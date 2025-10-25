Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Há 50 anos, Remo vencia o Flamengo de Zico no Maracanã

Leão Azul conquistou feito histórico em 1975 ao derrotar o time de Zico e Júnior pela Divisão Principal do Brasileiro

Fábio Will
fonte

Leão venceu o todo poderoso Flamengo no Maracanã (Divulgação)

O dia 25 de outubro ocupa um lugar especial na memória do torcedor azulino. Há 50 anos, em 1975, o Clube do Remo protagonizou uma das maiores façanhas do futebol paraense ao vencer o Flamengo-RJ de Zico, pelo placar de 2 a 1, no Maracanã, em pleno auge da geração rubro-negra que marcaria época no futebol brasileiro.

A partida, válida pela Divisão Principal do Campeonato Brasileiro, colocou frente a frente o Leão Azul e o poderoso time carioca, que contava com Zico, Júnior, Rondinelli, Geraldo, entre outros nomes históricos do Flamengo. Comandado pelo técnico Paulo Amaral, o Remo contrariou as previsões e fez história ao conquistar o primeiro triunfo de um clube paraense no Maracanã.

Vitória histórica no Maracanã

O jogo teve todos os elementos de uma partida épica. O Remo abriu o placar com Alcino, o maior ídolo do clube paraense. O Flamengo empatou ainda no primeiro tempo com Zico, mas o Leão manteve o equilíbrio e a confiança em campo. Na etapa final, Mesquita, ídolo azulino, escapou da marcação adversária e marcou o gol da vitória azulina, garantindo o resultado de 2 a 1 e um feito que até hoje é lembrado com orgulho pela torcida.

image Mesquita atualmente é agrônomo do Mangueirão (Fábio Will / O Liberal)

O feito que marcou gerações

A vitória sobre o Flamengo se tornou símbolo da força e da tradição do futebol paraense, especialmente pela forma como o Remo se impôs diante de um dos maiores clubes do país e em um dos estádios mais emblemáticos do futebol mundial.

Escalações do jogo

Flamengo: Renato; Jaime, Rondinelli (Luiz Carlos) e Júnior; Geraldo, Liminha, Rodrigues Neto, Tadeu Ricci e Zico; Paulinho (Caio Cambalhota) e Luisinho. Técnico: Carlos Froner.

Remo: Dico; Marinho, Rui, Aderson e Cuca; Elias, Mesquita e Nena; Alcino, Amaral e Caíto (Rodrigues). Técnico: Paulo Amaral.

