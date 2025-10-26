Futebol: veja quem joga hoje, domingo (26/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste domingo (26/10), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais.

Às 16h, o Botafogo enfrentará o Santos pelo Brasileirão. Já às 20h30, o Palmeiras enfrentará o Cruzeiro pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Leverkusen x Freiburg - 11h30 - CazéTV e OneFootball Stuttgart x Mainz - 13h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Brasileiro

Botafogo x Santos - 16h - TV Globo e Premiere Grêmio x Juventude - 16h - TV Globo, GeTV e Premiere Bragantino x Vasco - 18h30 - Premiere Palmeiras x Cruzeiro - 20h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

CRB x Atlético-GO - 16h - ESPN e Disney+ Vila Nova x Ferroviária - 18h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Mallorca x Levante - 10h - Disney+ Real Madrid x Barcelona - 12h15 - Disney+ Osasuna x Celta - 14h30 - Disney+ Rayo Vallecano x Alavés - 17h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Arsenal x Crystal Palace - 11h - XSports e Disney+ Aston Villa x Manchester City - 11h - ESPN e Disney+ Bournemouth x Nottingham Forest - 11h - Disney+ Wolverhampton x Burnley - 11h - Disney+ Everton x Tottenham - 13h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Torino x Genoa - 08h30 - XSports e Disney+ Verona x Cagliari - 11h - Disney+ Sassuolo x Roma - 11h - ESPN 4 e Disney+ Fiorentina x Bologna - 14h - XSports e Disney+ Lazio x Juventus - 16h45 - CazéTV e Disney+

Campeonato Português

Famalicão x Vitória SC - 12h30 - Sem informações Estoril x Nacional - 12h30 - Sem informações Tondela x Sporting - 15h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Braga x Casa Pia - 17h30 - XSports

Onde assistir ao jogo de Botafogo e Santos; veja o horário

O jogo entre Botafogo x Santos terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Grêmio e Juventude; veja o horário

O jogo entre Grêmio x Juventude terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de RB Bragantino e Vasco; veja o horário

O jogo entre Red Bull Bragantino x Vasco terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Cruzeiro; veja o horário

O jogo entre Palmeiras x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 20h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

16h - Botafogo x Santos - Brasileirão 16h - Grêmio x Juventude - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

11h - Sassuolo x Roma - Campeonato Italiano 11h - Aston Villa x Manchester City - Premier League 13h30 - Everton x Tottenham - Premier League 16h - CRB x Atlético-GO - Série B do Brasileirão

SporTV

20h30 - Palmeiras x Cruzeiro - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo.

Disney+

08h30 - Torino x Genoa - Campeonato Italiano 10h - Mallorca x Levante - La Liga 11h - Arsenal x Crystal Palace - Premier League 11h - Bournemouth x Nottingham Forest - Premier League 11h - Wolverhampton x Burnley - Premier League 11h - Verona x Cagliari - Campeonato Italiano 11h - Sassuolo x Roma - Campeonato Italiano 11h - Aston Villa x Manchester City - Premier League 12h15 - Real Madrid x Barcelona - La Liga 13h30 - Everton x Tottenham - Premier League 14h - Fiorentina x Bologna - Campeonato Italiano 14h30 - Osasuna x Celta - La Liga 15h - Tondela x Sporting - Campeonato Português 16h - CRB x Atlético-GO - Série B do Brasileirão 16h45 - Lazio x Juventus - Campeonato Italiano 17h - Rayo Vallecano x Alavés - La Liga 18h30 - Vila Nova x Ferroviária - Série B do Brasileirão

Premiere

16h - Botafogo x Santos - Brasileirão 16h - Grêmio x Juventude - Brasileirão 18h30 - Bragantino x Vasco - Brasileirão 20h30 - Palmeiras x Cruzeiro - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

11h30 - Leverkusen x Freiburg - Bundesliga 13h30 - Stuttgart x Mainz - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo.