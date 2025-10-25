Há 50 anos, Remo vencia o Flamengo de Zico no Maracanã Leão Azul conquistou feito histórico em 1975 ao derrotar o time de Zico e Júnior pela Divisão Principal do Brasileiro Fábio Will 25.10.25 8h00 Leão venceu o todo poderoso Flamengo no Maracanã (Divulgação) O dia 25 de outubro ocupa um lugar especial na memória do torcedor azulino. Há 50 anos, em 1975, o Clube do Remo protagonizou uma das maiores façanhas do futebol paraense ao vencer o Flamengo-RJ de Zico, pelo placar de 2 a 1, no Maracanã, em pleno auge da geração rubro-negra que marcaria época no futebol brasileiro. A partida, válida pela Divisão Principal do Campeonato Brasileiro, colocou frente a frente o Leão Azul e o poderoso time carioca, que contava com Zico, Júnior, Rondinelli, Geraldo, entre outros nomes históricos do Flamengo. Comandado pelo técnico Paulo Amaral, o Remo contrariou as previsões e fez história ao conquistar o primeiro triunfo de um clube paraense no Maracanã. Vitória histórica no Maracanã O jogo teve todos os elementos de uma partida épica. O Remo abriu o placar com Alcino, o maior ídolo do clube paraense. O Flamengo empatou ainda no primeiro tempo com Zico, mas o Leão manteve o equilíbrio e a confiança em campo. Na etapa final, Mesquita, ídolo azulino, escapou da marcação adversária e marcou o gol da vitória azulina, garantindo o resultado de 2 a 1 e um feito que até hoje é lembrado com orgulho pela torcida. Mesquita atualmente é agrônomo do Mangueirão (Fábio Will / O Liberal) O feito que marcou gerações A vitória sobre o Flamengo se tornou símbolo da força e da tradição do futebol paraense, especialmente pela forma como o Remo se impôs diante de um dos maiores clubes do país e em um dos estádios mais emblemáticos do futebol mundial. Escalações do jogo Flamengo: Renato; Jaime, Rondinelli (Luiz Carlos) e Júnior; Geraldo, Liminha, Rodrigues Neto, Tadeu Ricci e Zico; Paulinho (Caio Cambalhota) e Luisinho. Técnico: Carlos Froner. Remo: Dico; Marinho, Rui, Aderson e Cuca; Elias, Mesquita e Nena; Alcino, Amaral e Caíto (Rodrigues). Técnico: Paulo Amaral. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esporte remo remo remo x flamengo zico mesquita alcino maracanã COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Há 50 anos, Remo vencia o Flamengo de Zico no Maracanã Leão Azul conquistou feito histórico em 1975 ao derrotar o time de Zico e Júnior pela Divisão Principal do Brasileiro 25.10.25 8h00 JOGÃO Remo vence a sexta seguida e pula para vice-liderança da Série B Cuiabá ainda chegou a assustar no segundo tempo, diminuindo com Carlos Alberto e pressionando nos minutos finais, mas o time azulino resistiu e garantiu o triunfo 24.10.25 23h36 DAQUI HÁ POUCO Com nova dupla de zaga, Leão está escalado para enfrentar o Cuiabá; confira O Técnico Guto Ferreira manteve a base da equipe das últimas partidas, promovendo o retorno do zagueiro Klaus, que forma dupla de zaga com o jovem Kayky Almeida 24.10.25 20h46 HOJE TEM LEÃO Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4 24.10.25 7h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGÃO Remo vence a sexta seguida e pula para vice-liderança da Série B Cuiabá ainda chegou a assustar no segundo tempo, diminuindo com Carlos Alberto e pressionando nos minutos finais, mas o time azulino resistiu e garantiu o triunfo 24.10.25 23h36 É HOJE! Em clima fúnebre, Paysandu enfrenta o Avaí na Curuzu tentando despedida menos vexatória da Série B Com mais de 95,5% de chances de ser rebaixado, time bicolor precisa vencer todas as cinco partidas restantes e torcer para uma combinação improvável de resultados, o que nem os próprios jogadores acreditam 25.10.25 7h07 FUTEBOL Há 50 anos, Remo vencia o Flamengo de Zico no Maracanã Leão Azul conquistou feito histórico em 1975 ao derrotar o time de Zico e Júnior pela Divisão Principal do Brasileiro 25.10.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 25.10.25 7h00