Paysandu treina e Marcelinho fala em 'seis finais' para escapar do rebaixamento

O Paysandu segue sua preparação para o decisivo duelo contra a Ferroviária, marcado para a próxima segunda-feira (20), pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Lanterna da competição, com 26 pontos, o Papão precisa de um verdadeiro milagre para escapar do rebaixamento: são oito pontos de diferença para o primeiro colocado da zona. O adversário vem justamente na primeira posição acima, em 16º, com 37.

Nesta sexta-feira (17), o elenco bicolor realizou mais um treino sob o comando do técnico Márcio Fernandes. A equipe tenta ajustar o sistema defensivo e ofensivo, buscando corrigir erros que têm custado pontos importantes nas últimas rodadas, sobretudo nos minutos finais dos jogos.

O atacante Marcelinho destacou a importância da partida em Araraquara, classificando o confronto como uma decisão. "Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. A equipe da Ferroviária está brigando com a gente na parte de baixo da tabela também, então temos consciência da importância dessa partida. Precisamos buscar a vitória e voltar a ganhar o mais rápido possível. Agora faltam seis jogos, e cada um deles é uma final", afirmou.

O jogador ressaltou que o grupo tem trabalhado intensamente durante a semana e que o objetivo é reagir ainda que a situação seja delicada. "Temos que encarar dessa forma, como uma decisão, para que possamos voltar a vencer e dar alegria ao nosso torcedor. Sabemos que o momento é complicado, mas também entendemos a dificuldade que é o campeonato. Não vivemos uma boa fase, mas queremos vencer esse confronto direto contra a Ferroviária, fazer um bom jogo e, se Deus quiser, conquistar essa vitória tão importante", completou.

Apesar da situação dramática, o jogador lembrou que tem boas recordações contra o time paulista. "Esse jogo tem um significado especial pra mim, porque foi justamente contra a Ferroviária, aqui na Curuzu, que marquei meu primeiro gol de cabeça com a camisa do Paysandu. Então, se eu tiver a oportunidade de jogar lá novamente, espero poder ajudar meus companheiros a conquistar essa vitória", disse.

O Paysandu embarca no fim de semana para São Paulo e encerra a preparação no domingo. A partida contra a Ferroviária está marcada para segunda-feira, às 21h, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara.