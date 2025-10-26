Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Paysandu vai completar 4 meses sem vencer em Belém; você lembra quando foi a última vez?

Na lanterna há meses, o Papão enfrenta o Atlético-GO na sexta-feira (31/10) e pode ter sua queda sacramentada.

Hannah Franco
fonte

Quase quatro meses de seca: quando foi a última vitória do Paysandu em Belém? (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu sofreu mais uma derrota em casa na noite do último sábado (25/10), ao ser superado pelo Avaí por 2 a 1, na Curuzu, em partida válida pela 34ª rodada da Série B. Com esse resultado, o Papão segue sem vencer em Belém há quase quatro meses, e alguns torcedores já podem ter esquecido a última vitória do time em casa.

A sequência negativa mantém o Paysandu na lanterna da competição e sela praticamente o rebaixamento para a Série C. O próximo compromisso será contra o Atlético-GO, fora de casa, na sexta-feira (31/10). Relembre a última quando e como foi a última vitória da equipe bicolor em Belém.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Quando foi a última vitória do Paysandu em Belém?

Exatamente 3 meses e 26 dias se passaram desde 30 de junho, quando o Paysandu conquistou sua última vitória em Belém. Na ocasião, o time venceu a Ferroviária por 2 a 1, pela 14ª rodada da Série B, garantindo a terceira vitória consecutiva na competição.

O jogo aconteceu na Curuzu, que recebeu 16.396 torcedores — quase a capacidade máxima de 16.700 pessoas após a reforma do estádio. Deste público, 14.261 foram pagantes e 2.135 tiveram gratuidade.

O técnico do time na época era Claudinei Oliveira, que acabou sendo demitido em setembro devido à sequência de maus resultados. Curiosamente, após a demissão, ele foi contratado pela própria Ferroviária.

VEJA MAIS

image Lanterna da Série B, Paysandu soma o maior número de derrotas no campeonato
Com a derrota para o Avaí-SC no último sábado (25), o rebaixamento pode ocorrer na próxima rodada

image Torcedores do Paysandu apontam responsáveis pelo colapso na Série B 2025: 'Fracasso tem sobrenome'
James Leão e Paulo Wallace apontam erros na montagem do elenco e na condução da diretoria, que levaram o Papão ao fundo da tabela da Série B.

Como foi a última vitória do Paysandu em Belém?

O jogo começou complicado para o Papão. A Ferroviária abriu o placar com Tárik aos 42 minutos do primeiro tempo, após cobrança ensaiada de escanteio. O Paysandu reagiu no segundo tempo, virando o placar em apenas três minutos: Marlon Douglas empatou aos 19 e Marcelinho marcou o gol da virada aos 22.

O duelo contou com um atraso inicial, pois o goleiro Gabriel Mesquita precisou trocar o uniforme que confundia com os jogadores de linha, e depois novamente devido à semelhança com o uniforme da Ferroviária. A chuva intensa atrapalhou a troca de passes, mas o time bicolor conseguiu controlar o jogo na etapa final, explorando contra-ataques e conseguindo a terceira vitória seguida na Série B.

Com a vitória, o Paysandu saiu da lanterna e subiu para a 19ª posição. A Ferroviária, por sua vez, permaneceu na 13ª colocação, com 18 pontos. Foi a melhor colocação do Papão em toda a Série B deste ano.

Série C é questão de tempo

Com a derrota para o Avaí-SC, o Paysandu segue em uma fase extremamente delicada na Série B. Ao lado do Athletic-MG, o Papão é atualmente o time com mais derrotas na competição. Além disso, o resultado deixou a equipe bicolor ainda mais próxima do rebaixamento à Série C.

Em 34 jogos no Campeonato Brasileiro, o Paysandu perdeu 17 vezes, empatou 12 e venceu apenas cinco partidas, sendo a equipe com menos vitórias de toda a competição. O time é o lanterna, com 27 pontos, e precisará vencer todos os próximos quatro jogos e ainda torcer contra os rivais para se manter na segundona.

Nos últimos 14 jogos, a situação se agravou ainda mais: o Paysandu venceu apenas uma vez e empatou em três oportunidades. O desempenho ruim mantém a equipe sob forte pressão, tanto dentro quanto fora de campo.

Na próxima rodada, o Papão enfrenta o Athletico-GO, na sexta-feira (31/10), fora de casa. A vitória se tornou obrigatória para evitar o rebaixamento matemático.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paysandu

papão

futebol
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Lanterna da Série B, Paysandu soma o maior número de derrotas no campeonato

Com a derrota para o Avaí-SC no último sábado (25), o rebaixamento pode ocorrer na próxima rodada

26.10.25 16h52

futebol

Após vitória fora de casa, Remo pode encerrar rodada na vice-liderança da Série B; veja cenários

Equipe aguarda resultado do jogo entre Chapecoense-SC e Operário-PR, que ocorre na segunda-feira (27)

26.10.25 15h28

CONTAGEM REGRESSIVA

Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada?

Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro

26.10.25 14h04

judô

Irmãos judocas se destacam no esporte e sonham com as Olimpíadas

Ravi e Raira Botega iniciam trajetória no esporte juntos

26.10.25 9h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Paysandu

Torcedores do Paysandu apontam responsáveis pelo colapso na Série B 2025: 'Fracasso tem sobrenome'

James Leão e Paulo Wallace apontam erros na montagem do elenco e na condução da diretoria, que levaram o Papão ao fundo da tabela da Série B.

26.10.25 8h30

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (26/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

26.10.25 7h00

JOGOU A TOALHA?

Após derrota, Márcio Fernandes diz que Paysandu precisa começar a planejar 2026

O treinador reconheceu que a queda é praticamente irreversível e criticou a falta de organização do clube, afirmando que a “ruína” do time começou no fim do ano passado

25.10.25 21h37

Futebol

Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação

Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo

26.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda