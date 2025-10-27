Capa Jornal Amazônia
Esposa de ex-Remo António Oliveira grava vídeo e o chama de 'miojo': '3 minutos e fica molinho'

Que constrangimento! A afirmação da esposa deixou o treinador visivelmente incomodado. Veja!

O Liberal
fonte

Miojo indigesto! A brincadeira da esposa de António Oliveira deixou o treinador constrangido. (Imagem: Reprodução)

Um vídeo envolvendo o ex-técnico do Clube do Remo, António Oliveira, e sua esposa, Márcia Oliveira, viralizou nas redes sociais nos últimos dias. A gravação mostra um momento do casal que deveria ser descontraído, mas a brincadeira feita por Márcia acabou chamando ainda mais atenção pela reação do treinador, que ficou visivelmente incomodado.

No vídeo, a esposa faz uma piada, digamos, de duplo sentido com o marido. “O seu nome podia ser miojo”, diz ela, gerando dúvida em Oliveira, que logo pergunta: “Por quê?”. É então que Márcia responde, sorrindo: “Porque três minutos lá dentro já fica molinho”. Veja:

A expressão de António Oliveira após ouvir a resposta foi visivelmente de constrangimento e incômodo, enquanto Márcia cai na risada com o próprio comentário. O momento foi rapidamente compartilhado em diversas plataformas e gerou inúmeros comentários.

Repercussão nas redes sociais

Nos comentários, usuários se divertiram com a naturalidade da esposa e com a “cara de poucos amigos” do técnico. “A expressão dele vale mais que mil palavras”, brincou um seguidor. Outro internautas elogiaram o português: “Mais que 3 minutos já é querer se aparecer”; "Rápido, prático e eficiente" e "Manda ele fazer um curso , eu compro 👏👏👏"

Outros questionaram a postura da esposa: "Se fala isso nas redes sociais imagina quando tá com as amigas..."; "O cara desempregado e a mulher fazendo piada" e também "O cara concentrado fazendo o currículo pra entregar pro Cuiabá, Ponte Preta, e a mulher de brincadeira!!" (sic).

E você, internauta, o que achou?

