodada, Remo e Chape se enfrentam no Baenão, no domingo (2). O duelo é um confronto direto pelo acesso. Em caso de vitória, para ambos os lados, o time chegará a 60 pontos, e a Primeira Divisão ficará ainda mais próxima. Conforme o projeto Probabilidade no Futebol, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), para subir para a Série A, a equipe precisa conquistar 64 pontos (99,8%). Com isso, se o Remo vencer, precisará apenas de mais uma vitória e um empate nos três jogos restantes - o mesmo vale para a Chapecoense. Rebaixamento Na parte de baixo da tabela, não houve muitas modificações. O Botafogo-SP assumiu a 17ª posição, com 35 pontos; o Volta Redonda-RJ caiu para a 18ª colocação, com 34, o Amazonas-AM é o 19º, com 32; e o Paysandu segue na lanterna, com apenas 27 pontos. ÚLTIMAS EM REMO DIAS HISTÓRICOS Remo pode comemorar acesso à Série A antes ou durante os dias da COP 30 em Belém Está chegando a hora! Veja quando deve ocorrer o acesso do Leão à Série A, que pode coincidir com a realização da COP 30 em Belém 28.10.25 22h46 Futebol Atacante português espera jogo duro contra a Chapecoense e diz que prioridade é o acesso Nesta terça, o grupo treinou no Baenão sob o comando do técnico Guto Ferreira, que vem preparando o time de forma ofensiva, contando com a boa fase dos atacantes 28.10.25 18h23 SÉRIE B Chapecoense aparece com leve favoritismo contra o Remo, segundo projeções da UFMG Leão e Verdão do Oeste têm chances quase idênticas de vitória no confronto direto pelo acesso à Série A, neste domingo (2), no Baenão 28.10.25 16h04 Futebol Assim como o Remo, Chapecoense está há seis rodadas sem perder na Série B Equipes somam os mesmos 57 pontos e chegam invictas há seis rodadas; quem vencer assume a vice-liderança da Segundona 28.10.25 12h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES PLANEJAMENTO Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026 Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve 28.10.25 21h28 GALÃO DA MASSA Atlético derrota Independiente del Valle com gol 499 de Hulk e está na final da Sul-Americana O Galo agora aguarda o vencedor de Lanús e Universidad do Chile. 28.10.25 23h39 ESPORTE Paysandu supera Remo em ranking nacional de títulos no século 21 Time Bicolor acumula 18 troféus neste século contra 10 do clube azulino 03.02.25 16h33 VERGONHA Paysandu venceu apenas 12 vezes em Belém neste ano; veja a curta lista de triunfos Em uma temporada lamentável, o Papão conseguiu vencer apenas 12 vezes jogando na Curuzu e no Mangueirão. Relembre! 28.10.25 20h32 