Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação

O goleiro Marcelo Rangel, do Clube do Remo, passou por cirurgia no joelho após sofrer uma contusão durante a partida contra o Athletic-MG, pela Série B do Campeonato Brasileiro, realizada no Baenão. Ídolo azulino e um dos principais nomes da equipe na competição, Rangel já iniciou o processo de recuperação e deve permanecer afastado dos gramados por um período determinado período.

A equipe de O Liberal conversou com o chefe do Departamento Médico do Remo, doutor Jean Klay, que explicou que o goleiro sofreu uma lesão no menisco medial, estrutura interna do joelho que funciona como um amortecedor.

“O Marcelo Rangel teve uma contusão no joelho associada a uma lesão do menisco medial. O menisco é uma estrutura dentro do joelho, como se fosse um amortecedor. Em cada joelho temos dois meniscos: o medial, que fica do lado de dentro, e o lateral”, explicou o médico.

Mecanismo da lesão

O especialista detalhou ainda como o trauma aconteceu no lance durante o jogo contra o Athletic-MG.

“O mecanismo de lesão do Rangel foi combinado. Ele teve um trauma direto com o joelho do atleta adversário e, como o pé estava fixo no chão, houve um movimento torcional, que normalmente é o responsável pela lesão do menisco medial”, explicou.

Segundo Jean Klay, não havia como o goleiro evitar o choque, já que era uma jogada que representava o perigo de um gol do adversário. O médico azulino também citou o tempo de recuperação e que segue os protocolos de recuperação estabelecidos pela equipe médica do Remo.

“É uma situação em que não havia como o Rangel se proteger, já que era uma jogada clara de gol para o adversário. O processo de recuperação foi iniciado no mesmo dia da cirurgia. Ele já iniciou o tratamento com controle da dor e recuperação do movimento. Começamos também a ativação muscular. O tempo previsto é de aproximadamente um mês a um mês e meio de recuperação”, explicou o médico.

Marcelo Rangel treinando com o manto azulino (Samara Miranda/Ascom Remo)

Impacto no elenco azulino

A ausência de Rangel representa um desafio para o elenco do Remo, já que o goleiro é considerado um dos pilares do time e um dos ídolos da torcida. Ainda assim, o departamento médico e a comissão técnica confiam na qualidade dos substitutos disponíveis.

“O impacto é grande porque o Rangel é um dos principais atletas do elenco e ídolo da torcida. Mas temos outros goleiros de alto nível, que passam pelo mesmo treinamento e tratamento. Acreditamos que todos estão preparados para cumprir seu papel e ajudar o Remo nessa caminhada até a Série A”, finalizou Jean Klay.

Rangel é um dos destaques do Remo na Série B (Samara Miranda / Remo)

Remo

Rangel está na sua segunda temporada no Remo. O goleiro chegou ao Leão Azul com a difícil missão de substituir Vinícius, ídolo azulino e que estava no gol do Remo desde 2017. Aos 37 anos, Marcelo Rangel já realizou 90 partidas com a camisa azulina e nesse período conquistou um acesso à Série B e um título do Parazão pelo Leão Azul.