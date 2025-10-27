Capa Jornal Amazônia
Em um mês, técnico do Remo possui mais vitórias que o Paysandu em toda a Série B

Técnico Guto Ferreira comandou o Remo pela primeira vez em 28 de setembro e já conseguiu mais triunfos que o Paysandu em toda a competição

Fábio Will
Técnico do Remo está com 110% de aproveitamento à frente do Leão Azul (Samara Miranda / Remo)

A Série B do Campeonato Brasileiro entra na reta final com destinos opostos para os clubes paraenses. O Remo vive um momento de ascensão e luta firme pelo acesso à Série A, enquanto o Paysandu tenta evitar o rebaixamento para a Série C. E um dado curioso reforça o contraste entre os rivais: o técnico Guto Ferreira, do Remo, já tem mais vitórias na competição do que todo o Paysandu na Segundona.

Desde que assumiu o comando técnico do Leão Azul, Guto Ferreira transformou o desempenho da equipe. O treinador está invicto e soma 100% de aproveitamento nas partidas disputadas pela Série B, resultado que colocou o Remo no G4 da competição e reacendeu o sonho do retorno à elite do futebol brasileiro.

image Técnico Guto Ferreira comemorando uma vitória azulina (Claudio Pinheiro / O Liberal)

Além da performance do comandante, o clube azulino acumula três vezes mais vitórias (15 triunfos) que o Paysandu (cinco vitórias) nesta edição do campeonato. A diferença reflete o momento oposto vivido pelos rivais, que disputam objetivos totalmente distintos nesta reta decisiva.

Paysandu vive situação delicada na Série B

No outro extremo da tabela, o Paysandu enfrenta uma sequência negativa e ocupa a lanterna da Série B, com 27 pontos. O time corre sério risco de rebaixamento antecipado e pode ter o descenso confirmado já na próxima rodada, quando enfrenta o Atlético-GO, fora de casa, na sexta-feira (31).

image Paysandu vive uma crise dentro e fora de campo (Cristino Martins / O Liberal)

Momentos opostos na reta final

Enquanto o Remo projeta um possível acesso e vive clima de confiança sob o comando de Guto Ferreira, o Paysandu tenta evitar um novo rebaixamento e busca encerrar a temporada de forma honrosa. Somente uma vitória contra o Atlético-GO pode deixar o Paysandu vivo, qualquer outro resultado coloca o Papão na Série C de 2026.

