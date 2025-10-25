Capa Jornal Amazônia
‘Raça e vontade de vencer fazem a diferença’, diz torcedor após 6ª vitória do Remo na Série B

Leão Azul derrota o Cuiabá por 3 a 1, com três gols de estrangeiros, e retorna a Belém neste sábado (25) embalado pela boa fase e pela força da torcida.

Jéssica Nascimento
fonte

Davi Henrique Maciel. (Foto: Ivan Duarte)

O Clube do Remo vive um momento especial na Série B do Campeonato Brasileiro. A vitória por 3 a 1 sobre o Cuiabá, na noite desta sexta-feira (24), marcou o sexto triunfo consecutivo da equipe, que segue firme na luta pelo acesso à elite do futebol nacional.

Para o torcedor Davi Henrique Maciel, estudante e apaixonado pelo Leão, o segredo do sucesso azulino está na entrega dentro de campo.

“O principal diferencial do Remo na sequência de seis vitórias é a raça, a vontade de vencer e a conexão do elenco com a torcida. Isso é muito importante e é isso que o elenco vem mostrando durante esses jogos”, destacou.

Estrangeiros fazem a diferença

Os três gols da partida foram marcados por jogadores estrangeiros, reforçando o impacto positivo das contratações internacionais realizadas pelo clube nesta temporada. Para Davi, a chegada dos gringos elevou o nível técnico do elenco.

“As contratações estrangeiras foram muito importantes. Esse nível de jogador de fora é muito importante para o elenco e vem agregando cada vez mais”, avaliou o torcedor.

Foco total no acesso à Série A

Embalado pelos bons resultados, o Remo volta a Belém neste sábado (25), com chegada prevista para as 11h no Aeroporto Internacional de Belém, onde deve ser recebido por uma festa da torcida.

Davi acredita que o time já atua em “nível de Série A”, mas reforça que a manutenção do ritmo será essencial.

“A gente já conseguiu chegar num nível de Série A. Tem que manter esse nível, seguir junto com a torcida e com a mesma raça que tudo vai dar certo.”

A torcida azulina vive um momento de euforia e confiança. Segundo o estudante, a empolgação é geral:

“A expectativa tá muito grande. A torcida tá junto com o time como sempre esteve.”


 

