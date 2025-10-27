Capa Jornal Amazônia
'Por que não sonhar com o título?', diz Nathan após sexta vitória seguida do Remo na Série B

Meia destacou a força do grupo, elogiou o trabalho de Guto Ferreira e pode ganhar vaga entre os titulares contra a Chapecoense.

Pedro Garcia
fonte

O atleta, que entrou aos 31 minutos do primeiro tempo no lugar do meia Panagiotis Tachtsidis, participou da vitória do Remo por 3 a 1 sobre o Cuiabá-MT. (Samara Miranda/Remo)

O meio-campista Nathan foi o jogador azulino entrevistado nesta segunda-feira (27) na sala de imprensa do estádio Baenão, em Belém. O atleta, que entrou aos 31 minutos do primeiro tempo no lugar do meia Panagiotis Tachtsidis, participou da vitória do Remo por 3 a 1 sobre o Cuiabá-MT, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Com o resultado, o Leão engatou a sexta vitória consecutiva na competição, alcançou 57 pontos e está cada vez mais perto de garantir o acesso à Série A. Durante a coletiva, Nathan comentou sobre a postura da equipe durante a reapresentação do time e incentivou o grupo a sonhar mais alto.

Em 6 jogos, Guto Ferreira faz ataque do Remo superar marcas de Daniel Paulista e António Oliveira
Time azulino tem média superior a dois gols por partida e chega embalado para o duelo contra a Chape no Baenão.

Legião estrangeira: Gringos marcam três gols e mantém o Remo na luta pelo acesso na Série B
Leão venceu por 3 a 1 fora de casa com gols do grego Panagiotis, do uruguaio Nico Ferreira e do guineense João Pedro

“Por que não sonhar com o título, não é? Agora está cada vez mais próximo. É preciso ter muito trabalho e humildade, pé no chão. Sabemos que ainda faltam quatro grandes batalhas e vamos dar o nosso máximo. Tenho certeza de que, no próximo fim de semana, com o apoio da torcida, poderemos conseguir mais uma vitória”, afirmou Nathan.

Com a lesão na panturrilha do titular Panagiotis Tachtsidis, que deve ser poupado da próxima partida, Nathan surge como forte opção para o técnico Guto Ferreira no meio-campo do Leão. Embora a escalação ainda não esteja confirmada, o jogador se manifestou sobre a possível oportunidade.

“Hoje, na reunião ali, no pré-treino, ele [Guto Ferreira] comentou que todos deveriam estar preparados, porque a oportunidade ia chegar”, afirmou o atleta. “Então, eu vou continuar trabalhando firme e, se a escolha for por mim, eu vou dar o meu melhor”, complementou.

O jogador também abordou a mudança de mentalidade que a equipe azulina demonstrou desde a chegada de Guto Ferreira, ressaltando o resgate da “identidade” do clube. Segundo ele, essa nova postura é visível na atitude de não desistir de nenhuma jogada.

“Desde que o Guto chegou, ele falou que a gente deveria recuperar a identidade do Remo. Então, isso vocês podem ver nos jogos: que não existe bola perdida. E, por mais que a gente estivesse ganhando contra o Cuiabá já por 2 a 1, a gente, em todo momento, estava buscando o terceiro gol. E fomos felizes, graças a Deus”, comentou Nathan.

Para finalizar, o jogador enfatizou a importância de a equipe manter o foco no presente, adotando a mentalidade de “jogo a jogo” e evitando pular etapas na competição.

“Temos que pensar de jogo em jogo, né? Não adianta pensar nos próximos quatro jogos, que tem que ganhar dois. Não vai adiantar nada se a gente não fizer o nosso papel dentro de casa, que é no final de semana”, concluiu o atleta, reforçando a prioridade na partida contra a Chapecoense-SC, que ocorre neste domingo (2), às 18h30, no estádio Baenão, em Belém.

