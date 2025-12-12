Executivo acalma ansiedade da torcida por novidades no Remo: 'Torcedor tem que torcer' Marcos Braz confirmou que corre atrás de um novo treinador, mas pediu paciência e confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido pela diretoria remista O Liberal 12.12.25 16h18 A torcida azulina espera o nome do novo técnico para 2026. (Thiago Gomes / OLiberal) O executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, comentou o andamento da montagem do elenco e da comissão técnica para a temporada de 2026, quando o clube voltará a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro após mais de três décadas. Em meio à expectativa da torcida, o dirigente reforçou que o clube ainda não definiu o substituto de Guto Ferreira. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo Braz, de forma objetiva e direta, não há treinador confirmado neste momento.“O Remo não tem treinador. Quando tiver a gente vai anunciar, mas não tem previsão”, afirmou. Questionado sobre a cobrança por novidades, o executivo foi direto ao comentar o papel da torcida durante o processo de reformulação. “O torcedor tem que cobrar resultado. A gente foi contratado pra entregar resultado. O torcedor não tem que cobrar novidade, tem que torcer”, disse. VEJA MAIS [[(standard.Article) Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo]] Remo é multado pelo STJD por ocorrências em jogos na Série B; veja valores Clube azulino levou multas por incidentes ocorridos nas partidas contra o Atlético-GO e Avaí-SC Vai virar SAF? Remo se pronuncia e emite nota sobre o assunto; saiba detalhes Leão Azul é o único clube do Norte na elite do futebol brasileiro e informou sobre a situação de SAF na instituição Outro ponto abordado pelo dirigente foi o financeiro. Existe uma grande preocupação em relação às finanças do clube, que projeta uma arrecadação entre 130 e 140 milhões para o próximo ano. Mesmo com o aumento de receitas proporcionado pela presença na elite do futebol brasileiro, Braz garantiu que o Remo não pretende ultrapassar seus limites orçamentários. “O Remo não vai fazer nenhuma loucura. Vamos cumprir à risca nosso orçamento. Claro que na Série A você tem mais recursos, mas ainda assim são valores inferiores aos das demais equipes. Por isso, temos que ter muito cuidado nas contratações para resolver os problemas do Remo e a ansiedade do torcedor, para que a gente possa ficar bem perto do objetivo, que é a permanência na Série A.” Por fim, ao ser questionado sobre a situação de Guto Ferreira, Braz preferiu não comentar. “Caso Guto eu não vou falar”, resumiu. O Remo segue sua pré-temporada de reestruturação visando a disputa da Série A de 2026, que começa no dia 28 de janeiro. O Remo segue sua pré-temporada de reestruturação visando a disputa da Série A de 2026, que começa no dia 28 de janeiro. Quatro dias antes, o Leão Azul estreia no Campeonato Paraense. 