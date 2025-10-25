Após derrota, Márcio Fernandes diz que Paysandu precisa começar a planejar 2026

Após a derrota por 2 a 1 para o Avaí, neste sábado (25), na Curuzu, pela 34ª rodada da Série B, o técnico Márcio Fernandes foi direto ao ponto, sem vender ilusões ao torcedor: o Paysandu precisa começar imediatamente a planejar a próxima temporada, que será disputada na Série C, exceto se houver um milagre. O treinador reconheceu que a queda é praticamente irreversível e criticou a falta de organização do clube, afirmando que a “ruína” do time começou no fim do ano passado, quando a diretoria desfez o elenco que havia garantido o acesso à Série B.

VEJA MAIS

“Acho que o clube tem que começar a se planejar pro ano que vem, porque senão, se a gente continuar assim esperando jogos, vamos correr atrás de novo. Ano passado perdemos um time todo, tínhamos um time muito bom, começou um processo novo e realmente foi a ruína do Paysandu”, disse o treinador.

Sobre o jogo, Márcio não escondeu a irritação com o desempenho do time no primeiro tempo. Segundo ele, faltou coragem para jogar, e as mudanças feitas no intervalo foram motivadas mais por atitude do que por tática. O treinador sacou da equipe Ronaldo Henrique, Denner, André Lima, Wendel e Marcelinho.

“Eu não posso admitir que falte coragem pra jogar, isso não dá. Eu acho que faltou coragem pra gente no primeiro tempo, a gente não conseguia chegar. Na verdade, eu tinha que trocar mais jogadores, mas não dava”, declarou.

“Colocamos jogadores que pelo menos corressem mais, lutassem mais e honrassem a camisa do Paysandu, e aí as coisas melhoraram.”

O técnico também criticou a atuação da arbitragem e o uso do VAR, após o gol de Petterson — que seria um golaço — ser anulado aos 26 minutos do segundo tempo, por uma falta na origem do lance.

“Quando a gente faz o gol, acontece sempre alguma coisa. O árbitro estava em cima do lance, eu acho que o VAR foi feito pra ajudar o árbitro em lances que ele não vê, mas os lances em que o árbitro vê, acho que não tem por que chamar. Hoje em dia quem apita o jogo é o VAR.”

Por fim, Márcio Fernandes desabafou sobre o momento do clube e o desafio pessoal de conduzir a equipe em meio à crise técnica e emocional.

“Eu tô dando meu melhor, eu peço a Deus que me dê força pra que a gente possa superar tudo isso, mas não tá fácil. A gente espera que ainda nesses jogos que faltam a gente possa honrar essa camisa, porque o Paysandu não merece.”

Com a derrota, o Paysandu segue na lanterna da Série B com 27 pontos, a dez do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Faltando quatro rodadas para o fim do campeonato, o rebaixamento para a Série C de 2026 é praticamente certo.