Goleiro Vinícius aciona o Remo na Justiça e cobra mais de R$ 1 milhão Processo reúne acusações de salários irregulares, FGTS não depositado, férias pendentes e uso indevido de direito de imagem entre 2021 e 2024 O Liberal 09.12.25 17h28 Vinícius é um dos últimos ídolos da torcida remista. (Thiago Gomes/O Liberal) O Clube do Remo iniciou sua preparação para 2026 lidando não apenas com questões de planejamento esportivo, mas também com um processo trabalhista movido pelo goleiro Vinícius. O jogador, que defendeu o clube por oito temporadas consecutivas, de 2017 a 2024, entrou na Justiça cobrando R$ 1.065.512,80 em verbas que afirma não terem sido pagas ao longo de seu último vínculo. A primeira audiência será no dia 2 de março de 2026, em formato telepresencial. O caso seguirá para análise após as manifestações das partes. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A ação tramita na 13ª Vara do Trabalho de Belém e reúne uma série de documentos apresentados pela defesa do atleta, incluindo contratos, extratos de FGTS, comprovantes bancários e planilhas detalhadas. O Remo afirma ter buscado um acordo antes do ajuizamento, mas sem êxito. O processo gira em torno de alegações de pagamentos feitos de maneira irregular entre 2021 e 2024, período do último contrato do goleiro. Vinícius afirma ter recebido valores sem discriminação das parcelas correspondentes, o que caracterizaria salário complessivo. Também aponta diferenças mensais de remuneração, supostamente comprovadas pelos extratos anexados. Um dos principais pontos levantados é o uso do direito de imagem. Segundo o atleta, o clube teria utilizado essa verba como forma de complementar salário de maneira indevida, ultrapassando o limite legal e sem comprovação de exploração efetiva da imagem do jogador. Com isso, pede a integração total — ou parcial — desses valores à remuneração, com reflexos em férias, 13º, FGTS e demais direitos. Somadas, apenas essas diferenças representariam cerca de R$ 335 mil. VEJA MAIS Tuna anuncia Vinícius, o 'Paredão', como reforço para a Série D do Campeonato Brasileiro O goleiro chega para compor o elenco que vai brigar na quarta divisão nacional Em entrevista, Vinícius revela que não recebeu pagamento após demissão do Remo: 'Não ocorreu' Goleiro, atualmente no Bragantino, vestiu a camisa do Leão Azul por sete temporadas Em apresentação no Bragantino, goleiro Vinícius, ex-Remo, dispara: ‘Quero fazer história’ O jogador, que se tornou ídolo pelo Clube do Remo, foi anunciado no Tubarão do Caeté nesta semana Questões centrais Em sua tese, Vinícius afirma também não ter usufruído corretamente das férias de dois períodos (2021/2022 e 2022/2023), solicitando pagamento em dobro. Requer ainda a quitação das férias simples referentes ao último ano de contrato. Outro ponto da ação é a cobrança dos 13º salários de 2021 (parcial), 2022 e 2023, além de premiações que, segundo ele, foram prometidas por conquistas como a Copa Verde de 2021 e o Campeonato Paraense de 2022, ambas no valor de R$ 5 mil. Com o fim do vínculo em março de 2024, Vinícius afirma não ter recebido as verbas rescisórias, estimadas em cerca de R$ 19,6 mil. A defesa do atleta sustenta que os depósitos de FGTS praticamente não foram realizados durante a vigência do contrato, afirmando que há registros apenas nos meses de novembro e dezembro de 2023. Segundo a petição, o valor não recolhido ao longo dos anos chegaria a R$ 36,5 mil. Além disso, o jogador pede aplicação da multa prevista no artigo 477 da CLT por atraso na entrega da documentação rescisória e no pagamento das verbas devidas. Vinícius solicita compensação por danos morais, alegando que atrasos e ausência de pagamentos comprometeram sua estabilidade financeira. Ele sugere indenização equivalente a um salário — aproximadamente R$ 48 mil — ou valor que o juiz considerar adequado. O goleiro também pede justiça gratuita, isenção de honorários sucumbenciais de acordo com decisão do STF (ADI 5766) e que o processo tramite no formato 100% digital, com audiências telepresenciais devido à localização da defesa. A petição inclui todos os documentos obrigatórios, como procuração, extratos e cálculos anexados. Defesas A defesa do goleiro, constituída pela advogada Manoella Molon, afirma que o atleta sempre esteve disposto a chegar a um consenso com o clube, mas não percebeu o mesmo interesse por parte da instituição por um período aproximado de dois anos. “Apesar de todos os esforços e da disposição para o diálogo, não houve êxito, restando apenas a via judicial”, disse. A reportagem entrou em contato com o Clube do Remo e ainda aguarda um posicionamento oficial. 