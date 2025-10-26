Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo Fábio Will 26.10.25 8h00 Rangel está fora do restante da temporada (Wagner Santana) O goleiro Marcelo Rangel, do Clube do Remo, passou por cirurgia no joelho após sofrer uma contusão durante a partida contra o Athletic-MG, pela Série B do Campeonato Brasileiro, realizada no Baenão. Ídolo azulino e um dos principais nomes da equipe na competição, Rangel já iniciou o processo de recuperação e deve permanecer afastado dos gramados por um período determinado período. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A equipe de O Liberal conversou com o chefe do Departamento Médico do Remo, doutor Jean Klay, que explicou que o goleiro sofreu uma lesão no menisco medial, estrutura interna do joelho que funciona como um amortecedor. “O Marcelo Rangel teve uma contusão no joelho associada a uma lesão do menisco medial. O menisco é uma estrutura dentro do joelho, como se fosse um amortecedor. Em cada joelho temos dois meniscos: o medial, que fica do lado de dentro, e o lateral”, explicou o médico. Mecanismo da lesão O especialista detalhou ainda como o trauma aconteceu no lance durante o jogo contra o Athletic-MG. “O mecanismo de lesão do Rangel foi combinado. Ele teve um trauma direto com o joelho do atleta adversário e, como o pé estava fixo no chão, houve um movimento torcional, que normalmente é o responsável pela lesão do menisco medial”, explicou. Segundo Jean Klay, não havia como o goleiro evitar o choque, já que era uma jogada que representava o perigo de um gol do adversário. O médico azulino também citou o tempo de recuperação e que segue os protocolos de recuperação estabelecidos pela equipe médica do Remo. “É uma situação em que não havia como o Rangel se proteger, já que era uma jogada clara de gol para o adversário. O processo de recuperação foi iniciado no mesmo dia da cirurgia. Ele já iniciou o tratamento com controle da dor e recuperação do movimento. Começamos também a ativação muscular. O tempo previsto é de aproximadamente um mês a um mês e meio de recuperação”, explicou o médico. Marcelo Rangel treinando com o manto azulino (Samara Miranda/Ascom Remo) Impacto no elenco azulino A ausência de Rangel representa um desafio para o elenco do Remo, já que o goleiro é considerado um dos pilares do time e um dos ídolos da torcida. Ainda assim, o departamento médico e a comissão técnica confiam na qualidade dos substitutos disponíveis. “O impacto é grande porque o Rangel é um dos principais atletas do elenco e ídolo da torcida. Mas temos outros goleiros de alto nível, que passam pelo mesmo treinamento e tratamento. Acreditamos que todos estão preparados para cumprir seu papel e ajudar o Remo nessa caminhada até a Série A”, finalizou Jean Klay. Rangel é um dos destaques do Remo na Série B (Samara Miranda / Remo) Remo Rangel está na sua segunda temporada no Remo. O goleiro chegou ao Leão Azul com a difícil missão de substituir Vinícius, ídolo azulino e que estava no gol do Remo desde 2017. Aos 37 anos, Marcelo Rangel já realizou 90 partidas com a camisa azulina e nesse período conquistou um acesso à Série B e um título do Parazão pelo Leão Azul. 