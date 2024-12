Em apresentação no Bragantino, goleiro Vinícius, ex-Remo, dispara: ‘Quero fazer história’

O goleiro Vinícius foi oficialmente apresentado pelo Bragantino na manhã desta quinta-feira (19/12), um dia após ser anunciado pelo time. O jogador chega para auxiliar o Tubarão de Caeté na temporada 2025, que inicia com o Campeonato Paraense 2025.

Na entrevista durante a apresentação oficial no clube, o goleiro agradeceu o convite que partiu do treinador Robson Melo e falou sobre as expectativas no time de Bragança.

“Chego muito motivado, com vontade de jogar. [Robson] foi um dos motivos de ter vindo para Brangaça, porque conheço a competência dele. Eu, que gosto de trabalhar, não poderia ter escolhido um time melhor”, disse.

“Acho que o grupo todo que tá se apresentando é muito comprometido. Queremos fazer história aqui, porque vemos na sala de imprensa aqui algumas fotos de equipes históricas do clube. Quero fazer história aqui também e corresponder as expectativas que estão sendo depositadas. Vamos ter que acelerar alguns processos agora, com um time competitivo, pra chegar bem na estreia contra a Tuna”, completou.

Vinícius chega ao Bragantino para assumir a posição titular no gol da equipe, e sua estreia deve ocorrer no dia 19 de janeiro, contra a Tuna Luso, na primeira rodada do Parazão 2025, no Estádio Francisco Vasques, casa da Lusa, em Belém.

Ídolo no Remo

O goleiro Vinícius chegou ao Clube do Remo em 2017 e, após se destacar, se tornou titular absoluto no Leão até o final de 2023. Ao todo, foram 258 partidas, três títulos no Parazão (2018, 2019 e 2022), uma Copa Verde inédita em 2021, e um acesso à Série B em 2020. Ele deixou o Leão no início de 2024, como um dos maiores ídolos da torcida azulina.