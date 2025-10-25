Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu faz primeiro tempo desastroso e perde para o Avaí na Curuzu

Mesmo com a derrota, time bicolor ainda não está matematicamente rebaixado

Igor Wilson

O Paysandu foi derrotado por 2 a 1 pelo Avaí na noite deste sábado (25), na Curuzu, em partida válida pela 34ª rodada da Série B. Depois de um primeiro tempo desastroso, no qual sofreu dois gols, o time reagiu, mostrou empenho e fez uma segunda etapa mais consistente, chegando a descontar o placar — mas a reação parou por aí. O resultado mantém o Papão na lanterna e praticamente sela o rebaixamento para a terceira divisão. O próximo compromisso da equipe será contra o Atlético-GO, na sexta-feira (31), fora de casa.

VEJA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE

1º tempo desastroso

O primeiro tempo na Curuzu começou com o Paysandu tentando mostrar que ainda estava vivo. Logo aos dois minutos, Wendel perdeu uma chance clara dentro da área, isolando a bola livre na marca do pênalti. Pouco depois, o susto veio do outro lado: Thayllon chutou mascado, Matheus Nogueira falhou e a bola passou entre suas pernas, tocando na trave antes de voltar para suas mãos. 

ASSISTA AOS MELHORES MOMENTOS

O time catarinense passou a gostar do jogo a partir dos 10 minutos e passou a controlar o jogo. Aos 16 minutos veio o primeiro. João Vitor cruzou com precisão e Jonathan Costa subiu alto para cabecear firme e abrir o placar. O gol desmontou o Papão, que parou de jogar e viu o adversário dominar as ações. 

image Jhonatan Costa pede silêncio na Curuzu em comemoração (Thiago Gomes/O Liberal)

Dez minutos depois, o Avaí ampliou com um golaço de Thayllon, que girou de canhota dentro da área e acertou o canto: 2 a 0. O Paysandu tentou reagir, mas sem objetividade e sem força ofensiva, enquanto o time catarinense levou perigo nos contra-ataques. A torcida começou a gritar ‘olé’ contra o próprio time. 

Com a bola circulando sem propósito e a torcida protestando nas arquibancadas, o primeiro tempo terminou com o Avaí controlando o jogo e o Paysandu afundado em apatia. A impressão é, que se pudessem, os jogadores nem voltariam para o segundo tempo, tamanho era o desânimo. 

Paysandu x Avaí (Thiago Gomes/O Liberal)

2º tempo de reação

Depois de um primeiro tempo apático, o Paysandu voltou diferente para a etapa final. Logo nos primeiros minutos, mostrou intensidade e criou chances reais de gol. Aos quatro minutos, Edilson arriscou um chute forte de fora da área, obrigando o goleiro César a fazer uma defesa no reflexo. No rebote, Marlon teve a chance, mas mandou por cima. Era o sinal de que o time tentaria reagir.

image Marlon fez o gol bicolor, de pênalti (Thiago Gomes/O Liberal)

A pressão seguiu. Petterson, destaque do segundo tempo, perdeu boa oportunidade aos 15, ao bater em cima da zaga na marca do pênalti. Aos 26, ele marcou um golaço, acertando o ângulo, mas o VAR anulou o lance após quatro minutos de análise, apontando falta na origem da jogada. Pouco depois, o próprio Petterson sofreu pênalti e, aos 30, Marlon converteu, diminuindo para 2 a 1.

O Paysandu seguiu no ataque, empurrado por Petterson, que parecia outro jogador. Aos 34, o atacante fez boa jogada e cruzou fechado; Wendel chegou atrasado, e a bola passou raspando a trave. O time pressionou até o fim, mas o empate não veio. O apito final trouxe novamente o silêncio e a resignação à Curuzu, o torcedor parecia sem forças até mesmo para protestar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paysandu

série b 2025

Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

JOGOU A TOALHA?

Após derrota, Márcio Fernandes diz que Paysandu precisa começar a planejar 2026

O treinador reconheceu que a queda é praticamente irreversível e criticou a falta de organização do clube, afirmando que a “ruína” do time começou no fim do ano passado

25.10.25 21h37

QUE FASE!

Paysandu faz primeiro tempo desastroso e perde para o Avaí na Curuzu

Mesmo com a derrota, time bicolor ainda não está matematicamente rebaixado

25.10.25 19h39

CRISE

Em clima de protesto, torcida do Paysandu leva faixas à Curuzu e exige mudanças na gestão

Em número reduzido nas arquibancadas, os torcedores que compareceram ao estádio levaram faixas e mensagens de repúdio à diretoria bicolor

25.10.25 18h27

SÉRIE B

Com novidade no ataque, Paysandu está escalado para enfrentar o Avaí; confira

O Técnico Márcio Fernandes manteve a base do time que vem jogando, com Marcelinho como novidade, jogando na posição de Garcez

25.10.25 18h05

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

25.10.25 7h00

VOLTA DO LEÃO

Torcedores do Remo recebem o time no Aeroporto de Belém neste sábado (25); veja o momento

Leão Azul derrota o Cuiabá por 3 a 1, com três gols de estrangeiros, e retorna a Belém neste sábado (25) embalado pela boa fase e pela força da torcida.

25.10.25 11h47

É HOJE!

Em clima fúnebre, Paysandu enfrenta o Avaí na Curuzu tentando despedida menos vexatória da Série B

Com mais de 95,5% de chances de ser rebaixado, time bicolor precisa vencer todas as cinco partidas restantes e torcer para uma combinação improvável de resultados, o que nem os próprios jogadores acreditam

25.10.25 7h07

JOGÃO

Remo vence a sexta seguida e pula para vice-liderança da Série B

Cuiabá ainda chegou a assustar no segundo tempo, diminuindo com Carlos Alberto e pressionando nos minutos finais, mas o time azulino resistiu e garantiu o triunfo

24.10.25 23h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda