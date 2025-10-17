Ferroviária enfrenta o Paysandu com dois desfalques conhecidos e reencontra ex-técnico Este será o primeiro encontro entre o clube bicolor e Claudinei Oliveira, que dirigia o time antes de Márcio Fernandes O Liberal 17.10.25 16h49 Claudinei reencontrará o ex-clube. (Luis Miguel Ferreira / Ferroviária SAF) A Ferroviária terá baixas importantes para o confronto da próxima segunda-feira (20), contra o Paysandu, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo, marcado para as 19h na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), também marca o reencontro entre o Papão e o técnico Claudinei Oliveira, demitido do clube paraense na 25ª rodada, após a derrota por 2 a 1 para o Volta Redonda, na Curuzu. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O time paulista não poderá contar com dois jogadores conhecidos da torcida bicolor. Netinho, um dos destaques do Paysandu na Série B do ano passado, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo — o mesmo motivo que o deixou fora do primeiro turno, em Belém. Outro ex-jogador do Papão, o volante Alencar, contratado em 2023 por Hélio dos Anjos, também é desfalque para o duelo. Além deles, a Ferroviária perde o zagueiro Gustavo Medina, que cumpre suspensão e ainda trata uma lesão na coxa. Netinho foi advertido por falta no último jogo, enquanto Medina levou cartão por reclamação, já no banco de reservas, após lances polêmicos com gols anulados no empate em 2 a 2 com o CRB. VEJA MAIS Paysandu treina e Marcelinho fala em 'seis finais' para escapar do rebaixamento Papão é o lanterna da Série B e encara a Ferroviária em confronto direto na luta contra a degola Ferroviária-SP libera mais de 8 mil ingressos grátis para duelo contra o Paysandu na Série B Partida ocorre nesta segunda-feira (20), às 19h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara Lateral do Paysandu confia na salvação na Série B: 'Precisamos errar o mínimo' Atleta avalia desempenho recente da equipe e diz que o grupo segue unido na luta contra o rebaixamento Em contrapartida, Claudinei deve ter o retorno de duas peças ofensivas. Os meias Juninho, recuperado de pubalgia, e Fabrício Daniel, que se tratava de uma lesão no adutor, voltam a ficar à disposição. A Ferroviária ocupa a 16ª posição, com 37 pontos, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A última vitória em casa foi em 8 de agosto, por 2 a 1, sobre o Amazonas. O Paysandu, lanterna da competição com 26 pontos, precisa vencer para seguir sonhando com a permanência na Série B. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu paysandu x ferroviária série b 2025 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Ferroviária enfrenta o Paysandu com dois desfalques conhecidos e reencontra ex-técnico Este será o primeiro encontro entre o clube bicolor e Claudinei Oliveira, que dirigia o time antes de Márcio Fernandes 17.10.25 16h49 Futebol Paysandu treina e Marcelinho fala em 'seis finais' para escapar do rebaixamento Papão é o lanterna da Série B e encara a Ferroviária em confronto direto na luta contra a degola 17.10.25 15h14 Futebol Ferroviária-SP libera mais de 8 mil ingressos grátis para duelo contra o Paysandu na Série B Partida ocorre nesta segunda-feira (20), às 19h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara 17.10.25 10h33 Futebol Lateral do Paysandu confia na salvação na Série B: 'Precisamos errar o mínimo' Atleta avalia desempenho recente da equipe e diz que o grupo segue unido na luta contra o rebaixamento 16.10.25 20h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 FUTEBOL Presidente do Paysandu admite erros, pede união para reconstrução e cita atacante Rossi Roger Aguilera reconhece falhas na gestão, fala em reestruturação e pede apoio em meio à luta contra o rebaixamento na Série B 16.10.25 20h16 Futebol Ferroviária-SP libera mais de 8 mil ingressos grátis para duelo contra o Paysandu na Série B Partida ocorre nesta segunda-feira (20), às 19h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara 17.10.25 10h33 PASSOU DOS LIMITES? VÍDEO: Neymar 'se vinga' de funcionário do Santos após bolada em sua filha, Mavie Jogador aplicou trote em segurança que acertou bola na criança durante clássico contra o Corinthians 16.10.25 18h53