Lanterna da Série B, Paysandu soma o maior número de derrotas no campeonato Com a derrota para o Avaí-SC no último sábado (25), o rebaixamento pode ocorrer na próxima rodada O Liberal 26.10.25 16h52 Papão pode ser rebaixado na próxima rodada (Thiago Gomes / O Liberal) O Paysandu perdeu a 17ª partida da Série B no último sábado (25), em jogo contra o Avaí-SC, válido pela 34ª rodada do campeonato. Com isso, ao lado do Athletic-MG, o Papão é o time com mais derrotas na competição. Além disso, o resultado deixou a equipe bicolor ainda mais próxima do rebaixamento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Com poucas esperanças de uma reação histórica, o Paysandu foi derrotado por 2 a 1, dentro de casa, pelo Leão da Ilha. O resultado consolidou a marca negativa de time com mais derrotas na Série B, dividida com o Athletic-MG, que, diferente do Bicola, está fora da zona de rebaixamento. O Esquadrão de Aço, mesmo com a marca negativa, possui 10 vitórias e sete empates. A equipe é a 16ª colocada na tabela e ainda está ameaçada pelo fantasma do rebaixamento. VEJA MAIS Torcedores do Paysandu apontam responsáveis pelo colapso na Série B 2025: 'Fracasso tem sobrenome' James Leão e Paulo Wallace apontam erros na montagem do elenco e na condução da diretoria, que levaram o Papão ao fundo da tabela da Série B. Após derrota, Márcio Fernandes diz que Paysandu precisa começar a planejar 2026 O treinador reconheceu que a queda é praticamente irreversível e criticou a falta de organização do clube, afirmando que a “ruína” do time começou no fim do ano passado Antes mesmo do apito final, lateral do Remo provoca o Paysandu nas redes sociais Sávio publicou emojis de risadas enquanto o Papão perdia por 2 a 0 na Curuzu Já o Bicola, em 34 jogos no Campeonato Brasileiro, perdeu 17 vezes, empatou 12 e venceu apenas cinco, sendo a equipe com menos vitórias em toda a disputa. Para se ter uma ideia da fase ruim do clube, Guto Ferreira, atual treinador do Remo, tem mais triunfos à frente do Leão Azul do que o Paysandu em toda a Série B, seis até o momento. Mais perto da Série C Com isso, o rebaixamento à Série C fica cada vez mais próximo. O time é o lanterna, com 27 pontos, e precisará vencer todos os próximos quatro jogos e ainda torcer contra os rivais para se manter na segundona. No entanto, o cenário não parece favorável ao Papão. Nos últimos 14 jogos, a equipe venceu apenas um e empatou três. Na próxima rodada, o Paysandu encara o Athletico-GO na sexta-feira (29), fora de casa. O time bicolor precisa da vitória para evitar o rebaixamento matemático. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu futebol série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 