Futebol: veja quem joga hoje, domingo (26/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Thalles Leal 26.10.25 7h00 Às 20h30, o Palmeiras enfrentará o Cruzeiro pelo Brasileirão (Cesar Greco/ Palmeiras) Os jogos de hoje, neste domingo (26/10), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais. Às 16h, o Botafogo enfrentará o Santos pelo Brasileirão. Já às 20h30, o Palmeiras enfrentará o Cruzeiro pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Leverkusen x Freiburg - 11h30 - CazéTV e OneFootball Stuttgart x Mainz - 13h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Brasileiro Botafogo x Santos - 16h - TV Globo e Premiere Grêmio x Juventude - 16h - TV Globo, GeTV e Premiere Bragantino x Vasco - 18h30 - Premiere Palmeiras x Cruzeiro - 20h30 - SporTV e Premiere Campeonato Brasileiro Série B CRB x Atlético-GO - 16h - ESPN e Disney+ Vila Nova x Ferroviária - 18h30 - Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Mallorca x Levante - 10h - Disney+ Real Madrid x Barcelona - 12h15 - Disney+ Osasuna x Celta - 14h30 - Disney+ Rayo Vallecano x Alavés - 17h - Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Arsenal x Crystal Palace - 11h - XSports e Disney+ Aston Villa x Manchester City - 11h - ESPN e Disney+ Bournemouth x Nottingham Forest - 11h - Disney+ Wolverhampton x Burnley - 11h - Disney+ Everton x Tottenham - 13h30 - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Torino x Genoa - 08h30 - XSports e Disney+ Verona x Cagliari - 11h - Disney+ Sassuolo x Roma - 11h - ESPN 4 e Disney+ Fiorentina x Bologna - 14h - XSports e Disney+ Lazio x Juventus - 16h45 - CazéTV e Disney+ Campeonato Português Famalicão x Vitória SC - 12h30 - Sem informações Estoril x Nacional - 12h30 - Sem informações Tondela x Sporting - 15h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Braga x Casa Pia - 17h30 - XSports Onde assistir ao jogo de Botafogo e Santos; veja o horário O jogo entre Botafogo x Santos terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h. Onde assistir ao jogo de Grêmio e Juventude; veja o horário O jogo entre Grêmio x Juventude terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, às 16h. Onde assistir ao jogo de RB Bragantino e Vasco; veja o horário O jogo entre Red Bull Bragantino x Vasco terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30. Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Cruzeiro; veja o horário O jogo entre Palmeiras x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 20h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 16h - Botafogo x Santos - Brasileirão 16h - Grêmio x Juventude - Brasileirão Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo. ESPN 11h - Sassuolo x Roma - Campeonato Italiano 11h - Aston Villa x Manchester City - Premier League 13h30 - Everton x Tottenham - Premier League 16h - CRB x Atlético-GO - Série B do Brasileirão SporTV 20h30 - Palmeiras x Cruzeiro - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo. Disney+ 08h30 - Torino x Genoa - Campeonato Italiano 10h - Mallorca x Levante - La Liga 11h - Arsenal x Crystal Palace - Premier League 11h - Bournemouth x Nottingham Forest - Premier League 11h - Wolverhampton x Burnley - Premier League 11h - Verona x Cagliari - Campeonato Italiano 11h - Sassuolo x Roma - Campeonato Italiano 11h - Aston Villa x Manchester City - Premier League 12h15 - Real Madrid x Barcelona - La Liga 13h30 - Everton x Tottenham - Premier League 14h - Fiorentina x Bologna - Campeonato Italiano 14h30 - Osasuna x Celta - La Liga 15h - Tondela x Sporting - Campeonato Português 16h - CRB x Atlético-GO - Série B do Brasileirão 16h45 - Lazio x Juventus - Campeonato Italiano 17h - Rayo Vallecano x Alavés - La Liga 18h30 - Vila Nova x Ferroviária - Série B do Brasileirão Premiere 16h - Botafogo x Santos - Brasileirão 16h - Grêmio x Juventude - Brasileirão 18h30 - Bragantino x Vasco - Brasileirão 20h30 - Palmeiras x Cruzeiro - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo. OneFootball
11h30 - Leverkusen x Freiburg - Bundesliga
13h30 - Stuttgart x Mainz - Bundesliga

Paramount+
Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste domingo.

SportyNet
Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo. 