Em 6 jogos, Guto Ferreira faz ataque do Remo superar marcas de Daniel Paulista e António Oliveira Time azulino tem média superior a dois gols por partida e chega embalado para o duelo contra a Chape no Baenão. Pedro Garcia 27.10.25 16h47 Sob o comando do técnico Guto Ferreira, a equipe alcançou a sexta vitória seguida na competição, com incríveis 16 gols marcados (Claudio Pinheiro / O Liberal) O Remo venceu o Cuiabá-MT por 3 a 1 na última sexta-feira (24) e se consolidou no G4. Até o momento, é o vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Sob o comando do técnico Guto Ferreira, a equipe alcançou a sexta vitória seguida na competição, com incríveis 16 gols marcados — uma média de aproximadamente 2,67 gols por partida. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Com apenas seis jogos, o técnico Guto Ferreira superou os números ofensivos de Daniel Paulista e António Oliveira. Na era de Paulista, que durou dez partidas, o ataque azulino marcou dez gols. Já no período de 14 jogos em que o português comandou o Leão Azul, a equipe balançou a rede 12 vezes. VEJA MAIS Remo se apega à Nossa Senhora de Nazaré pelo acesso; veja histórias do clube com a Nazinha Leão Azul pode voltar à Série A e histórias entre Remo e a devoção À padroeira dos paraenses se entrelaçam aos longo dos anos Esposa de ex-Remo António Oliveira grava vídeo e o chama de 'miojo': '3 minutos e fica molinho' Que constrangimento! A afirmação da esposa deixou o treinador visivelmente incomodado. Veja! Em contrapartida, a equipe comandada por Guto Ferreira registrou a defesa mais vazada no período dos seis primeiros jogos, sofrendo oito gols. Esse número contrasta com o desempenho defensivo sob Daniel Paulista, em que o Leão levou apenas quatro gols nas seis partidas iniciais, e com a gestão de António Oliveira, que sofreu cinco. Os resultados sob o comando de Guto reforçam a máxima de que “a melhor defesa é o ataque”. O Remo não apenas venceu, mas demonstrou um ataque poderoso e capaz de superar momentos de instabilidade defensiva. Como exemplos, destacam-se os triunfos sobre CRB-AL e Paysandu, em que os adversários marcaram duas vezes, mas a força do ataque azulino respondeu bem, fazendo o Leão sair vitorioso por 4 a 2 e 3 a 2, respectivamente. Atualmente, o Remo ocupa a segunda colocação da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, com 57 pontos. O time pode se manter na vice-colocação caso a Chapecoense-SC empate ou perca para o Operário-PR na noite desta segunda-feira. Em caso de vitória da equipe catarinense, o Leão cai para a terceira colocação. Mesmo com uma vitória da Chape, o Remo pode recuperar a vice-liderança na próxima partida. O Leão Azul enfrenta o Verdão do Oeste neste domingo (2), às 18h30, no estádio Baenão, em Belém. A partida é válida pela 35ª rodada e terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo Números Guto Ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol 'Por que não sonhar com o título?', diz Nathan após sexta vitória seguida do Remo na Série B Meia destacou a força do grupo, elogiou o trabalho de Guto Ferreira e pode ganhar vaga entre os titulares contra a Chapecoense. 27.10.25 18h03 Futebol Em 6 jogos, Guto Ferreira faz ataque do Remo superar marcas de Daniel Paulista e António Oliveira Time azulino tem média superior a dois gols por partida e chega embalado para o duelo contra a Chape no Baenão. 27.10.25 16h47 SÉRIE B Legião estrangeira: Gringos marcam três gols e mantém o Remo na luta pelo acesso na Série B Leão venceu por 3 a 1 fora de casa com gols do grego Panagiotis, do uruguaio Nico Ferreira e do guineense João Pedro 27.10.25 16h23 FUTEBOL Remo se apega à Nossa Senhora de Nazaré pelo acesso; veja histórias do clube com a Nazinha Leão Azul pode voltar à Série A e histórias entre Remo e a devoção À padroeira dos paraenses se entrelaçam aos longo dos anos 27.10.25 15h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (27/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e La Liga movimentam o futebol nesta segunda-feira 27.10.25 7h00 Futebol Remo pode ter desfalque importante no meio-campo contra a Chapecoense-SC Time azulino se prepara para encarar a Chape em casa e tenta recuperar jogadores 27.10.25 9h09 Futebol Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo 26.10.25 8h00