Em 6 jogos, Guto Ferreira faz ataque do Remo superar marcas de Daniel Paulista e António Oliveira

Time azulino tem média superior a dois gols por partida e chega embalado para o duelo contra a Chape no Baenão.

Pedro Garcia
fonte

Sob o comando do técnico Guto Ferreira, a equipe alcançou a sexta vitória seguida na competição, com incríveis 16 gols marcados (Claudio Pinheiro / O Liberal)

O Remo venceu o Cuiabá-MT por 3 a 1 na última sexta-feira (24) e se consolidou no G4. Até o momento, é o vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Sob o comando do técnico Guto Ferreira, a equipe alcançou a sexta vitória seguida na competição, com incríveis 16 gols marcados — uma média de aproximadamente 2,67 gols por partida.

Com apenas seis jogos, o técnico Guto Ferreira superou os números ofensivos de Daniel Paulista e António Oliveira. Na era de Paulista, que durou dez partidas, o ataque azulino marcou dez gols. Já no período de 14 jogos em que o português comandou o Leão Azul, a equipe balançou a rede 12 vezes.

Em contrapartida, a equipe comandada por Guto Ferreira registrou a defesa mais vazada no período dos seis primeiros jogos, sofrendo oito gols. Esse número contrasta com o desempenho defensivo sob Daniel Paulista, em que o Leão levou apenas quatro gols nas seis partidas iniciais, e com a gestão de António Oliveira, que sofreu cinco.

Os resultados sob o comando de Guto reforçam a máxima de que “a melhor defesa é o ataque”. O Remo não apenas venceu, mas demonstrou um ataque poderoso e capaz de superar momentos de instabilidade defensiva. Como exemplos, destacam-se os triunfos sobre CRB-AL e Paysandu, em que os adversários marcaram duas vezes, mas a força do ataque azulino respondeu bem, fazendo o Leão sair vitorioso por 4 a 2 e 3 a 2, respectivamente.

Atualmente, o Remo ocupa a segunda colocação da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, com 57 pontos. O time pode se manter na vice-colocação caso a Chapecoense-SC empate ou perca para o Operário-PR na noite desta segunda-feira. Em caso de vitória da equipe catarinense, o Leão cai para a terceira colocação.

Mesmo com uma vitória da Chape, o Remo pode recuperar a vice-liderança na próxima partida. O Leão Azul enfrenta o Verdão do Oeste neste domingo (2), às 18h30, no estádio Baenão, em Belém. A partida é válida pela 35ª rodada e terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.

