Executivo acalma ansiedade da torcida por novidades no Remo: 'Torcedor tem que torcer'

O executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, comentou o andamento da montagem do elenco e da comissão técnica para a temporada de 2026, quando o clube voltará a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro após mais de três décadas. Em meio à expectativa da torcida, o dirigente reforçou que o clube ainda não definiu o substituto de Guto Ferreira.

Segundo Braz, de forma objetiva e direta, não há treinador confirmado neste momento.“O Remo não tem treinador. Quando tiver a gente vai anunciar, mas não tem previsão”, afirmou.

Questionado sobre a cobrança por novidades, o executivo foi direto ao comentar o papel da torcida durante o processo de reformulação.

“O torcedor tem que cobrar resultado. A gente foi contratado pra entregar resultado. O torcedor não tem que cobrar novidade, tem que torcer”, disse.

Outro ponto abordado pelo dirigente foi o financeiro. Existe uma grande preocupação em relação às finanças do clube, que projeta uma arrecadação entre 130 e 140 milhões para o próximo ano. Mesmo com o aumento de receitas proporcionado pela presença na elite do futebol brasileiro, Braz garantiu que o Remo não pretende ultrapassar seus limites orçamentários.

“O Remo não vai fazer nenhuma loucura. Vamos cumprir à risca nosso orçamento. Claro que na Série A você tem mais recursos, mas ainda assim são valores inferiores aos das demais equipes. Por isso, temos que ter muito cuidado nas contratações para resolver os problemas do Remo e a ansiedade do torcedor, para que a gente possa ficar bem perto do objetivo, que é a permanência na Série A.”

Por fim, ao ser questionado sobre a situação de Guto Ferreira, Braz preferiu não comentar. “Caso Guto eu não vou falar”, resumiu. O Remo segue sua pré-temporada de reestruturação visando a disputa da Série A de 2026, que começa no dia 28 de janeiro. Quatro dias antes, o Leão Azul estreia no Campeonato Paraense.