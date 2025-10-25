Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Torcedores do Remo recebem o time no Aeroporto de Belém neste sábado (25); veja o momento

Leão Azul derrota o Cuiabá por 3 a 1, com três gols de estrangeiros, e retorna a Belém neste sábado (25) embalado pela boa fase e pela força da torcida.

Jéssica Nascimento
fonte

Momento da chegada do Remo ao Aeroporto de Belém neste sábado (25). (Foto: Ivan Duarte)

O Remo alcançou a sexta vitória seguida na Série B ao vencer o Cuiabá por 3 a 1 na noite desta sexta-feira (24) com três gols marcados por gringos. O time retorna a Belém neste sábado, 25, com chegada prevista para às 11h no Aeroporto Internacional de Belém, onde os torcedores azulinos fazem festa para o retorno do clube.

Veja momentos da chegada do time:

image (Foto: Ivan Duarte)
image (Foto: Ivan Duarte) image (Foto: Ivan Duarte) image (Foto: Ivan Duarte) image (Foto: Ivan Duarte) image (Foto: Ivan Duarte) image (Foto: Ivan Duarte)
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

remo

clube do remo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Paysandu recebe o Avaí na Curuzu e confronto entre os clubes é marcado pelo equilíbrio; veja números

Papão tenta se manter vivo na Série B, contra um Avaí que possui chances mínimas de acesso

24.10.25 17h30

SÉRIE B

Raio-x: Adversário do Paysandu, Avaí alia ataque eficiente e defesa disciplinada

Time catarinense tem um dos melhores ataques da Série B e aposta em jogo direto e controle defensivo para encerrar a temporada com segurança

24.10.25 16h36

Futebol

Atleta do Remo faz rifa para disputar Surdolimpíadas no Japão

José Ribamar, nadador paraense, busca arrecadar R$ 25 mil para representar o Brasil nas Surdolimpíadas em Tóquio.

24.10.25 15h00

Corrida do Círio

Especialistas dão dicas de preparação segura para a Corrida do Círio 2025

Médico e educador físico falam sobre cuidados à saúde e rotinas de treino.

24.10.25 12h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGÃO

Remo vence a sexta seguida e pula para vice-liderança da Série B

Cuiabá ainda chegou a assustar no segundo tempo, diminuindo com Carlos Alberto e pressionando nos minutos finais, mas o time azulino resistiu e garantiu o triunfo

24.10.25 23h36

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

25.10.25 7h00

É HOJE!

Em clima fúnebre, Paysandu enfrenta o Avaí na Curuzu tentando despedida menos vexatória da Série B

Com mais de 95,5% de chances de ser rebaixado, time bicolor precisa vencer todas as cinco partidas restantes e torcer para uma combinação improvável de resultados, o que nem os próprios jogadores acreditam

25.10.25 7h07

FUTEBOL

Há 50 anos, Remo vencia o Flamengo de Zico no Maracanã

Leão Azul conquistou feito histórico em 1975 ao derrotar o time de Zico e Júnior pela Divisão Principal do Brasileiro

25.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda