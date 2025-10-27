Remo se apega à Nossa Senhora de Nazaré pelo acesso; veja histórias do clube com a Nazinha

A fase do Remo nesta reta final da Série B é digna de um roteiro cinematográfico, com doses de emoção, superação, turbulência e uma esperança crescente de final feliz. Sob o comando do técnico Guto Ferreira, o Leão Azul soma seis vitórias consecutivas, vive seu melhor momento na competição e carrega consigo um símbolo que transcende o futebol: a devoção à Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do povo paraense.

Em outubro, mês do Círio de Nazaré, a fé azulina se mistura com as tradições religiosas de Belém. A maior procissão católica do mundo ganhou tons azul-marinho, refletindo a sintonia entre a torcida remista e a celebração mariana. Emoção, lágrimas e gratidão marcam o momento do Fenômeno Azul, que sonha em ver o clube de volta à Série A do Brasileirão após longos 34 anos.

A fé em campo

Desde o clássico Re-Pa, vencido pelo Leão no Mangueirão, a imagem da Nazinha tem acompanhado o Remo dentro e fora de campo. Naquela partida, a torcida azulina montou um mosaico emocionante em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, estampando a arquibancada a imagem da padroeira dos paraenses.

Nos jogos seguintes, o clube adotou um novo ritual: os jogadores passaram a entrar em campo carregando uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, vestida com um manto azul-marinho e o escudo do Remo bordado. Durante a execução dos hinos do Pará e do Brasil, os atletas seguram a Santinha com respeito e fé, antes de iniciarem mais uma batalha pelo acesso.

Mosaico do Remo em homenagem à Santinha (Wagner Santana / O Liberal)

Visita à Basílica

Além das homenagens dentro de campo, o elenco azulino também realizou uma visita à Basílica Santuário de Nazaré, acompanhados de familiares, membros da comissão técnica e do presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão. O encontro foi marcado por emoção e orações, reforçando o laço histórico entre o clube e Nossa Senhora.

Atletas, dirigentes e funcionários do clube na Basílica Santuário (Luis Carlos / Remo)

O “Gol da Santinha”

A relação do Remo com Nossa Senhora de Nazaré não é recente. Ela ganhou força em 1999, quando o clube vivia um momento dramático na Série B e precisava vencer o CRB-AL, fora de casa, para escapar do rebaixamento. No segundo tempo, Scott marcou o gol da vitória e, na transmissão de rádio, o narrador emocionado agradeceu à Santa. Desde então, o lance ficou eternizado como o “Gol da Santinha”, um dos episódios que o torcedor azulino mais lembra.

Fé impressa no ingresso

A devoção também foi destaque em 2003, durante o duelo contra o Botafogo-RJ, no Mangueirão. A partida aconteceu no dia da Trasladação, e a diretoria do clube decidiu homenagear Nossa Senhora de Nazaré estampando sua imagem nos ingressos do jogo. A fé parecia acompanhar o time: o Remo venceu o alvinegro carioca por 3 a 2, em uma noite inesquecível para o torcedor azulino.

O título de 2005 e a imagem no pôster do campeão

Dois anos depois, a fé voltou a ser protagonista. Em 2005, o Remo iniciava a temporada repleto de incertezas, após o rebaixamento inédito para a Série C que, na época, era a última divisão nacional. No entanto, com o técnico Roberval Davino no comando, o clube foi crescendo na competição e chegou à fase decisiva amparado pela crença à Nazinha.

Durante os jogos finais, os atletas passaram a entrar com um banner que trazia a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, erguido com devoção antes de cada partida. O símbolo acompanhou o Leão até a conquista do título da Série C, em Novo Hamburgo (RS), e aparece até hoje no pôster oficial da campanha campeã, um registro histórico da fé e da superação azulina à Rainha da Amazônia.

Parte do elenco do Remo Campeão Brasileiro da Série C (Carlos Silva / Arquivo O Liberal)

Um novo capítulo da devoção

Mais recentemente, em 2023, o Remo voltou a prestar homenagem à padroeira dos paraenses. O acesso conquistado diante do São Bernardo-SP, no Mangueirão, aconteceu no final de setembro, e o clima do Círio já tomava conta da cidade. O Fenômeno Azul preparou um mosaico grandioso, retratando Nossa Senhora de Nazaré na berlinda ao lado da Basílica, segurada por um leão e a frase: “Abençoados pela Virgem de Nazaré”. A emoção tomou conta do estádio e, mais uma vez, o resultado veio acompanhado da fé: o Remo venceu por 1 a 0 e garantiu o acesso.

Mosaico feito na Série C de 2023 (Wagner Santana / O Liberal)

Capela

O Remo recentemente construiu um espaço, uma pequena capela dentro da Toca do Leão, em homenagem à Nossa Senhora do Nazaré. O espaço é utilizado pelos atletas, comissão e staff e funcionários do clube todos os dias.