Após vitória fora de casa, Remo pode encerrar rodada na vice-liderança da Série B; veja cenários

Equipe aguarda resultado do jogo entre Chapecoense-SC e Operário-PR, que ocorre na segunda-feira (27)

O Liberal
fonte

Time azulino vive boa fase no campeonato (Raul Martins/Remo)

A vitória sobre o Cuiabá-MT, na última sexta-feira (24), deu mais um gás para o Remo na briga pelo acesso. O time azulino chegou a 57 pontos e assumiu, provisoriamente, a segunda posição. Além do resultado excelente fora de casa, a equipe de Guto Ferreira ainda contou com a “ajuda” dos adversários e pode fechar a 34ª rodada na vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, algo que não ocorre desde a nona.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Na 33ª rodada, o Coritiba-PR fechou na liderança, com 57 pontos, seguido por Chapecoense-SC, Criciúma-SC e Remo - que retornou ao G4 após 24 partidas -, com 54 cada. Mas, na última sexta-feira, na Arena Pantanal, o Leão Azul não se intimidou com o Dourado e conseguiu uma vitória maiúscula por 3 a 1. Assim, o time somou pontos importantes e subiu para a segunda posição, ficando a três do líder Coxa, que venceu o Volta Redonda-RJ.

Além disso, o Criciúma perdeu para o Goiás-GO e caiu para a sexta posição, enquanto o Esmeraldino retornou ao G4. Já o Novorizontino-SP empatou com o Botafogo-SP e ficou em quarto lugar, no entanto, ameaçado.

Dentre as clubes que brigam pela zona de acesso na rodada, a Chapecoense é a única que ainda não jogou. O time enfrenta o Operário-PR na próxima segunda-feira (27), às 19h, na Arena Condá. Em caso de vitória, a Chape retorna ao G4 e toma a vice-liderança do Remo. As equipes chegariam à mesma pontuação, mas o time catarinense tem mais vitórias que o Leão Azul.

Já em caso de empate, a equipe chegaria a 55 pontos e ocuparia a terceira posição, empurrando o Goiás-GO para quarto e o Novorizontino para o quinto lugar. Nesse cenário, o Remo fecharia a 34ª rodada na vice-liderança.

Vale destacar que há seis rodada, antes da estreia de Guto Ferreira, o time azulino estava na 12ª posição da tabela, com 39 pontos. 

Agenda

Na próxima, 35ª rodada, Remo e Chapecoense se enfrentam em um duelo direto na briga pelo acesso. A partida será no domingo (2), no estádio Baenão. Para a equipe azulina, o jogo é extremamente importante, pois, em caso de vitória, o time ficará mais próximo do sonho de voltar a jogar a Série A.

