Paysandu vai completar 4 meses sem vencer em Belém; você lembra quando foi a última vez?

O Paysandu sofreu mais uma derrota em casa na noite do último sábado (25/10), ao ser superado pelo Avaí por 2 a 1, na Curuzu, em partida válida pela 34ª rodada da Série B. Com esse resultado, o Papão segue sem vencer em Belém há quase quatro meses, e alguns torcedores já podem ter esquecido a última vitória do time em casa.

A sequência negativa mantém o Paysandu na lanterna da competição e sela praticamente o rebaixamento para a Série C. O próximo compromisso será contra o Atlético-GO, fora de casa, na sexta-feira (31/10). Relembre a última quando e como foi a última vitória da equipe bicolor em Belém.

Quando foi a última vitória do Paysandu em Belém?

Exatamente 3 meses e 26 dias se passaram desde 30 de junho, quando o Paysandu conquistou sua última vitória em Belém. Na ocasião, o time venceu a Ferroviária por 2 a 1, pela 14ª rodada da Série B, garantindo a terceira vitória consecutiva na competição.

O jogo aconteceu na Curuzu, que recebeu 16.396 torcedores — quase a capacidade máxima de 16.700 pessoas após a reforma do estádio. Deste público, 14.261 foram pagantes e 2.135 tiveram gratuidade.

O técnico do time na época era Claudinei Oliveira, que acabou sendo demitido em setembro devido à sequência de maus resultados. Curiosamente, após a demissão, ele foi contratado pela própria Ferroviária.

Como foi a última vitória do Paysandu em Belém?

O jogo começou complicado para o Papão. A Ferroviária abriu o placar com Tárik aos 42 minutos do primeiro tempo, após cobrança ensaiada de escanteio. O Paysandu reagiu no segundo tempo, virando o placar em apenas três minutos: Marlon Douglas empatou aos 19 e Marcelinho marcou o gol da virada aos 22.

O duelo contou com um atraso inicial, pois o goleiro Gabriel Mesquita precisou trocar o uniforme que confundia com os jogadores de linha, e depois novamente devido à semelhança com o uniforme da Ferroviária. A chuva intensa atrapalhou a troca de passes, mas o time bicolor conseguiu controlar o jogo na etapa final, explorando contra-ataques e conseguindo a terceira vitória seguida na Série B.

Com a vitória, o Paysandu saiu da lanterna e subiu para a 19ª posição. A Ferroviária, por sua vez, permaneceu na 13ª colocação, com 18 pontos. Foi a melhor colocação do Papão em toda a Série B deste ano.

Série C é questão de tempo

Com a derrota para o Avaí-SC, o Paysandu segue em uma fase extremamente delicada na Série B. Ao lado do Athletic-MG, o Papão é atualmente o time com mais derrotas na competição. Além disso, o resultado deixou a equipe bicolor ainda mais próxima do rebaixamento à Série C.

Em 34 jogos no Campeonato Brasileiro, o Paysandu perdeu 17 vezes, empatou 12 e venceu apenas cinco partidas, sendo a equipe com menos vitórias de toda a competição. O time é o lanterna, com 27 pontos, e precisará vencer todos os próximos quatro jogos e ainda torcer contra os rivais para se manter na segundona.

Nos últimos 14 jogos, a situação se agravou ainda mais: o Paysandu venceu apenas uma vez e empatou em três oportunidades. O desempenho ruim mantém a equipe sob forte pressão, tanto dentro quanto fora de campo.

Na próxima rodada, o Papão enfrenta o Athletico-GO, na sexta-feira (31/10), fora de casa. A vitória se tornou obrigatória para evitar o rebaixamento matemático.