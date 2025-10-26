Capa Jornal Amazônia
Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada?

Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro

O Liberal
fonte

Remo volta a jogar no Baenão (FERNANDO TORRES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO)

Embalado por seis vitórias seguidas, o Remo voltará a jogar em casa na 34ª rodada. O duelo será contra a Chapecoense-SC, adversária direta pelo acesso à Série A do Brasileirão. A partida será no próximo domingo (2), no estádio Baenão.

Apesar do grande apelo do jogo, que pode deixar o clube azulino mais perto do acesso, a partida não será realizada no Mangueirão por conta do evento Global Citizen, que acontecerá no estádio no sábado (1º). Com isso, o duelo será no Baenão.

O Remo ainda não anunciou a venda de ingressos para o jogo, mas informou que o check-in para os sócio-torcedores começa na próxima segunda-feira (27), às 9h.

A expectativa é de casa cheia para a partida, já que o time vive uma boa fase no campeonato e é um dos favoritos, no momento, na briga pelo acesso. Ao todo, o Baenão tem capacidade para cerca de 14 mil torcedores.

A equipe azulina mandou a grande maioria dos jogos da Série B no Mangueirão, enquanto utilizava o Baenão para treinos. Contudo, por conta de shows e eventos no Estádio Olímpico, três duelos foram transferidos para o local, somando duas vitórias e uma derrota.

Jogo do acesso?

Na última sexta-feira (24), o Remo venceu o Cuiabá-MT por 3 a 1 e chegou a 57 pontos na tabela de classificação da Série B. Atualmente, a equipe é a segunda colocada, atrás apenas do líder Coritiba-PR, que tem 60.

Ainda nesta rodada, apenas a Chapecoense-SC, que está em quinto lugar e joga na próxima segunda-feira (27) contra o Operário-PR, pode ultrapassar o Remo. Caso o duelo termine empatado ou a Chape perca, o Leão Azul fechará a 34ª rodada como vice-líder.

Independente do resultado, o Leão receberá a Chape ainda presente no G4 em se vencer, chegará a 60 pontos, índice histórico para um clube da Região Norte na Série B. Apesar da ótima pontuação, o acesso estará muito próximo, mas ainda não estará garantido, uma vez que restarão 3 partidas (isto é, 9 pontos) em disputa e outros clubes ainda poderão ultrapassar o Clube de Periçá.

De olho na tabela (até este domingo (26))

1º Coritiba - 60 pontos em 34 jogos

2º Clube do Remo - 57 pontos em 34 jogos

3º Goiás - 55 pontos em 34 jogos

4º Novorizontino - 55 pontos em 34 jogos

5º Chapecoense - 54 pontos em 33 jogos (ainda enfrentará o Operário, em casa)

6º Criciúma - 54 pontos em 34 jogos

Na 35ª rodada, os confrontos serão:

Coritiba x CRB - sexta-feira (31), 19h

Ferroviária x Criciúma - sexta-feira (31), 21h35

Goiás x Athletico-PR - sábado (1º), 16h

Remo x Chapecoense - domingo (2), 18h30

América-MG x Novorizontino - segunda (3), 19h

