'Por que não sonhar com o título?', diz Nathan após sexta vitória seguida do Remo na Série B Meia destacou a força do grupo, elogiou o trabalho de Guto Ferreira e pode ganhar vaga entre os titulares contra a Chapecoense. Pedro Garcia 27.10.25 18h03 O atleta, que entrou aos 31 minutos do primeiro tempo no lugar do meia Panagiotis Tachtsidis, participou da vitória do Remo por 3 a 1 sobre o Cuiabá-MT. (Samara Miranda/Remo) O meio-campista Nathan foi o jogador azulino entrevistado nesta segunda-feira (27) na sala de imprensa do estádio Baenão, em Belém. O atleta, que entrou aos 31 minutos do primeiro tempo no lugar do meia Panagiotis Tachtsidis, participou da vitória do Remo por 3 a 1 sobre o Cuiabá-MT, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Com o resultado, o Leão engatou a sexta vitória consecutiva na competição, alcançou 57 pontos e está cada vez mais perto de garantir o acesso à Série A. Durante a coletiva, Nathan comentou sobre a postura da equipe durante a reapresentação do time e incentivou o grupo a sonhar mais alto. VEJA MAIS Em 6 jogos, Guto Ferreira faz ataque do Remo superar marcas de Daniel Paulista e António Oliveira Time azulino tem média superior a dois gols por partida e chega embalado para o duelo contra a Chape no Baenão. Legião estrangeira: Gringos marcam três gols e mantém o Remo na luta pelo acesso na Série B Leão venceu por 3 a 1 fora de casa com gols do grego Panagiotis, do uruguaio Nico Ferreira e do guineense João Pedro “Por que não sonhar com o título, não é? Agora está cada vez mais próximo. É preciso ter muito trabalho e humildade, pé no chão. Sabemos que ainda faltam quatro grandes batalhas e vamos dar o nosso máximo. Tenho certeza de que, no próximo fim de semana, com o apoio da torcida, poderemos conseguir mais uma vitória”, afirmou Nathan. Com a lesão na panturrilha do titular Panagiotis Tachtsidis, que deve ser poupado da próxima partida, Nathan surge como forte opção para o técnico Guto Ferreira no meio-campo do Leão. Embora a escalação ainda não esteja confirmada, o jogador se manifestou sobre a possível oportunidade. “Hoje, na reunião ali, no pré-treino, ele [Guto Ferreira] comentou que todos deveriam estar preparados, porque a oportunidade ia chegar”, afirmou o atleta. “Então, eu vou continuar trabalhando firme e, se a escolha for por mim, eu vou dar o meu melhor”, complementou. O jogador também abordou a mudança de mentalidade que a equipe azulina demonstrou desde a chegada de Guto Ferreira, ressaltando o resgate da “identidade” do clube. Segundo ele, essa nova postura é visível na atitude de não desistir de nenhuma jogada. “Desde que o Guto chegou, ele falou que a gente deveria recuperar a identidade do Remo. Então, isso vocês podem ver nos jogos: que não existe bola perdida. E, por mais que a gente estivesse ganhando contra o Cuiabá já por 2 a 1, a gente, em todo momento, estava buscando o terceiro gol. E fomos felizes, graças a Deus”, comentou Nathan. Para finalizar, o jogador enfatizou a importância de a equipe manter o foco no presente, adotando a mentalidade de “jogo a jogo” e evitando pular etapas na competição. “Temos que pensar de jogo em jogo, né? Não adianta pensar nos próximos quatro jogos, que tem que ganhar dois. Não vai adiantar nada se a gente não fizer o nosso papel dentro de casa, que é no final de semana”, concluiu o atleta, reforçando a prioridade na partida contra a Chapecoense-SC, que ocorre neste domingo (2), às 18h30, no estádio Baenão, em Belém. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo coletiva futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 