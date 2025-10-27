Capa Jornal Amazônia
Remo pode ter desfalque importante no meio-campo contra a Chapecoense-SC

Time azulino se prepara para encarar a Chape em casa e tenta recuperar jogadores

O Remo se reapresentou nesta segunda-feira (27), após conquistar a sexta vitória seguida na Série B, com o triunfo sobre o Cuiabá-MT na sexta-feira (24). Com isso, o time azulino foca na preparação para o duelo contra a Chapecoense-SC e na recuperação de jogadores que saíram machucados da última partida.

Em entrevista ao canal Fala, Abner, do jornalista Abner Luiz, o chefe do departamento médico do Remo, Dr. Jean Kley, falou sobre os atletas que estão machucados. A principal preocupação é com o meia grego Panagiotis Tachtsidis, autor de um dos gols da vitória azulina por 3 a 1 sobre o Dourado.

"Já o Pana teve uma lesão muscular mesmo, uma lesão que a gente classificou como 1A, e o tratamento dela já foi iniciado. Naturalmente, para esse jogo, dificilmente vamos poder contar com ele. A nossa programação é tentar acelerar essa recuperação e, quem sabe, trazê-lo para o jogo contra o Novorizontino", informou o médico azulino.

Além dele, o lateral Marcelinho e o atacante Nico Ferreira, que receberam fortes pancadas no último jogo, preocupavam a comissão do Remo. Apesar de contusões e dores, segundo Jean Kley, os jogadores devem estar aptos para jogar contra a Chapecoense.

"Nossa preocupação com o Marcelinho era a fratura [no pé]. Felizmente, não teve. Então, nós avaliamos no sábado, fizemos os exames necessários e hoje [domingo] pela manhã o Pana e o Nico. O Nico foi uma pancada, que ele tomou mais forte na panturrilha, mas, a princípio, nada grave, e o nosso planejamento prevê que ele seja integrado ao grupo na quarta-feira [assim como o Marcelinho]", detalhou Jean Kley.

Ainda segundo o médico, o meia Nathan Camargo pode voltar a ser opção já no duelo contra a Chape. O jogador se recupera de uma lesão. Sávio também deve retornar ao time após ficar de fora do jogo contra o Cuiabá. O lateral-esquerdo tem sofrido com dores no anterior da coxa direita, conforme disse Jean Kley, mas não é grave. Outro atleta que deve voltar a treinar é o goleiro Ygor Vinhas, que estava lesionado e está na fase final de recuperação. 

A partida entre Remo e Chapecoense ocorre no próximo domingo (2), no estádio Baenão. O jogo é muito importante, pois, em caso de vitória do Leão Azul, deixará o clube mais perto do tão sonhado acesso.

