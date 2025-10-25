Torcedores do Remo recebem o time no Aeroporto de Belém neste sábado (25); veja o momento

O Remo alcançou a sexta vitória seguida na Série B ao vencer o Cuiabá por 3 a 1 na noite desta sexta-feira (24) com três gols marcados por gringos. O time retorna a Belém neste sábado, 25, com chegada prevista para às 11h no Aeroporto Internacional de Belém, onde os torcedores azulinos fazem festa para o retorno do clube.

Veja momentos da chegada do time:

(Foto: Ivan Duarte)

(Foto: Ivan Duarte)