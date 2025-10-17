Paysandu treina e Marcelinho fala em 'seis finais' para escapar do rebaixamento Papão é o lanterna da Série B e encara a Ferroviária em confronto direto na luta contra a degola Luiz Guillherme Ramos 17.10.25 15h14 Marcelinho confia na salvação bicolor na Série B. (Matheus Vieira/Paysandu) O Paysandu segue sua preparação para o decisivo duelo contra a Ferroviária, marcado para a próxima segunda-feira (20), pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Lanterna da competição, com 26 pontos, o Papão precisa de um verdadeiro milagre para escapar do rebaixamento: são oito pontos de diferença para o primeiro colocado da zona. O adversário vem justamente na primeira posição acima, em 16º, com 37. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Nesta sexta-feira (17), o elenco bicolor realizou mais um treino sob o comando do técnico Márcio Fernandes. A equipe tenta ajustar o sistema defensivo e ofensivo, buscando corrigir erros que têm custado pontos importantes nas últimas rodadas, sobretudo nos minutos finais dos jogos. O atacante Marcelinho destacou a importância da partida em Araraquara, classificando o confronto como uma decisão. "Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. A equipe da Ferroviária está brigando com a gente na parte de baixo da tabela também, então temos consciência da importância dessa partida. Precisamos buscar a vitória e voltar a ganhar o mais rápido possível. Agora faltam seis jogos, e cada um deles é uma final", afirmou. O jogador ressaltou que o grupo tem trabalhado intensamente durante a semana e que o objetivo é reagir ainda que a situação seja delicada. "Temos que encarar dessa forma, como uma decisão, para que possamos voltar a vencer e dar alegria ao nosso torcedor. Sabemos que o momento é complicado, mas também entendemos a dificuldade que é o campeonato. Não vivemos uma boa fase, mas queremos vencer esse confronto direto contra a Ferroviária, fazer um bom jogo e, se Deus quiser, conquistar essa vitória tão importante", completou. VEJA MAIS Ferroviária-SP libera mais de 8 mil ingressos grátis para duelo contra o Paysandu na Série B Partida ocorre nesta segunda-feira (20), às 19h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara Presidente do Paysandu admite erros, pede união para reconstrução e cita atacante Rossi Roger Aguilera reconhece falhas na gestão, fala em reestruturação e pede apoio em meio à luta contra o rebaixamento na Série B Chances mínimas: Paysandu só escapa do rebaixamento com campanha final quase perfeita Segundo cálculos da UFMG, clube bicolor só evita a queda se alcançar pontuação próxima de 44 pontos, cenário que exige série de vitórias nas rodadas finais. Apesar da situação dramática, o jogador lembrou que tem boas recordações contra o time paulista. "Esse jogo tem um significado especial pra mim, porque foi justamente contra a Ferroviária, aqui na Curuzu, que marquei meu primeiro gol de cabeça com a camisa do Paysandu. Então, se eu tiver a oportunidade de jogar lá novamente, espero poder ajudar meus companheiros a conquistar essa vitória", disse. O Paysandu embarca no fim de semana para São Paulo e encerra a preparação no domingo. A partida contra a Ferroviária está marcada para segunda-feira, às 21h, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série b 2025 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 