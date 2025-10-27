Remo pode ter desfalque importante no meio-campo contra a Chapecoense-SC Time azulino se prepara para encarar a Chape em casa e tenta recuperar jogadores O Liberal 27.10.25 9h09 Meia deve voltar apenas contra o Novorizontino (Raul Martins / Remo) O Remo se reapresentou nesta segunda-feira (27), após conquistar a sexta vitória seguida na Série B, com o triunfo sobre o Cuiabá-MT na sexta-feira (24). Com isso, o time azulino foca na preparação para o duelo contra a Chapecoense-SC e na recuperação de jogadores que saíram machucados da última partida. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em entrevista ao canal Fala, Abner, do jornalista Abner Luiz, o chefe do departamento médico do Remo, Dr. Jean Kley, falou sobre os atletas que estão machucados. A principal preocupação é com o meia grego Panagiotis Tachtsidis, autor de um dos gols da vitória azulina por 3 a 1 sobre o Dourado. "Já o Pana teve uma lesão muscular mesmo, uma lesão que a gente classificou como 1A, e o tratamento dela já foi iniciado. Naturalmente, para esse jogo, dificilmente vamos poder contar com ele. A nossa programação é tentar acelerar essa recuperação e, quem sabe, trazê-lo para o jogo contra o Novorizontino", informou o médico azulino. VEJA MAIS ‘Raça e vontade de vencer fazem a diferença’, diz torcedor após 6ª vitória do Remo na Série B Leão Azul derrota o Cuiabá por 3 a 1, com três gols de estrangeiros, e retorna a Belém neste sábado (25) embalado pela boa fase e pela força da torcida. Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo Após vitória fora de casa, Remo pode encerrar rodada na vice-liderança da Série B; veja cenários Equipe aguarda resultado do jogo entre Chapecoense-SC e Operário-PR, que ocorre na segunda-feira (27) Além dele, o lateral Marcelinho e o atacante Nico Ferreira, que receberam fortes pancadas no último jogo, preocupavam a comissão do Remo. Apesar de contusões e dores, segundo Jean Kley, os jogadores devem estar aptos para jogar contra a Chapecoense. "Nossa preocupação com o Marcelinho era a fratura [no pé]. Felizmente, não teve. Então, nós avaliamos no sábado, fizemos os exames necessários e hoje [domingo] pela manhã o Pana e o Nico. O Nico foi uma pancada, que ele tomou mais forte na panturrilha, mas, a princípio, nada grave, e o nosso planejamento prevê que ele seja integrado ao grupo na quarta-feira [assim como o Marcelinho]", detalhou Jean Kley. Ainda segundo o médico, o meia Nathan Camargo pode voltar a ser opção já no duelo contra a Chape. O jogador se recupera de uma lesão. Sávio também deve retornar ao time após ficar de fora do jogo contra o Cuiabá. O lateral-esquerdo tem sofrido com dores no anterior da coxa direita, conforme disse Jean Kley, mas não é grave. Outro atleta que deve voltar a treinar é o goleiro Ygor Vinhas, que estava lesionado e está na fase final de recuperação. A partida entre Remo e Chapecoense ocorre no próximo domingo (2), no estádio Baenão. O jogo é muito importante, pois, em caso de vitória do Leão Azul, deixará o clube mais perto do tão sonhado acesso. 