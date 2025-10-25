Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Torcida do Remo faz motociata pelas ruas de Belém após vitória sobre o Cuiabá na Série B

Leão Azul vence fora de casa, chega a 57 pontos e segue firme no G4 da Série B, na briga pelo acesso e pelo título

Fábio Will
fonte

Torcida do Remo mostrou apoio aos jogadores na luta pelo acesso (Reprodução / Fábio Will / O Liberal)

O Clube do Remo desembarcou em Belém no fim da manhã desta segunda-feira (28), após a importante vitória por 3 a 1 sobre o Cuiabá-MT, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve o Leão Azul no G4 da competição, reacendendo a esperança do acesso à Série A e, de quebra, empolgando a torcida, que fez uma grande festa na chegada da delegação.

ASSISTA

[instagram=DQPwHSPE7s0

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

No Aeroporto Internacional de Belém, o clima era de celebração. Centenas de torcedores compareceram para receber o time com bandeiras e cantos. O momento de euforia se estendeu pelas ruas da capital, com uma motociata que acompanhou o ônibus do clube até o Estádio Baenão, onde os jogadores desembarcaram sob aplausos e gritos de apoio. A ação simbolizou o bom momento do clube e o engajamento da torcida na reta final da Série B.

A vitória sobre o Cuiabá fora de casa foi considerada uma das mais importantes da temporada. Com os três pontos conquistados, o Leão chegou a 57 pontos e assumiu a vice-liderança momentânea da Série B, empatado com o Coritiba-PR, atual líder do campeonato.

Briga pelo acesso e pelo título

Restando apenas quatro rodadas para o fim da competição, o Remo vive uma fase decisiva e mantém chances reais de acesso à Série A e até mesmo de título. O bom desempenho sob o comando do técnico Guto Ferreira e a consistência nos resultados recentes fortalecem a confiança da equipe e da torcida.

VEJA MAIS

image Torcedores do Remo recebem o time no Aeroporto de Belém neste sábado (25); veja o momento
Leão Azul derrota o Cuiabá por 3 a 1, com três gols de estrangeiros, e retorna a Belém neste sábado (25) embalado pela boa fase e pela força da torcida.

image Remo vence a sexta seguida e pula para vice-liderança da Série B
Cuiabá ainda chegou a assustar no segundo tempo, diminuindo com Carlos Alberto e pressionando nos minutos finais, mas o time azulino resistiu e garantiu o triunfo

image Remo vence a sexta seguida e pula para vice-liderança da Série B
Cuiabá ainda chegou a assustar no segundo tempo, diminuindo com Carlos Alberto e pressionando nos minutos finais, mas o time azulino resistiu e garantiu o triunfo

Próximo desafio

O próximo compromisso azulino será diante da Chapecoense-SC, em confronto direto na luta pelo acesso. A partida está marcada para o domingo (2), às 18h30, no Estádio Baenão, pela 35ª rodada da Série B. A expectativa é de casa cheia em mais um duelo decisivo, que pode consolidar o Leão entre os principais candidatos ao retorno à elite do futebol brasileiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

remo

motociata

Série B

torcida do Remo
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FUTEBOL

Torcida do Remo faz motociata pelas ruas de Belém após vitória sobre o Cuiabá na Série B

Leão Azul vence fora de casa, chega a 57 pontos e segue firme no G4 da Série B, na briga pelo acesso e pelo título

25.10.25 17h25

FUTEBOL

Há 50 anos, Remo vencia o Flamengo de Zico no Maracanã

Leão Azul conquistou feito histórico em 1975 ao derrotar o time de Zico e Júnior pela Divisão Principal do Brasileiro

25.10.25 8h00

JOGÃO

Remo vence a sexta seguida e pula para vice-liderança da Série B

Cuiabá ainda chegou a assustar no segundo tempo, diminuindo com Carlos Alberto e pressionando nos minutos finais, mas o time azulino resistiu e garantiu o triunfo

24.10.25 23h36

DAQUI HÁ POUCO

Com nova dupla de zaga, Leão está escalado para enfrentar o Cuiabá; confira

O Técnico Guto Ferreira manteve a base da equipe das últimas partidas, promovendo o retorno do zagueiro Klaus, que forma dupla de zaga com o jovem Kayky Almeida

24.10.25 20h46

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

25.10.25 7h00

VOLTA DO LEÃO

Torcedores do Remo recebem o time no Aeroporto de Belém neste sábado (25); veja o momento

Leão Azul derrota o Cuiabá por 3 a 1, com três gols de estrangeiros, e retorna a Belém neste sábado (25) embalado pela boa fase e pela força da torcida.

25.10.25 11h47

É HOJE!

Em clima fúnebre, Paysandu enfrenta o Avaí na Curuzu tentando despedida menos vexatória da Série B

Com mais de 95,5% de chances de ser rebaixado, time bicolor precisa vencer todas as cinco partidas restantes e torcer para uma combinação improvável de resultados, o que nem os próprios jogadores acreditam

25.10.25 7h07

JOGÃO

Remo vence a sexta seguida e pula para vice-liderança da Série B

Cuiabá ainda chegou a assustar no segundo tempo, diminuindo com Carlos Alberto e pressionando nos minutos finais, mas o time azulino resistiu e garantiu o triunfo

24.10.25 23h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda