Remo vence a sexta seguida e pula para vice-liderança da Série B Cuiabá ainda chegou a assustar no segundo tempo, diminuindo com Carlos Alberto e pressionando nos minutos finais, mas o time azulino resistiu e garantiu o triunfo O Liberal 24.10.25 23h36 Time comemorando primeiro gol de Pana (FRANCISCO ALVES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO) O Remo alcançou sua sexta vitória seguida na Série B ao vencer o Cuiabá por 3 a 1 na noite desta sexta-feira (24) com três gols marcados por gringos. Em jogo emocionante na Arena Pantanal, o Leão abriu 2 a 0 logo no primeiro tempo, com o grego Panagiotis, de cabeça, e o uruguaio Nico Ferreira, com um golaço de fora da área. O Dourado ainda chegou a assustar no segundo tempo, diminuindo com Carlos Alberto e pressionando muito nos minutos finais, mas o time azulino resistiu e ainda marcou o terceiro nos acréscimos, com o moçambicano João Pedro. O triunfo deixa o Leão dormindo na vice-liderança, com 57 pontos, mesmo número do Coritiba, que joga amanhã. O próximo jogo do time azulino será contra a Chapecoense, no domingo (2) 1º Tempo O primeiro tempo em Cuiabá teve clima de caça virada: quem parecia predador acabou virando presa. O Remo, que começou o jogo sendo encurralado pelo Dourado, terminou os 45 minutos iniciais mandando na Arena Pantanal — e com o placar de 2 a 0 a seu favor, jogando o futebol mais maduro e frio que se espera de quem quer o G4. O Cuiabá até tentou se impor. Nos primeiros minutos, a bola rondou a área azulina com Mateusinho e Alejandro Martínez, mas a defesa do Leão se fechou como um muro. Carlos Alberto ainda teve duas chances seguidas, aos 11, mas esbarrou em Klaus e na própria ansiedade do time da casa. E foi aí que o Remo mostrou como se ganha jogo grande fora de casa: com eficiência. Aos 15 minutos, escanteio cobrado com precisão, e Pana Tachtsidis apareceu no tempo certo, testando firme para abrir o placar — um gol com selo de quem entende o peso de cada bola parada. O Dourado sentiu o golpe e, mesmo empurrado pela torcida, não conseguiu reagir. Carlos Alberto ainda acertou a trave aos 27, e David Miguel perdeu outra chance de cabeça logo depois. Do outro lado, o Remo esperava o momento certo para o bote — e ele veio com categoria. Aos 42, Nicolás Ferreira recebeu na entrada da área, ajeitou o corpo e colocou a bola no canto, sem chance para Guilherme Nogueira: 2 a 0 e silêncio na Arena. Segundo tempo foi de pressão do Cuiabá (FRANCISCO ALVES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO) 2º Tempo Se o primeiro tempo foi de imposição azulina, o segundo começou com o Cuiabá tentando rugir mais alto. O Dourado voltou para o jogo em ritmo de urgência, e logo aos 3 minutos Carlos Alberto apareceu em chute cruzado, dando o aviso. Juan Christian tentou duas vezes seguidas, aos 6 e 7, e por pouco não diminuiu. O travessão ainda salvou o Remo aos 9, quando Max soltou uma bomba que fez o goleiro Léo Lang apenas olhar. Mas o Leão, experiente e consciente do que estava em jogo, não se abalou. Soube segurar o ímpeto rival e respondeu no tempo certo. Aos 15, Pedro Castro e Nathan obrigaram a defesa cuiabana a trabalhar dobrado, em duas finalizações perigosas que mostraram que o Remo continuava vivo e concentrado. O jogo, então, esfriou com as substituições, mas o Dourado voltou a apertar. Aos 28, Gabriel Mineiro fez grande jogada pela direita e cruzou na medida para Carlos Alberto, que enfim balançou as redes e diminuiu o placar. A pressão se instalou: Pasadore quase empatou aos 33, mas Jorge apareceu no momento exato para travar o chute e manter o Leão em vantagem. Nos minutos finais, o Cuiabá perdeu o fôlego, e o Remo, paciente como um caçador à espreita, deu o bote fatal. Aos 44, Jaderson arriscou de fora, o goleiro deu rebote e João Pedro, oportunista, empurrou para o fundo do gol — o primeiro dele com a camisa azulina e o gol que selou a vitória. Foi o desfecho perfeito para uma atuação madura: o Remo soube sofrer, resistir e matar o jogo no momento certo. Um triunfo com cara de time que quer subir. 