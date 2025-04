Tuna anuncia Vinícius, o 'Paredão', como reforço para a Série D do Campeonato Brasileiro

Considerado um dos maiores nomes do futebol paraense na última década, o experiente goleiro Vinícius está de casa nova, dando continuidade a sua trajetória profissional, no auge dos seus 40 anos. Nesta quinta-feira (24), o camisa 1 foi anunciado como reforço da Tuna Luso Brasileira para a sequência da temporada. A Águia Guerreira é a nova casa do "Paredão".

A contratação foi tornada pública por meio das redes sociais da Tuna. Com vasta bagagem no futebol regional e nacional, Vinícius chega ao Estádio do Souza com a responsabilidade de trazer experiência, liderança e consistência à defesa comandada pelo técnico Ignácio Neto, com o foco principal na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

Apesar de recém-chegado, o arqueiro já está apto para disputar posição com Henrique e Gustavo, e a expectativa é que sua presença em campo eleve o nível de confiança no elenco, tendo nele uma figura de liderança dentro e fora das quatro linhas.

Vinícius carrega no currículo uma trajetória marcada por conquistas e identificação com a torcida azulina. Foram sete temporadas defendendo o Baenão, onde se tornou ídolo incontestável. Ao todo, vestiu a camisa azulina em 258 partidas oficiais e ergueu quatro títulos: os Parazões de 2018, 2019 e 2022, além da Copa Verde de 2021. O goleiro também foi peça-chave no acesso à Série B em 2020, consolidando seu nome na história do clube e cultivando uma forte ligação com o Fenômeno Azul.

Depois de fechar o ciclo no clube azulino, o "Paredão" foi contratado pelo Bragantino, onde disputou 11 jogos, sendo 9 pelo Campeonato Paraense e 2 pela Copa Grão-Pará. O último jogo oficial do goleiro foi no dia 6 deste mês, no empate de 2 a 2 com o Águia de Marabá.