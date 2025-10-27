Legião estrangeira: Gringos marcam três gols e mantém o Remo na luta pelo acesso na Série B Leão venceu por 3 a 1 fora de casa com gols do grego Panagiotis, do uruguaio Nico Ferreira e do guineense João Pedro Iury Costa 27.10.25 16h23 João Pedro foi autor do terceiro gol azulino. (Foto: Raul Martins / Remo) O Clube do Remo segue firme na luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Na última sexta-feira (24), o Leão Azul venceu o Cuiabá por 3 a 1, fora de casa, em duelo válido pela 34ª rodada da Série B. A vitória teve um toque internacional: os três gols azulinos foram marcados por jogadores estrangeiros, o grego Panagiotis Tachtsidis, o uruguaio Nico Ferreira e o guineense João Pedro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O resultado reforça a importância dos atletas estrangeiros na campanha azulina. O Remo abriu o placar com Panagiotis, que aproveitou cobrança de escanteio e marcou de cabeça. Em seguida, Nico Ferreira ampliou com um golaço de fora da área, mostrando precisão e força. No fim da partida, João Pedro fechou o placar nos acréscimos, garantindo mais três pontos fundamentais para o Leão. Essa foi a primeira vez que o Remo venceu uma partida com três gols marcados por estrangeiros, um marco na história recente do clube. A aposta em jogadores de fora do país tem rendido frutos: sob o comando de Guto Ferreira, os “gringos” se tornaram peças decisivas no elenco. VEJA MAIS Remo se apega à Nossa Senhora de Nazaré pelo acesso; veja histórias do clube com a Nazinha Leão Azul pode voltar à Série A e histórias entre Remo e a devoção À padroeira dos paraenses se entrelaçam aos longo dos anos Em um mês, técnico do Remo possui mais vitórias que o Paysandu em toda a Série B Técnico Guto Ferreira comandou o Remo pela primeira vez em 28 de setembro e já conseguiu mais triunfos que o Paysandu em toda a competição Entre os destaques da temporada, está o atacante uruguaio Diego Hernández, que se firmou com boas atuações e já soma três gols e duas assistências com a camisa azulina. No total, o elenco conta com sete estrangeiros: três uruguaios (Tassano, Diego Hernández e Nico Ferreira), um colombiano (Cantillo), um grego (Panagiotis Tachtsidis), um paraguaio (Alan Rodríguez) e o atacante João Pedro, nascido em Guiné-Bissau e naturalizado português. Vale lembrar que o zagueiro argentino Iván Alvariño também iniciou o ano no Remo, mas foi emprestado ao Amazonas em agosto. Com 57 pontos e 15 vitórias, o Remo ocupa a segunda colocação da Série B, atrás apenas do Coritiba, que soma 60. A equipe azulina pode manter a vice-liderança ao fim da rodada caso Chapecoense e Operário-PR empatem nesta segunda-feira (27). Na próxima rodada, o Remo volta a campo em um confronto direto na briga pelo acesso. O time enfrenta a Chapecoense, no domingo (2), às 18h30, no estádio Baenão. Em caso de vitória, o Leão Azul ficará ainda mais próximo de garantir o retorno à elite do futebol brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b jogadores estrangeiros esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO SÉRIE B Legião estrangeira: Gringos marcam três gols e mantém o Remo na luta pelo acesso na Série B Leão venceu por 3 a 1 fora de casa com gols do grego Panagiotis, do uruguaio Nico Ferreira e do guineense João Pedro 27.10.25 16h23 FUTEBOL Remo se apega à Nossa Senhora de Nazaré pelo acesso; veja histórias do clube com a Nazinha Leão Azul pode voltar à Série A e histórias entre Remo e a devoção À padroeira dos paraenses se entrelaçam aos longo dos anos 27.10.25 15h29 Será que volta? Médico do Remo diz que Rangel pode voltar a jogar ainda neste campeonato: 'Grandes possibilidades' Arqueiro azulino sofreu uma lesão no menisco medial e passou por cirurgia para corrigir o problema 27.10.25 10h15 Futebol Remo pode ter desfalque importante no meio-campo contra a Chapecoense-SC Time azulino se prepara para encarar a Chape em casa e tenta recuperar jogadores 27.10.25 9h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 Futebol Remo pode ter desfalque importante no meio-campo contra a Chapecoense-SC Time azulino se prepara para encarar a Chape em casa e tenta recuperar jogadores 27.10.25 9h09 Futebol Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo 26.10.25 8h00 FUTEBOL Em um mês, técnico do Remo possui mais vitórias que o Paysandu em toda a Série B Técnico Guto Ferreira comandou o Remo pela primeira vez em 28 de setembro e já conseguiu mais triunfos que o Paysandu em toda a competição 27.10.25 11h22