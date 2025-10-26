Capa Jornal Amazônia
Lanterna da Série B, Paysandu soma o maior número de derrotas no campeonato

Com a derrota para o Avaí-SC no último sábado (25), o rebaixamento pode ocorrer na próxima rodada

O Liberal
fonte

Papão pode ser rebaixado na próxima rodada (Thiago Gomes / O Liberal)

O Paysandu perdeu a 17ª partida da Série B no último sábado (25), em jogo contra o Avaí-SC, válido pela 34ª rodada do campeonato. Com isso, ao lado do Athletic-MG, o Papão é o time com mais derrotas na competição. Além disso, o resultado deixou a equipe bicolor ainda mais próxima do rebaixamento.

Com poucas esperanças de uma reação histórica, o Paysandu foi derrotado por 2 a 1, dentro de casa, pelo Leão da Ilha. O resultado consolidou a marca negativa de time com mais derrotas na Série B, dividida com o Athletic-MG, que, diferente do Bicola, está fora da zona de rebaixamento.

O Esquadrão de Aço, mesmo com a marca negativa, possui 10 vitórias e sete empates. A equipe é a 16ª colocada na tabela e ainda está ameaçada pelo fantasma do rebaixamento.

Já o Bicola, em 34 jogos no Campeonato Brasileiro, perdeu 17 vezes, empatou 12 e venceu apenas cinco, sendo a equipe com menos vitórias em toda a disputa.

Para se ter uma ideia da fase ruim do clube, Guto Ferreira, atual treinador do Remo, tem mais triunfos à frente do Leão Azul do que o Paysandu em toda a Série B, seis até o momento. 

Mais perto da Série C

Com isso, o rebaixamento à Série C fica cada vez mais próximo. O time é o lanterna, com 27 pontos, e precisará vencer todos os próximos quatro jogos e ainda torcer contra os rivais para se manter na segundona.

No entanto, o cenário não parece favorável ao Papão. Nos últimos 14 jogos, a equipe venceu apenas um e empatou três.

Na próxima rodada, o Paysandu encara o Athletico-GO na sexta-feira (29), fora de casa. O time bicolor precisa da vitória para evitar o rebaixamento matemático.

