Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro O Liberal 26.10.25 14h04 Remo volta a jogar no Baenão (FERNANDO TORRES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO) Embalado por seis vitórias seguidas, o Remo voltará a jogar em casa na 34ª rodada. O duelo será contra a Chapecoense-SC, adversária direta pelo acesso à Série A do Brasileirão. A partida será no próximo domingo (2), no estádio Baenão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Apesar do grande apelo do jogo, que pode deixar o clube azulino mais perto do acesso, a partida não será realizada no Mangueirão por conta do evento Global Citizen, que acontecerá no estádio no sábado (1º). Com isso, o duelo será no Baenão. O Remo ainda não anunciou a venda de ingressos para o jogo, mas informou que o check-in para os sócio-torcedores começa na próxima segunda-feira (27), às 9h. Contudo, por conta de shows e eventos no Estádio Olímpico, três duelos foram transferidos para o local, somando duas vitórias e uma derrota. Jogo do acesso? Na última sexta-feira (24), o Remo venceu o Cuiabá-MT por 3 a 1 e chegou a 57 pontos na tabela de classificação da Série B. Atualmente, a equipe é a segunda colocada, atrás apenas do líder Coritiba-PR, que tem 60. Ainda nesta rodada, apenas a Chapecoense-SC, que está em quinto lugar e joga na próxima segunda-feira (27) contra o Operário-PR, pode ultrapassar o Remo. Caso o duelo termine empatado ou a Chape perca, o Leão Azul fechará a 34ª rodada como vice-líder. Independente do resultado, o Leão receberá a Chape ainda presente no G4 em se vencer, chegará a 60 pontos, índice histórico para um clube da Região Norte na Série B. Apesar da ótima pontuação, o acesso estará muito próximo, mas ainda não estará garantido, uma vez que restarão 3 partidas (isto é, 9 pontos) em disputa e outros clubes ainda poderão ultrapassar o Clube de Periçá. De olho na tabela (até este domingo (26)) 1º Coritiba - 60 pontos em 34 jogos 2º Clube do Remo - 57 pontos em 34 jogos 3º Goiás - 55 pontos em 34 jogos 4º Novorizontino - 55 pontos em 34 jogos 5º Chapecoense - 54 pontos em 33 jogos (ainda enfrentará o Operário, em casa) 6º Criciúma - 54 pontos em 34 jogos Na 35ª rodada, os confrontos serão: Coritiba x CRB - sexta-feira (31), 19h Ferroviária x Criciúma - sexta-feira (31), 21h35 Goiás x Athletico-PR - sábado (1º), 16h Remo x Chapecoense - domingo (2), 18h30 América-MG x Novorizontino - segunda (3), 19h 