Legião estrangeira: Gringos marcam três gols e mantém o Remo na luta pelo acesso na Série B

O Clube do Remo segue firme na luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Na última sexta-feira (24), o Leão Azul venceu o Cuiabá por 3 a 1, fora de casa, em duelo válido pela 34ª rodada da Série B. A vitória teve um toque internacional: os três gols azulinos foram marcados por jogadores estrangeiros, o grego Panagiotis Tachtsidis, o uruguaio Nico Ferreira e o guineense João Pedro.

O resultado reforça a importância dos atletas estrangeiros na campanha azulina. O Remo abriu o placar com Panagiotis, que aproveitou cobrança de escanteio e marcou de cabeça. Em seguida, Nico Ferreira ampliou com um golaço de fora da área, mostrando precisão e força. No fim da partida, João Pedro fechou o placar nos acréscimos, garantindo mais três pontos fundamentais para o Leão.

Essa foi a primeira vez que o Remo venceu uma partida com três gols marcados por estrangeiros, um marco na história recente do clube. A aposta em jogadores de fora do país tem rendido frutos: sob o comando de Guto Ferreira, os “gringos” se tornaram peças decisivas no elenco.

Entre os destaques da temporada, está o atacante uruguaio Diego Hernández, que se firmou com boas atuações e já soma três gols e duas assistências com a camisa azulina. No total, o elenco conta com sete estrangeiros: três uruguaios (Tassano, Diego Hernández e Nico Ferreira), um colombiano (Cantillo), um grego (Panagiotis Tachtsidis), um paraguaio (Alan Rodríguez) e o atacante João Pedro, nascido em Guiné-Bissau e naturalizado português.

Vale lembrar que o zagueiro argentino Iván Alvariño também iniciou o ano no Remo, mas foi emprestado ao Amazonas em agosto.

Com 57 pontos e 15 vitórias, o Remo ocupa a segunda colocação da Série B, atrás apenas do Coritiba, que soma 60. A equipe azulina pode manter a vice-liderança ao fim da rodada caso Chapecoense e Operário-PR empatem nesta segunda-feira (27).

Na próxima rodada, o Remo volta a campo em um confronto direto na briga pelo acesso. O time enfrenta a Chapecoense, no domingo (2), às 18h30, no estádio Baenão. Em caso de vitória, o Leão Azul ficará ainda mais próximo de garantir o retorno à elite do futebol brasileiro.