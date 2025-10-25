Torcida do Remo faz motociata pelas ruas de Belém após vitória sobre o Cuiabá na Série B Leão Azul vence fora de casa, chega a 57 pontos e segue firme no G4 da Série B, na briga pelo acesso e pelo título Fábio Will 25.10.25 17h25 Torcida do Remo mostrou apoio aos jogadores na luta pelo acesso (Reprodução / Fábio Will / O Liberal) O Clube do Remo desembarcou em Belém no fim da manhã desta segunda-feira (28), após a importante vitória por 3 a 1 sobre o Cuiabá-MT, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve o Leão Azul no G4 da competição, reacendendo a esperança do acesso à Série A e, de quebra, empolgando a torcida, que fez uma grande festa na chegada da delegação. ASSISTA [instagram=DQPwHSPE7s0 WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo No Aeroporto Internacional de Belém, o clima era de celebração. Centenas de torcedores compareceram para receber o time com bandeiras e cantos. O momento de euforia se estendeu pelas ruas da capital, com uma motociata que acompanhou o ônibus do clube até o Estádio Baenão, onde os jogadores desembarcaram sob aplausos e gritos de apoio. A ação simbolizou o bom momento do clube e o engajamento da torcida na reta final da Série B. A vitória sobre o Cuiabá fora de casa foi considerada uma das mais importantes da temporada. Com os três pontos conquistados, o Leão chegou a 57 pontos e assumiu a vice-liderança momentânea da Série B, empatado com o Coritiba-PR, atual líder do campeonato. Briga pelo acesso e pelo título Restando apenas quatro rodadas para o fim da competição, o Remo vive uma fase decisiva e mantém chances reais de acesso à Série A e até mesmo de título. O bom desempenho sob o comando do técnico Guto Ferreira e a consistência nos resultados recentes fortalecem a confiança da equipe e da torcida. VEJA MAIS Torcedores do Remo recebem o time no Aeroporto de Belém neste sábado (25); veja o momento Leão Azul derrota o Cuiabá por 3 a 1, com três gols de estrangeiros, e retorna a Belém neste sábado (25) embalado pela boa fase e pela força da torcida. Remo vence a sexta seguida e pula para vice-liderança da Série B Cuiabá ainda chegou a assustar no segundo tempo, diminuindo com Carlos Alberto e pressionando nos minutos finais, mas o time azulino resistiu e garantiu o triunfo Remo vence a sexta seguida e pula para vice-liderança da Série B Cuiabá ainda chegou a assustar no segundo tempo, diminuindo com Carlos Alberto e pressionando nos minutos finais, mas o time azulino resistiu e garantiu o triunfo Próximo desafio O próximo compromisso azulino será diante da Chapecoense-SC, em confronto direto na luta pelo acesso. A partida está marcada para o domingo (2), às 18h30, no Estádio Baenão, pela 35ª rodada da Série B. A expectativa é de casa cheia em mais um duelo decisivo, que pode consolidar o Leão entre os principais candidatos ao retorno à elite do futebol brasileiro. 