Paysandu faz primeiro tempo desastroso e perde para o Avaí na Curuzu Mesmo com a derrota, time bicolor ainda não está matematicamente rebaixado Igor Wilson 25.10.25 19h39 O Paysandu foi derrotado por 2 a 1 pelo Avaí na noite deste sábado (25), na Curuzu, em partida válida pela 34ª rodada da Série B. Depois de um primeiro tempo desastroso, no qual sofreu dois gols, o time reagiu, mostrou empenho e fez uma segunda etapa mais consistente, chegando a descontar o placar — mas a reação parou por aí. O resultado mantém o Papão na lanterna e praticamente sela o rebaixamento para a terceira divisão. O próximo compromisso da equipe será contra o Atlético-GO, na sexta-feira (31), fora de casa. VEJA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE 1º tempo desastroso O primeiro tempo na Curuzu começou com o Paysandu tentando mostrar que ainda estava vivo. Logo aos dois minutos, Wendel perdeu uma chance clara dentro da área, isolando a bola livre na marca do pênalti. Pouco depois, o susto veio do outro lado: Thayllon chutou mascado, Matheus Nogueira falhou e a bola passou entre suas pernas, tocando na trave antes de voltar para suas mãos. ASSISTA AOS MELHORES MOMENTOS O time catarinense passou a gostar do jogo a partir dos 10 minutos e passou a controlar o jogo. Aos 16 minutos veio o primeiro. João Vitor cruzou com precisão e Jonathan Costa subiu alto para cabecear firme e abrir o placar. O gol desmontou o Papão, que parou de jogar e viu o adversário dominar as ações. Jhonatan Costa pede silêncio na Curuzu em comemoração (Thiago Gomes/O Liberal) Dez minutos depois, o Avaí ampliou com um golaço de Thayllon, que girou de canhota dentro da área e acertou o canto: 2 a 0. O Paysandu tentou reagir, mas sem objetividade e sem força ofensiva, enquanto o time catarinense levou perigo nos contra-ataques. A torcida começou a gritar ‘olé’ contra o próprio time. Com a bola circulando sem propósito e a torcida protestando nas arquibancadas, o primeiro tempo terminou com o Avaí controlando o jogo e o Paysandu afundado em apatia. A impressão é, que se pudessem, os jogadores nem voltariam para o segundo tempo, tamanho era o desânimo. Paysandu x Avaí (Thiago Gomes/O Liberal) 2º tempo de reação Depois de um primeiro tempo apático, o Paysandu voltou diferente para a etapa final. Logo nos primeiros minutos, mostrou intensidade e criou chances reais de gol. Aos quatro minutos, Edilson arriscou um chute forte de fora da área, obrigando o goleiro César a fazer uma defesa no reflexo. No rebote, Marlon teve a chance, mas mandou por cima. Era o sinal de que o time tentaria reagir. Marlon fez o gol bicolor, de pênalti (Thiago Gomes/O Liberal) A pressão seguiu. Petterson, destaque do segundo tempo, perdeu boa oportunidade aos 15, ao bater em cima da zaga na marca do pênalti. Aos 26, ele marcou um golaço, acertando o ângulo, mas o VAR anulou o lance após quatro minutos de análise, apontando falta na origem da jogada. Pouco depois, o próprio Petterson sofreu pênalti e, aos 30, Marlon converteu, diminuindo para 2 a 1. O Paysandu seguiu no ataque, empurrado por Petterson, que parecia outro jogador. Aos 34, o atacante fez boa jogada e cruzou fechado; Wendel chegou atrasado, e a bola passou raspando a trave. O time pressionou até o fim, mas o empate não veio. O apito final trouxe novamente o silêncio e a resignação à Curuzu, o torcedor parecia sem forças até mesmo para protestar. 