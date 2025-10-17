Ferroviária enfrenta o Paysandu com dois desfalques conhecidos e reencontra ex-técnico

A Ferroviária terá baixas importantes para o confronto da próxima segunda-feira (20), contra o Paysandu, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo, marcado para as 19h na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), também marca o reencontro entre o Papão e o técnico Claudinei Oliveira, demitido do clube paraense na 25ª rodada, após a derrota por 2 a 1 para o Volta Redonda, na Curuzu.

O time paulista não poderá contar com dois jogadores conhecidos da torcida bicolor. Netinho, um dos destaques do Paysandu na Série B do ano passado, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo — o mesmo motivo que o deixou fora do primeiro turno, em Belém. Outro ex-jogador do Papão, o volante Alencar, contratado em 2023 por Hélio dos Anjos, também é desfalque para o duelo.

Além deles, a Ferroviária perde o zagueiro Gustavo Medina, que cumpre suspensão e ainda trata uma lesão na coxa. Netinho foi advertido por falta no último jogo, enquanto Medina levou cartão por reclamação, já no banco de reservas, após lances polêmicos com gols anulados no empate em 2 a 2 com o CRB.

Em contrapartida, Claudinei deve ter o retorno de duas peças ofensivas. Os meias Juninho, recuperado de pubalgia, e Fabrício Daniel, que se tratava de uma lesão no adutor, voltam a ficar à disposição.

A Ferroviária ocupa a 16ª posição, com 37 pontos, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A última vitória em casa foi em 8 de agosto, por 2 a 1, sobre o Amazonas. O Paysandu, lanterna da competição com 26 pontos, precisa vencer para seguir sonhando com a permanência na Série B.