Torcida do Remo faz motociata pelas ruas de Belém após vitória sobre o Cuiabá na Série B

O Clube do Remo desembarcou em Belém no fim da manhã desta segunda-feira (28), após a importante vitória por 3 a 1 sobre o Cuiabá-MT, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve o Leão Azul no G4 da competição, reacendendo a esperança do acesso à Série A e, de quebra, empolgando a torcida, que fez uma grande festa na chegada da delegação.

No Aeroporto Internacional de Belém, o clima era de celebração. Centenas de torcedores compareceram para receber o time com bandeiras e cantos. O momento de euforia se estendeu pelas ruas da capital, com uma motociata que acompanhou o ônibus do clube até o Estádio Baenão, onde os jogadores desembarcaram sob aplausos e gritos de apoio. A ação simbolizou o bom momento do clube e o engajamento da torcida na reta final da Série B.

A vitória sobre o Cuiabá fora de casa foi considerada uma das mais importantes da temporada. Com os três pontos conquistados, o Leão chegou a 57 pontos e assumiu a vice-liderança momentânea da Série B, empatado com o Coritiba-PR, atual líder do campeonato.

Briga pelo acesso e pelo título

Restando apenas quatro rodadas para o fim da competição, o Remo vive uma fase decisiva e mantém chances reais de acesso à Série A e até mesmo de título. O bom desempenho sob o comando do técnico Guto Ferreira e a consistência nos resultados recentes fortalecem a confiança da equipe e da torcida.

Próximo desafio

O próximo compromisso azulino será diante da Chapecoense-SC, em confronto direto na luta pelo acesso. A partida está marcada para o domingo (2), às 18h30, no Estádio Baenão, pela 35ª rodada da Série B. A expectativa é de casa cheia em mais um duelo decisivo, que pode consolidar o Leão entre os principais candidatos ao retorno à elite do futebol brasileiro.