Antes mesmo do apito final, lateral do Remo provoca o Paysandu nas redes sociais

A rivalidade entre Remo e Paysandu ultrapassou mais uma vez os limites do campo. Enquanto o time bicolor ainda disputava o segundo tempo da partida contra o Avaí, na noite deste sábado (25), pela 34ª rodada da Série B, o lateral-esquerdo Sávio, do Remo, decidiu provocar o maior rival nas redes sociais.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O jogador azulino publicou um storie em seu perfil oficial no Instagram, exibindo emojis de risadas, em tom de ironia, enquanto o Paysandu perdia por 2 a 0 na Curuzu. A postagem repercutiu rapidamente entre torcedores das duas equipes, acendendo o clima de provocação em um momento delicado para o clube alviceleste, que é lanterna da Série B e já praticamente rebaixado para a Série C.

(Reprodução Instagram) (Reprodução Instagram)

Sávio não é estranho às polêmicas. No primeiro Re-Pa da temporada, disputado ainda no primeiro semestre, o lateral se envolveu em uma confusão generalizada após o apito final, que incluiu discussões com jogadores e membros da diretoria bicolor. Desde então, o jogador virou um dos nomes mais criticados pela torcida do Paysandu sempre que o clássico é mencionado.