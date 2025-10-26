Capa Jornal Amazônia
Futebol

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (26/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

Thalles Leal
fonte

Às 20h30, o Palmeiras enfrentará o Cruzeiro pelo Brasileirão (Cesar Greco/ Palmeiras)

Os jogos de hoje, neste domingo (26/10), incluem partidas pelas Séries A e B do BrasileirãoPremier League, La Liga e outras competições internacionais.

Às 16h, o Botafogo enfrentará o Santos pelo Brasileirão. Já às 20h30, o Palmeiras enfrentará o Cruzeiro pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Leverkusen x Freiburg - 11h30 - CazéTV e OneFootball
  2. Stuttgart x Mainz - 13h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Brasileiro

  1. Botafogo x Santos - 16h - TV Globo e Premiere
  2. Grêmio x Juventude - 16h - TV Globo, GeTV e Premiere
  3. Bragantino x Vasco - 18h30 - Premiere
  4. Palmeiras x Cruzeiro - 20h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. CRB x Atlético-GO - 16h - ESPN e Disney+
  2. Vila Nova x Ferroviária - 18h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Mallorca x Levante - 10h - Disney+
  2. Real Madrid x Barcelona - 12h15 - Disney+
  3. Osasuna x Celta - 14h30 - Disney+
  4. Rayo Vallecano x Alavés - 17h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Arsenal x Crystal Palace - 11h - XSports e Disney+
  2. Aston Villa x Manchester City - 11h - ESPN e Disney+
  3. Bournemouth x Nottingham Forest - 11h - Disney+
  4. Wolverhampton x Burnley - 11h - Disney+
  5. Everton x Tottenham - 13h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Torino x Genoa - 08h30 - XSports e Disney+
  2. Verona x Cagliari - 11h - Disney+
  3. Sassuolo x Roma - 11h - ESPN 4 e Disney+
  4. Fiorentina x Bologna - 14h - XSports e Disney+
  5. Lazio x Juventus - 16h45 - CazéTV e Disney+

Campeonato Português

  1. Famalicão x Vitória SC - 12h30 - Sem informações
  2. Estoril x Nacional - 12h30 - Sem informações
  3. Tondela x Sporting - 15h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  4. Braga x Casa Pia - 17h30 - XSports

Onde assistir ao jogo de Botafogo e Santos; veja o horário

O jogo entre Botafogo x Santos terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Grêmio e Juventude; veja o horário

O jogo entre Grêmio x Juventude terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de RB Bragantino e Vasco; veja o horário

O jogo entre Red Bull Bragantino x Vasco terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Cruzeiro; veja o horário

O jogo entre Palmeiras x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 20h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 16h - Botafogo x Santos - Brasileirão
  2. 16h - Grêmio x Juventude - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

  1. 11h - Sassuolo x Roma - Campeonato Italiano
  2. 11h - Aston Villa x Manchester City - Premier League
  3. 13h30 - Everton x Tottenham - Premier League
  4. 16h - CRB x Atlético-GO - Série B do Brasileirão

SporTV

  1. 20h30 - Palmeiras x Cruzeiro - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo.

Disney+

  1. 08h30 - Torino x Genoa - Campeonato Italiano
  2. 10h - Mallorca x Levante - La Liga
  3. 11h - Arsenal x Crystal Palace - Premier League
  4. 11h - Bournemouth x Nottingham Forest - Premier League
  5. 11h - Wolverhampton x Burnley - Premier League
  6. 11h - Verona x Cagliari - Campeonato Italiano
  7. 11h - Sassuolo x Roma - Campeonato Italiano
  8. 11h - Aston Villa x Manchester City - Premier League
  9. 12h15 - Real Madrid x Barcelona - La Liga
  10. 13h30 - Everton x Tottenham - Premier League
  11. 14h - Fiorentina x Bologna - Campeonato Italiano
  12. 14h30 - Osasuna x Celta - La Liga
  13. 15h - Tondela x Sporting - Campeonato Português
  14. 16h - CRB x Atlético-GO - Série B do Brasileirão
  15. 16h45 - Lazio x Juventus - Campeonato Italiano
  16. 17h - Rayo Vallecano x Alavés - La Liga
  17. 18h30 - Vila Nova x Ferroviária - Série B do Brasileirão

Premiere

  1. 16h - Botafogo x Santos - Brasileirão
  2. 16h - Grêmio x Juventude - Brasileirão
  3. 18h30 - Bragantino x Vasco - Brasileirão
  4. 20h30 - Palmeiras x Cruzeiro - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

  1. 11h30 - Leverkusen x Freiburg - Bundesliga
  2. 13h30 - Stuttgart x Mainz - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo.

.
